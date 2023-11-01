23 признака, что вы нравитесь парню, хотя он не спешит с отношениями

Мужчины, в отличие от прекрасного пола, часто сдержанны в выражении своих эмоций, в том числе и романтических. Причин для этого множество – застенчивость, неуверенность во взаимности и многое другое. Однако, если проследить за мужским поведением, то точно отыщутся признаки, что вы нравитесь парню, но он пока не спешит с отношениями.

23 знака, что вы симпатичны парню, но он это скрывает

Держит в курсе своей жизни. Если ваш возлюбленный рассказывает вам о своей жизни, это хороший знак. Он хочет оставаться на связи и держать вас в курсе того, что происходит в его жизни. Это может быть что угодно: от планов на выходные до рассказов о любимой группе. Когда вы кому-то нравитесь, он хочет поделиться с вами своей жизнью, даже если это всего лишь мелочи. Это также признак того, что он ценит ваше мнение и хочет его услышать. Горячее и холодное. Если вы нравитесь парню, то он может вести себя то холодно, то тепло с вами. Одна из причин такого поведения – парень испытывает к вам смешанные чувства. Вы можете его привлечь, но он не уверен, готов ли он сделать следующий шаг и вступить в отношения. Либо он пытается держаться на расстоянии, чтобы вы его не отвергли и не обидели. Язык его тела говорит сам за себя. Язык тела - лучший способ понять, заинтересован ли он в вас. Люди, которые интересуются вами, обычно смотрят в глаза чаще обычного или же удерживают взгляд дольше обычного. То же самое касается улыбки, ёрзания и близкого наклона к вам. Особенно это актуально, если он начал это делать лишь недавно, а вы уже давно общаетесь. Он расспрашивает о вас. Когда парень интересуется вами, расспрашивая у друзей, коллег или ваших родственников, то он хочет знать о вас как можно больше – о хобби, интересах и о том, состоите ли вы в отношениях. Он хочет узнать о вас побольше. Даже если он ведёт себя хладнокровно и не приглашает вас на свидание каждый день, но расспрашивает о вашей личной жизни – как прошёл день, о проблемах на работе, о планах на завтра, то вы ему нравитесь. Из этих вопросов вы можете сделать вывод, что ему любопытна ваша жизнь, интересы и биография. И если он продолжает поднимать темы и разговоры, которые вы уже обсуждали, просто для того, чтобы вам было о чём поговорить, вы, вероятно, нравитесь ему больше, чем вы думаете. Он пытается быть частью вашей жизни. Он присутствует в вашей жизни уже несколько месяцев, но ведёт себя довольно холодно, поэтому и не понятно его отношение к вам. Дело в том, что мужчинам нравится вести себя хладнокровно. Они не хотят показаться отчаявшимися или навязчивыми. Однако, если вы ему действительно нравитесь, он будет использовать каждую ситуацию, чтобы пообщаться с вами. Он ревнует к другим парням. Если ваш друг-парень нервничает, когда вы рядом с другими парнями или когда они делают вам комплименты, это верный признак того, что вы ему нравитесь. Он ищет поводы, чтобы быть рядом с вами. Если парень ищет возможности, чтобы быть с вами, хотя и ведёт себя холодно, это явный признак, что вы ему интересны. Возможно, он пытается приблизиться к вам, но при этом не показаться слишком навязчивым. Ему так нравится проводить с вами время, что он будет искать повод поговорить с вами или потусоваться, даже если это всего на несколько минут. Он также может случайно позвонить или написать вам сообщение, чтобы спросить, как у вас дела. Он рассказывает вам интимные вещи о себе. Раскрытие интимных подробностей о себе часто является признаком доверия, и если он доверяет вам настолько, что может рассказать вам свои мысли, чувства и личные истории, то вы, скорее всего, ему нравитесь. Он трогает вас. От лёгкого прикосновения к плечу до держания за руки и объятий — физический контакт может быть признаком того, что он интересуется вами на романтическом