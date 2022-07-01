5 признаков, что подруга вам завидует

Подруга – неотъемлемая часть жизни каждой девушки, так как только она может выслушать, понять и поддержать. Именно к ней можно прибежать с радостью, зная, что она тоже будет радоваться успехам, притом искренне. Однако однажды может случиться так, что любимая подружка вдруг перестала быть открытой и честной, часто ведёт себя негативно. Стоит задуматься, возможно, причина таких перемен в возникшей зависти. Есть несколько признаков, указывающих на зависть подруги.

5 моментов, говорящих о зависти подружки

Умаляет ваши достижения. Прошли времена, когда вы бежали к ней, чтобы рассказать о повышении по службе или же о признании симпатичного парня в любви. Вы больше не в состоянии быть с ней открытой, когда в жизни происходит что-то хорошее, потому что кажется, что она всё опошлит или же высмеет. Поэтому вы стараетесь промолчать или же недосказать что-то. Стоит подумать, почему так произошло. Есть вероятность, что в её жизни не всё так хорошо, как в вашей. Возможно, ей нужно в чём-то помочь словом или же действием – предложить интересную работу, познакомить с парнем или же сделать приятный подарок. Всегда смотрит в ваш смартфон. Вам пришло сообщение в вайбер или уведомление от инстаграмма, и она пытается заглянуть в ваш телефон, чтобы понять, кому вы нравитесь, кто с вами связывается в директе. Это нездоровое любопытство и неуважение к вам, что является одним из признаков ревности. Возможно, вы сами виноваты, что отдалились от своей подруги, с которой у вас всегда были очень близкие отношения. Она «подглядывает» за вами, чтобы как-то решить проблему отдалённости. Тут важнее разобраться, почему вы отдалились друг от друга. Возможно, она стала слишком навязчивой или же между вами в какое-то время возникло недоверие. Тогда нужно честно поговорить друг с другом, чтобы исправить ситуацию. Она старается разными способами привлечь к себе внимание. Она может прислать кучу сообщений за час, или же завалить сотней звонков, или же слать постоянно длинные голосовые сообщения с рассказами о проведённом дне или же маловероятными историями о событиях, которые с ней произошли сегодня. Для неё важно заинтересовать вас. Это признак зависти, который может привести к тому, что она начнёт раскрывать неприятные факты из собственной или чужой жизни. Всё ради того, чтобы вызвать реакцию. Лучше выяснить причину такого поведения. Ведь есть вероятность, что вы тоже виноваты в этом – постепенное ваше отчуждение, возможно, даже независящее от вас. Она стала пассивно-агрессивной. Каждый раз, когда вы что-то делаете, ей это очень не нравится. И она обязательно на этом акцентирует внимание, вызывая у вас чувство вины. К тому же, она подвергает сомнению все ваши действия и слова, заставляя вас думать, что вы всё делаете неправильно. Будьте осторожны: если, с одной стороны, пассивная агрессия непременно входит в число признаков того, что ваша подруга вам завидует, то с другой - означает, что она не готова к диалогу с вами и найти компромисс будет сложно. Навязчивые вопросы. Где ты была? Что ты делала? Почему ты не написала мне? Почему ты мне не позвонила? С кем ты была? Где ты сейчас? Единоразово заданные вопросы могут означать внимание и любовь, ну а навязчивость указывает на одержимость и зависть к насыщенной вашей жизни.

Итак, если вы дорожите дружескими отношениями, лучше всего попытаться понять, откуда берутся страхи подруги, и проанализировать её поведение. Лучше разрешить ситуацию до того, как ваши отношения примут токсичный характер или резко закончатся.