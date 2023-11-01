Вы нашли свою любовь? 10 знаков, которые откроют правду

В любых отношениях важно взаимное уважение и соучастие, но особенно они важны в любовной связи. Поэтому, встретив симпатичную особу и закрутив с ней роман, в первую очередь возникает вопрос, ваш ли это человек? Отыскать ответ можно, если проанализировать его поведение по отношению к вам.

10 знаков, что вы нашли свою вторую половинку

Он не конкурирует с вами и вашим окружением. Что лишает пары спокойствия? Конечно же, ревность. Ведь она - симптом смертельной смеси неуверенности и отсутствия доверия, способной подорвать отношения с багажом ядов и стойких подозрений. Когда ваш партнёр конкурирует с другими за ваше внимание и запрещает вам общаться с окружающими, начиная с родственников и заканчивая друзьями, завидует вашим бывшим или соперничает с вами, разрушая ваши успехи, ваши усилия и даже ваш внешний вид, то это означает, что что-то не так.

Ваш человек будет вас во всём поддерживать, так как между вами есть взаимное доверие и уважение, он доверяет вам, а вы ему. Любовь – это присутствие, а не отсутствие. Молчание и отсутствие человека в вашей жизни – самое болезненное оружие. Незнание, позвонит ли он, вернётся ли, захочет ли снова увидеться, является очень мощной формой психологического шантажа и часто является первым признаком того, что любви нет.

Ваш человек всегда рядом с вами, даже когда вы физически разделены, вы знаете, что можете рассчитывать на него в любое время, и он — ваше плечо, ваша опора в любой ситуации. Общение и добрые споры. В отношениях очень важно быть вместе. Если вы долгое время были одиноки, то немного сложнее адаптироваться к потребностям другого человека, однако в любви мы готовы идти на компромиссы. Чтобы не быть несчастным, портить настроение себе и окружающим, важно поговорить со своим партнёром, чтобы выяснить, чего он ждёт от вас, а вы – от него. Если человек не хочет участвовать в дискуссиях, то, возможно, он не ваша вторая половинка. Любящие люди не отступают перед проблемами и спорами, выслушивают просьбы друг друга, ведут диалог и ищут общее решение.

Человек, питающий пылкие чувства, помогает обоим найти баланс, общается и спорит с вами, но делает это с уважением. Не боится быть брошенным. Когда человек пережил травматический опыт, он может бояться, что его бросят. Это запускает ряд моделей поведения, которые приводят к привязыванию партнёра к себе не из-за любви, а посредством настоящего эмоционального шантажа. Часто используются такие фразы: «Ты всё равно бросишь меня», «Если ты бросишь меня, я не знаю, что я буду делать», «Ты — моя жизнь, без тебя я не смогу существовать», которые в долгосрочной перспективе создают психологическое подчинение второй половинки. Глубокую неуверенность, лежащую в основе такого поведения, следует решать с помощью опытных профессионалов.

Любящий человек не только осознаёт, что он имеет ценность и его можно любить таким, какой он есть, без шантажа, но, прежде всего, он знает, что любовь может закончиться. А значит, он не должен сдерживать вас, используя чувство вины, он знает, как дарить и получать любовь естественным образом, принимая любое поражение. Вам весело вместе. Нежелание проводить время со своим партнёром, потому что нечего сказать или пошутить, является признаком того, что в отношениях что-то не так. Любовь – это работа: это здание, которое постоянно строится и обновляется. Вот почему мы никогда не должны забывать, что в рутине должно быть место и для развлечений вдвоём...

Ваш человек знает, как облегчить жизнь даже в самые трудные моменты, знает, как найти совместное занятие, которое доставит вам удовольствие. Он знает ваши вкусы и никогда не упускает возможности заставить вас улыбнуться и приятно удивиться. Ваш человек «любит» того, кого любите вы, пусть даже не слишком сильно. Партнёр, который злится, если вы проводите слишком много времени с родственниками, не прислушивается к вашим потребностям и попирает ваши чувства, явно вас не любит.

Ваш человек любит того, кого любите вы, пусть даже в другой форме и, может быть, не слишком сильно. Он будет обязательно вести себя любезно даже с теми, кто не очень приятен, но кто небезразличен вам. Если вы его не видите, то скучаете по нему. Ощущение чьего-то отсутствия означает, что вы цените его присутствие, и это явный признак того, что отношения развиваются в правильном направлении. Когда вам хорошо с кем-то, это вызывает «позитивную зависимость».

Ваш человек — это тот, по которому вы скучаете и мечтаете снова увидеть его рядом с собой. И он отвечает взаимностью. Не срывает на вас стресс: любовь – не громоотвод. Если в конце трудного дня вы обнаруживаете, что вы с партнёром сбрасываете весь накопившийся негатив друг на друга, то это плохой знак. Безусловно, делиться негативными эмоциями со второй половинкой можно и нужно, но не отягощать ими.

Ваш человек умеет принимать свои личные поражения, не перекладывая их на вас. Любовь – это не громоотвод… Всегда ценит ваши усилия. Вы можете много работать или же провести весь день в уборке вашего любовного гнёздышка, но вторая половинка воспринимает это как норму. Что нужно принять как тревожный звоночек.

Любящий человек всегда признаёт ваши заслуги и то, сколько сил вы тратите на то, чтобы всё работало, будь то офисные или семейные дела. Мы не всегда на одной волне, любовь – это ещё и терпение. Остерегайтесь ложных мифов. Тот, кто сказал, что пара здорова, если партнёры всегда на одной волне, лжёт либо никогда не влюблялся по-настоящему. Любовь также означает принятие разнообразия взглядов и точек зрения другого, и это прежде всего упорство и энтузиазм в достижении знаменитого компромисса.

Любящий человек – это не ваша ксерокопия: он думает, прежде всего, своей головой и предлагает свою интерпретацию вещей, от планов выходного дня до событий, которые окружают или непосредственно касаются отношений. Он никогда не сдаётся в построении общего пути, всегда ищет решения для преодоления кризисов и не забывает о своих мечтах: любовь – это всегда терпение.

Эти 10 знаков, которые откроют правду о ваших отношениях, помогут понять, вы точно нашли свою вторую половинку или же рядом с вами не ваш человек, с которым не по пути, но вы пока по какой-то причине не можете свернуть с него. Главное, как можно быстрее с этим определиться, так как жизнь одна и её нужно прожить счастливо и с любовью в сердце.