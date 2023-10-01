Гороскопы и предсказания » Знаки Зодиака » Секретная мантра, которая изменит жизнь каждого знака зодиака в 2024 году

Секретная мантра, которая изменит жизнь каждого знака зодиака в 2024 году

При приближении к новому году энергия Вселенной проходит трансформацию, которая влияет на жизнь каждого человека, убирая прошлые проблемы и хлопоты. Безусловно, появятся новые, но с ними поможет справиться мантра, состоящая из одного слова, для каждого зодиакального созвездия.

 

Секретная мантра, которая изменит жизнь каждого знака зодиака 2024

 

Смотрите также: Три знака зодиака преодолеют трудности в 2024 году.

Мантра-перемен 2024 года для каждого знака Зодиака

Овен — «ЗАСЛУЖИВАЮЩИЙ». 2024 год станет временем перемен и финансового роста, а с данной мантрой уверенность Овна будет только укрепляться, даря веру в себя и в свои силы. Появится страх, что не может всё складываться настолько хорошо, но это так. Этот знак достоин, чтобы Вселенная помогла в решении прошлых проблем. Нужно принять эту данность, не оглядываясь назад, а радуясь каждому дню.

 

Телец — «СИЯНИЕ». Звёзды на стороне этого знака Зодиака, поэтому всё, через что ему пришлось пройти за последние 15 лет, исчезнет именно в 2024 году благодаря данной мантре, произносимой каждую пятницу в вечернее время суток в одиночестве три-пять раз. Все приложенные усилия для достижения поставленных целей не прошли даром. Наступило время сиять Тельцу, и он обязательно это сделает.

 

Близнецы — «ОТДЫХ». Последние несколько месяцев 2023 года – нелёгкие, ведь этот период ознаменовался взлётами и падениями. Но наступило время для отдыха – нужно релаксировать, путешествовать и посвящать время себе. Уединение пойдёт только на пользу. Внутреннее я подскажет, что сейчас в приоритете, чтобы начать двигаться в правильном направлении. Данную мантру важно повторять каждое утро, сразу же после пробуждения, в течение одной минуты.

 

Рак — «МЕЧТА». Рак будет настолько мотивирован к стремлению к лучшему, что он сможет преодолеть все препятствия, возникшие на его пути. Мечты, даже давние, реализуются после ежемесячного повторения мантры на рассвете Солнца. Раку нужно принять удачу и продолжать добиваться того, чего он желает в этой жизни, потому что оно по праву принадлежит ему. Не стоит ничего бояться – всё получится.

 

Лев — «ТРИУМФ». В 2024 году этот знак почувствует облегчение в плане построения карьеры и родственных связей. В последнее время сложившаяся ситуация казалась хаотичной и практически нерешаемой. Но всё поменялось. Появится чувство свободы и успеха после того, как Лев начнёт читать перед сном свою мантру. Ему останется только гордиться собой и наслаждаться похвалами окружающих.

 

Дева — «СВОБОДА». Это самый трудолюбивый знак Зодиака, который в 2023 году работает до изнеможения, что приводит к моральному и эмоциональному истощению. К счастью, в 2024 году всё изменится – у Дев появится долгожданная свобода благодаря мантре, произносимой в любое время суток ежедневно. Теперь этот знак может наслаждаться плодами своего труда и полностью охватить другие аспекты жизни, которые, возможно, были упущены.

 

Весы — «РОСТ». Ожидаются перемены в партнёрстве и карьере, ради которых Весы весь год прикладывали немалые усилия. Вселенная поможет расшириться как внутри сердца, так и за его пределами. Главное – это проговаривать шёпотом данную мантру после приёма пищи дома. Произнесённая в гостях или в общественном месте, она не сработает. С ней придёт внутренняя гармония и спокойствие.

 

Скорпион — «СЕРДЦЕ». В 2023 году Скорпион был вынужден честно взглянуть на партнёрские отношения в своей жизни, которые казались ему искренними, и прийти к выводу, что пора отпустить того, кто стремится уйти. В 2024 год, благодаря этой мантре, Скорпион войдёт изящным и утончённым. Он знает, чего хочет, и целенаправленно движется к этому. Для него это год любви и понимания.

 

Стрелец — «ИСЦЕЛЕНИЕ». В 2024 году нужно как можно больше времени уделить здоровью, позаботиться о своём физическом теле и психическом состоянии. Благодаря мантре, произносимой утром, Стрелец станет более серьёзно относиться к данным вещам. Пересмотрит свой распорядок дня, избавится от вредных привычек и пороков, а также найдёт новые цели и задачи, которые наполнят жизнь радостью и счастьем.

 

Козерог — «РАДОСТЬ». В последние несколько лет он стал чрезвычайно осторожным со своими денежными ресурсами, что помогло накопить средства для достижения целей. В 2024 году Козерог получит удовольствие от того, что может себе многое позволить – красивую одежду, путешествия и дорогостоящие покупки. Он мечтал об этой жизни, пришло время ею наслаждаться. Главное – расслабиться хотя бы раз в жизни. И мантра в этом поможет.

 

Водолей — «ОБНОВЛЕНИЕ». 2023 год – время давления на работе, которое привело к моральному истощению. К счастью, 2024 год принесёт в жизнь энергию, которая позволит сосредоточиться на жизненном комфорте. Водолей вернётся к своим корням, выбирая наполнение собственной духовной чаши вместо вливания сил в то, что того не заслуживает. Благодаря данной мантре, произносимой ровно в полдень по чётным дням, этот знак увидит, как жизнь поменяется к лучшему.

 

Рыбы — «ДОВЕРИЕ». В последнее время Рыбы чувствовали себя изолированными от того, что заботило их ранее. Но в 2024 году всё поменяется. Появится прежняя связь с близкими, возобновится общение с родственниками, а также воскреснет прежняя любовь. Окружающие начнут становиться ближе и роднее, придёт полное доверие как Рыбок к ним, так и наоборот. Но не стоит забывать, что достигнуть всего этого поможет мантра, которую надо произносить чётко 15 числа каждого месяца.

 

Смотрите также: 5 знаков зодиака, которые могут остаться одни в 2024 году.

 

Секретная мантра, которая изменит жизнь каждого знака зодиака в 2024 году в лучшую сторону, «работает» только при определённых правилах. Их нужно чётко придерживаться.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 09:36

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Ангельская нумерология: Видите зеркальные цифры на часах? Что значит? Откройте для себя их духовное значение. Ангельская нумерология
Прогнозы на день
Нумерология, прогноз на сегодня Нумерология, прогноз на сегодня
Прогнозы на месяц
Таро прогноз на месяц Таро прогноз на месяц
Нумерология, прогноз на месяц Нумерология, прогноз на месяц
Гороскоп стрижек и причёсок 2023 Гороскоп стрижек и причёсок на месяц
Лунный календарь покупок 2023 Лунный календарь покупок на месяц
Прогнозы на год
Гороскопы и прогнозы на 2024 год Гороскопы 2024
Гороскопы и прогнозы на 2023 год Гороскопы 2023
Нумерология, прогноз на 2024 год Нумерология, прогноз на 2024 год
Актуально
Хэллоуин Хэллоуин
Канал Синьорины в Дзене
Поиск