7 очевидных признаков того, что вы нравитесь мужчине (больше, чем вы думаете)

Как узнать, нравитесь ли вы парню? Можно, конечно, спросить напрямую или поинтересоваться у его друзей, а можно обратиться к советам психологов – и понаблюдать за его поведением. Ведь есть 7 очевидных признаков, что он влюблён.

Признаки, что вы нравитесь парню, даже больше, чем вы думаете

1. Его поведение последовательно. Если девушка нравится мужчине, то он будет держать все свои обещания, постоянно писать и звонить, стараясь вести содержательные беседы, не станет подавать неоднозначных взглядов, играть чувствами. Рядом с ним есть ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Тем более если внутренний голос девушке подсказывает, что можно, наконец-то расслабиться – парень будет заботиться и поддерживать в любую минуту.

2. О многом скажет язык его тела. Тело может сказать больше, чем даже язык. Ведь контролировать своё подсознание невозможно, поэтому, если мужчина делает то, что будет перечислено ниже, то можно с уверенностью сказать, что это не просто симпатия:

Отражение действий. Когда парень копирует действия девушки – гладит волосы, скрещивает руки или же потирает ладони, когда это делает она, то это означает, что всё его внимание приковано к ней.

Поддерживает глубокий зрительный контакт. Смотрит глубоко в глаза, не моргая долгое время, от чего всё тело девушки начинает трепетать. Это значит, между ними есть особенный контакт.

Выпрямляется. Когда парень хочет понравиться девушке, то он начинает выпрямлять спину, чтобы выглядеть выше и мужественнее и тем самым показывая, что готов в любую минуту прийти на защиту.

Приводит себя в порядок. Он может при виде девушки начать поправлять причёску, пояс или рубашку, чтобы произвести на неё приятное впечатление.

Касания. Парень может нечаянно коснуться плеча, рук, бедра или другой части тела девушки, так как не может себя удержать. Ему хочется её обнимать, трогать и ощущать.

3. Знакомит со всеми друзьями, семьёй. Это самый главный признак, что девушка нравится, потому что знакомство с близкими – знак, что у него нет других дам сердца, а значит, эта женщина для него особенная. Он хочет показать её всему миру, чтобы все знали, насколько он счастлив рядом с ней. К тому же, все парни знают, как важно для прекрасного пола знакомство с его родными и друзьями. Ради возлюбленной он готов на всё.

4. Улыбка не сходит с его лица. При виде девушки он начинает улыбаться, потому что она для него как солнце, которое согревает душу и делает день ярче. Парни улыбаются, потому что не могут поверить, насколько они влюблены, и это иногда их пугает.

5. Старается произвести впечатление. Если девушка нравится парню, он обязательно сделает всё возможное, чтобы произвести на неё впечатление романтическими жестами и джентльменским поведением: он будет «случайно» обнимать, отправлять сообщения с пожеланием доброго утра и спокойной ночи, интересоваться, как прошёл день, готовить романтический ужин, дарить продуманные подарки, а также внимательно слушать. Но самое главное – он постарается каждый день чем-то удивлять, чтобы девушка была счастлива.

6. Он интересуется девушкой. Парню важно убедиться, что девушка одинока и у неё нет другого мужчины (кроме него). Поэтому он об этом обязательно у неё спросит. Узнает о её детстве, подробно расспрашивая о неловких моментах тех лет, чтобы быть связанным не только с настоящим и будущим девушки, но и с её прошлым. Его интересует, какие фильмы или сериалы предпочитает женщина, какой тип еды ей нравится. Он хочет знать её планы и цели на будущее. Понять, совпадают ли они с ним. Для него важно познакомиться с родными и близкими девушки, чтобы стать к ней ближе.

7. Делает всё возможное, чтобы стать частью её жизни. Мужчина, который находит способ сделать женщину частью своей жизни, — это мужчина, который ценит и уважает её. Они не просто друзья – он видит в ней свою вторую половинку (он ждал её всю свою жизнь).

Вышеупомянутые 7 очевидных признаков того, что вы ему нравитесь, могут послужить руководством для каждой девушки, неуверенной в чувствах парня к ней. Нужно помнить, что разные типы парней по-разному выражают привязанность: некоторые говорят это прямо, в то время как другие полагаются на язык своего тела. Однако одно можно сказать наверняка: если вы нравитесь парню, он сделает всё возможное, чтобы быть рядом с вами.