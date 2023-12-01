Это была самая большая ошибка, которую вы совершили в 2023 году, согласно вашему знаку зодиака

Не важно, каким для вас был 2023 год – потрясающим или же ужасным, фактом остаётся то, что в этот годовой период вы совершили несколько неверных шагов. Возможно, впустили в свою жизнь не тех людей, не выполнили обещания или же отозвались о ком-то несправедливо и плохо. Чтобы понять, в чём были ваши промахи, и не совершить их снова, прочтите нижеприведённые советы от ведущих специалистов в области астрологии.

Какие ошибки допустили знаки Зодиака в 2023 году и как их не повторить

Овен. Вы привыкли следовать советам своего сердца и эмоциям, что и привело к некоторым неприятностям – ссоры со второй половинкой, родными и близкими, а также недопонимания на работе. Перед тем как что-то говорить или делать, нужно несколько раз подумать. Только не нужно воспринимать этот совет, как наказ стать бессердечным. Просто нужно контролировать свои эмоции, чаще полагаться на подсказки мозга, а не сердца. Тогда в 2024 году будет намного проще и счастливее жить.

Телец. Вашей самой большой ошибкой в 2023 году определённо была неуверенность в себе. Вы недостаточно верили в себя и часто отказывались от некоторых вещей, которые могли бы легко осуществить. В 2024 году используйте любую возможность, которая вам предлагается. Не бойтесь неудачи, потому что это часть жизни. И помните, что после чёрной полосы всегда идёт светлая, а значит, сегодняшние неудачи завтра превратятся в жизненный урок, благодаря которому вы станете сильнее и удачливее.

Близнецы. Вычеркнуть из своей жизни людей, которые причиняют вам вред, — всегда хороший выбор. Но в 2023 году вы допустили некоторые ошибки, дистанцировавшись от тех, кто не заслуживал такого обращения. И следующий год — это ваша возможность всё исправить. Нет ничего плохого в том, чтобы быть осторожным с окружающими, но перед тем, как строить стену недоверия по отношению к кому-либо, следует убедиться, что вы таким образом не рубите концы, связывающие вас с хорошими и добрыми людьми.

Рак. Если вы принадлежите к этому знаку зодиака, то вашей самой большой ошибкой 2023 года было подавление своих эмоций. Даже если вы думали, что прогнали их, притворившись, что негативных эмоций в вас нет, на самом деле вы сделали наоборот. Ваша эмоциональная боль выросла и стала слишком сильной для вас. Найдите человека, не обязательно близкого, это может быть и случайный попутчик, и выговоритесь. Сейчас вам это необходимо, как воздух. Иначе в какой-то момент вы задохнётесь и потеряете себя. Поверьте, вы достаточно сильны, чтобы сделать это.

Лев. Вы слишком многого ждёте от себя, и это здорово, потому что именно такое качество и помогает вам идти вперёд. Но в 2023 году бывали моменты, когда вы были излишне строги к себе, не добившись поставленной цели. Стремиться к лучшему – это прекрасно, но, пожалуйста, не забывайте время от времени давать себе отдых. Относитесь к себе с таким же пониманием и добротой, с которыми вы относитесь к другим, и вы будете намного счастливее. В 2024 году нужно хотя бы иногда делать передышку в делах, отправляясь к морю, в горы или просто на экскурсию в другой город.

Дева. Вашей самой большой ошибкой 2023 года было, без сомнения, переосмысление. Просто подумайте обо всём времени и энергии, потраченных на анализ вещей и событий, на которые в итоге вы не оказали никакого влияния, и поймёте, что это правда. Вот почему вам следует постараться максимально расслабиться в следующем году. Помните, что физически невозможно всё контролировать, а потом попытайтесь хотя бы иногда плыть по течению. Поверьте, так будет проще не только вам, но и окружающим, которых вы окружили сверхопекой и сверхвниманием.

Весы. В прошлом году вы упустили шанс, которым должны были воспользоваться. Неясно, было ли это чем-то романтическим или деловым, но правда в том, что вы не следовали своей интуиции, когда принимали определённое решение, и это стоило вам очень дорого. Вы ничего не сможете изменить, сожалея о прошлом. Поэтому остаётся только в 2024 году быть более решительными и не бояться брать то, что вы хотите. Кстати, решительность нужно проявлять не только в деловой сфере, но и в личной – если у вас есть к кому-то чувства, обязательно признайтесь в этом.

Скорпион. Самая большая ваша ошибка 2023 года — отдать своё сердце не тому человеку. Вы недооценили кого-то, и это принесло вам много слёз и боли. В следующем году постарайтесь не подпускать к себе злых, ядовитых и завистливых людей. И обязательно избавьтесь от «добрых» знакомых, которые всеми силами стараются влезть в ваше личное пространство. Только тогда жизнь станет намного проще, спокойнее и счастливее. И поверьте, вокруг вас много хороших людей, вы их просто не замечали за плохими.

Стрелец. Ваша самая большая ошибка прошлого года заключалась в том, что вы не поставили себя на первое место. Вы постоянно отдавали приоритет людям, которые продолжали относиться к вам как ко второму сорту, и соглашались на меньшее, чем заслуживаете. Пожалуйста, измените это в 2024 году ради себя. Научитесь любить себя больше, чем кого-либо другого, и время от времени позволяйте себе быть эгоистичным. Хорошие люди не перестанут вас от этого уважать и любить, а негативно настроенные сами уйдут.

Козерог. В 2023 году ваша ошибка заключалась в том, что вы дали слишком много вторых шансов тем, кто этого не заслужил. Ваша способность прощать удивительна, и это признак доброго сердца, но наступает момент, когда вы не можете продолжать оправдывать тех, кто поступает с вами неправильно. И 2024 год – это именно то время. Это год, в котором вам нужно научиться разрывать связи с теми, кто не относится к вам так, как вы того заслуживаете, и год, в котором вам следует научиться говорить твёрдое «нет», притом желательно всем.

Водолей. Вашей самой большой ошибкой в 2023 году было то, что вы не смогли найти в себе силы простить себя за то, что сделали неправильно. Хотя это признак того, что вы супер совестливы, но размышления о том, какой вы нехороший человек, всё равно ни к чему не приведут. В 2024 году как можно чаще напоминайте себе, что время не повернуть вспять, поэтому старайтесь всегда думать, что говорите и кому говорите. А сейчас расслабьтесь и попытайтесь не быть к себе слишком строгим. Простите себя так, как вы прощаете всех остальных.

Рыбы. Самой большой ошибкой 2023 года была ваша доброта. Это не означает, что вам следовало быть человеком эгоистичным, постоянно плюющим на чувства и потребности других людей. Вам просто следует не позволять одним и тем же особам снова и снова разбивать ваше сердце. Безусловно, они уже привыкли к такому раскладу событий, поэтому будут удивлены возникшим переменам, но в 2024 году не забывайте постоять за себя. И никогда не чувствуйте себя виноватым за это. Только вы сможете защитить себя, помощи ждать не приходится. Действуйте!

Все допускают промахи, и некоторые невозможно исправить, всё зависит от обстоятельств. Но вам повезло, потому что самая большая ошибка, которую вы совершили в 2023 году, согласно вашему знаку зодиака, исправима. Как это сделать, вы уже прочитали.