Топ-5 знаков зодиака с самым высоким индексом счастья

Очень сложно определить, что делает людей счастливыми, поэтому и кажется невыполнимой задачей присвоить рейтинг счастья каждому из 12 зодиакальных созвездий. Однако астрологи сходятся во мнении, что следующие пять знаков Зодиака имеют самый высокий индекс счастья, поэтому и живут плодотворной, мирной и удачливой жизнью.

Пять зодиакальных созвездий с высоким индексом счастья

1. Весы. Они чрезвычайно нежные и вежливые люди, поэтому всегда получают любовь окружающих. Зрелые Весы знают, чего достаточно, и довольствуются тем, что имеют. Они не гонятся за роскошной жизнью, а ищут только простых и искренних вещей. Кроме того, представители этого знака Зодиака добры и внимательны к другим. Весы не позволяют личным успехам или неудачам диктовать мысли и чувства по отношению к окружающим. Для них возможность жить и работать, прилагая все усилия, — уже прекрасно. Мало того, их понятие о счастье чрезвычайно простое – достаточно жить рядом с близкими людьми!

2. Водолей. Беззаботные люди – это люди, которые живут полноценной и счастливой жизнью. Этот знак часто думает о больших проблемах, поэтому мелочи жизни его никогда не беспокоят, в том числе влюблённость, расставание. Для него это просто «ерунда», о которой и не стоит думать. Водолеи — это люди, которые всегда находят в жизни хорошее, всегда оптимистичны, полны веры и надежды. Благодаря такому позитивному образу жизни у них всегда исключительно хорошее психическое состояние в любых ситуациях. Они понимают необходимость прощать, когда это необходимо, чтобы утешить, особенно себя.

3. Скорпион. Два слова, которые описывают полноценную жизнь Скорпиона: амбиции и соблазнение. Многие люди удивляются тому, что у этого знака Зодиака высокий индекс счастья, ведь он славится упрямством и непреклонностью. Однако, согласно астрологии, именно его сильная личность и помогает достигать тех целей, которые он перед собой ставит. Некоторые трудности могут помешать его карьере, но он полностью контролирует ситуацию благодаря упорству и настойчивости, «выкованным» за долгое время. Этот знак постоянно учится и совершенствует новые навыки. Благодаря этому к нему всегда приходит успех, и он создаёт счастливую жизнь по собственному представлению. Трудно отрицать, что Скорпион обладает неотразимым обаянием – его любят и восхищаются им. Жизнь большинства представителей этого созвездия счастлива и наполнена смехом.

4. Рак. Он понимает ценность дружбы, заботится и защищает близких, готов терпеть потери ради окружающих. Нежный и мягкий характер также помогает Ракам избежать многих неприятностей в работе, любви, бизнесе... Именно поэтому, независимо от того, какая жизненная ситуация, бедный или богатый он, успешный или неудавшийся, коммуникабельный и весёлый или грустный молчун, этот знак всегда получает любовь и уважение со стороны окружающих. Он умеет наслаждаться жизнью в полной мере. Для него счастье — это просто быть самим собой, проживать жизнь с близкими на полную катушку и в каждый момент.

5. Рыбы. Они живут во многом эмоциями, поэтому счастье и тёплое чувство в их сердце чрезвычайно важны. Будучи творческими людьми, всегда стараются усердно работать, создавая шедевры, чтобы помочь и стать ближе к людям, которых они любят. Всегда любимые окружающими и всем помогающие Рыбы живут мирной жизнью, наполненной счастьем и любовью. Качество, заложенное в этих людях, — жертвенность ради достижения высшей цели. Как только Рыбы определились с нею, им необходимо её достичь, часто благодаря богатому воображению. Счастье для них – это получить желаемое, большего им не нужно.

Вы можете не согласиться со списком этих пяти самых счастливых знаков Зодиака, однако их мягкость, коммуникабельность, удовлетворённость текущей жизнью и небольшое стремление доставлять радость — черты, помогающие видеть счастье даже в мелочах.