уровне. Это признак привязанности и влечения. «Что ты ищешь в мужчинах?» Вопросы о вашем идеальном партнёре предполагают, что этот парень заинтересован узнать больше о том, представляет ли он для вас потенциальный любовный интерес. Тип вопросов, которые он будет задавать, может быть разным, но, как правило, он сосредоточен на понимании вашей личности, интересов и ценностей. Постоянные шутки о ваших отношениях. Шутки о браке, совместном переезде и других долгосрочных обязательствах могут стать для него способом косвенно выразить свои чувства и проверить почву. Так он сможет оценить вашу реакцию и посмотреть, открыты ли вы для серьёзных отношений. Он застенчив, но в вашем присутствии активен. В целом он может быть застенчивым, но, если он с вами ведёт себя по-другому - много говорит, шутит или же веселится, это может быть признаком того, что вы ему нравитесь. Он помнит мелкие детали о вас. Продолжает ли ваш поклонник упоминать мелочи, которые вы ему сказали в разговоре, даже если он ведёт себя хладнокровно? Это явный признак того, что он хочет узнать вас лучше. Уникальные комплименты. Вы беспокоитесь, что он не проявляет к вам той любви и привязанности, которых, по вашему мнению, вы заслуживаете? Запомните, что у каждого свой способ проявления эмоций. Обратите внимание на комплименты в ваш адрес от него. Они многое могут рассказать о его чувствах к вам. Он относится к вам как к своей девушке. Если он планирует с вами особые свидания, делится своими мыслями и чувствами и интересуется вашей личной жизнью – он относится к вам как к своей девушке, и вы ему определённо нравитесь! Он приходит к вам за советом. Когда мужчина приходит к вам за советом, это признак того, что он ценит ваше мнение и чувствует себя достаточно комфортно рядом с вами, чтобы поделиться своими мыслями. Он доверяет вам и полагается на вашу помощь в принятии важных решений. Его близкие знают о вас. Один из признаков того, что вы ему нравитесь - это то, что его родители и друзья знают о вас. Для многих людей нет смысла рассказывать близким о потенциальном партнёре, если он не питает к нему чувств. Он покупает подарки. Если он холоден, но в то же время покупает вам подарки, то это знак, что вы ему нравитесь. Это особенно верно, если он не просто случайно выбирает подарок; вместо этого он находит время, чтобы выбрать то, что, как вы сказали, вам нравится. Это признак того, что он думает о вас и хочет сделать вас счастливой. Вы замечаете, что он смотрит на вас. Когда вы ему интересны, он найдёт любой повод, чтобы бросить на вас взгляд. Поскольку он, вероятно, не умеет красиво говорить, он попытается компенсировать это зрительным контактом. Когда он увидит, что вы смотрите на него в ответ, он не отведёт глаз, потому что вы как бы даёте ему зелёный свет. Редкие, но содержательные текстовые сообщения. Если вы обеспокоены тем, что он ведёт себя хладнокровно и изредка пишет, вам следует больше сосредоточиться на том, что содержится в его посланиях, а не на том, как часто он вам пишет. Он хвастается перед вами. Одна из тонких вещей, которые могут показаться вам неважными, но на самом деле являются явным признаком того, что вы ему нравитесь, — это то, что он хвастается перед вами. Это означает, что он пытается произвести на вас впечатление, поэтому и демонстрирует свои знания, навыки или достижения словами или действиями. Он подписан на вас в социальных сетях. Теперь, когда технологии стали неизбежной частью нашей жизни, отслеживание каждого вашего шага в социальных сетях также можно отнести к разделу «Признаки того, что я ему нравлюсь».

Мужчины часто ведут себя хладнокровно, когда симпатизируют девушке. Однако признаки, что вы нравитесь парню, но он пока не спешит с отношениями, - язык тела, слова и действия, могут об этом сказать без слов. Но не будьте слишком настойчивы. Делайте ему комплименты, задавайте вопросы о нём и его интересах и дайте ему возможность открыться вам.