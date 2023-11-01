3 жизненных совета, которые помогут вам быть счастливыми согласно вашему знаку зодиака

Одни считают, что счастье им может подарить только любовь, поэтому они постоянно находятся в её поиске, но найдя, так и не становятся счастливыми, другие же работают с утра до вечера в надежде разбогатеть и стать счастливее, но даже первый заработанный миллион не приносит им это чувство. Проблема в том, что у каждого зодиакального созвездия своё счастье, только мало кто об этом знает.

Три астрологических совета, как стать счастливее каждому зодиакальному созвездию

Овен

Нужно сосредоточиться на проблемах в личной жизни. Это важнее, чем работа, путешествия или же постоянные ссоры с окружающими, которые Овен использует для отвлечения от первоочередных проблем. Медитация. Этот знак настолько беспокоен, что он не может усидеть на месте и жить здесь и сейчас, а не строя планы на далёкое будущее. Делать добро, пусть и самое маленькое, для окружающих. Овен же постоянно думает только о себе, все остальные его просто не интересуют. А ведь делая окружающих счастливее, человек и сам становится радостнее.

Телец

Больше слушать и меньше говорить. Окружающие очень хотят высказаться, но вы им не даёте это сделать. Нужно принять тот факт, что контролировать чувства других людей невозможно. В первую очередь надо думать о себе. Найти как можно больше дел и вещей, которые могут сделать Тельца счастливым. И они не должны зависеть от окружающих. Счастье – это почитать интересную книгу, посетить бассейн или же посмотреть фильм, а не удовлетворять потребности близких, друзей и родных ради того, чтобы осчастливить их.

Близнецы

Нужно говорить о своих чувствах, а не прятать их или избегать, особенно если они негативного характера. Справиться с ними помогут и друзья, если им позвонить, написать, и психотерапевты, которые дадут профессиональные советы. Работать над своей дружбой, постоянно пробуя что-то новое. Главное — делать небольшие вещи, например, отправлять текстовое сообщение любимому человеку или звонить другу, с которым давно не общались. Это будет приятно не только для того, кому отправлено сообщение, но и Близнецу. Подумать обо всём, над чем нужно поработать, и исправить свои слабые стороны. Научиться проявлять энтузиазм и показывать свою надёжность.

Рак

Работать над своей способностью прощать. Это не означает просто прощать кого-то каждый раз. Иногда не менее полезно и важно простить кого-то внутренне и выпустить гнев, который Рак чувствует, ради своего счастья. Найти физическую активность, которая позволит выпустить пар и которой заниматься хотя бы раз в неделю. Это может быть физическая активность, например, йога, или что-то интенсивное, как скалолазание, участие в танцевальной группе Попробовать что-нибудь, что позволит подружиться с обычными людьми за пределами зоны комфорта. Можно присоединиться к волонтёрской группе или драматическому кружку.

Лев

Посещать занятия по предмету, о котором нет пока никаких знаний, но который всегда увлекал. Встретиться с коллегой, с которым общение сводилось только к деловому. Поговорить с ним на любую тему и постараться запомнить его интересы и желания, чтобы после сделать на их основании сюрприз. Быть щедрее к себе. Лев привык заботиться о других, но так приятно делать что-то хорошее и для себя: день в спа, тихий вечер дома, вкусный ужин в ресторане, который поможет стать счастливее.

Дева

Нужно перестать «сидеть» в телефоне перед сном. За полчаса до сна необходимо положить его в труднодоступное место и, например, почитать книгу. Найти три вещи, которые помогут чувствовать себя лучше и расслабленно, и тем самым заменят постоянное хождение на вечеринки, шоппинг или обеды вне дома, помогающие Девам снимать стресс. Можно пойти на прогулку, посетить терапию, приготовить здоровую еду или прочитать книгу по саморазвитию. Это действительно успокоит разум. Больше времени проводить с друзьями, только с настоящими, а не с теми, кто «дружит» ради выгоды.

Весы

Необходимо отвлекаться от телефона в присутствии друзей. Его нужно поставить на беззвучный режим и положить подальше от глаз. Жизнь станет намного веселее и красочнее. Настоящее общение никогда не заменит виртуальное. Перестать слишком много думать. Можно выделить время на то, чтобы что-то сделать и хорошо подумать, если это, конечно, нужно. Но лучше всё же сразу говорить «да» или «нет» вместо того, чтобы ко всему приписывать «почему» и «но». Заставлять себя читать новости каждый день (даже 5-10 минут — отлично), читать книги, смотреть документальные фильмы, ходить на конференции и другое, что поможет учиться и познавать себя и мир. А не просто невольно прислушиваться к мнению родителей или друзей.

Скорпион

Нужно научиться бороться с ревностью. Делать это лучше так, как кажется, что это лучше поможет: книги по самосовершенствованию, онлайн-семинары или конференции, терапия, разговоры с близкими. Проводить меньше времени в социальных сетях. Никто не говорит забросить их. Просто постепенно сократить время виртуального общения. Найти специфическое хобби, не связанное с работой, и уделять ему время хотя бы раз в неделю.

Стрелец

Написать список дел, которые хотелось бы выполнить, в начале каждого месяца. Затем отслеживать результат, получилось ли достичь желаемого. Нужно нести ответственность за свои цели, решения и амбиции, рассказывая о них своим друзьям и получая советы от доверенных людей. Нужно быть организованнее. Необязательно менять свою жизнь, но надо начать создавать небольшие привычки, которые помогут лучше контролировать мелкие детали своей жизни.

Козерог

Найти способы расслабиться после работы. Делать что-нибудь, что отвлечёт разум от рабочих хлопот и забот. Козерог на следующий день почувствует себя более отдохнувшим и расслабленным. Перестать отвечать на несрочные рабочие сообщения после 19:00. Заниматься волонтёрством. Помогать некоммерческой организации хотя бы раз в месяц.

Водолей

Научиться чаще опираться на своих близких. Не бояться общаться с окружающими. Среди них множество прекрасных людей. Посвятить больше времени добрым делам. Благодаря им на душе станет светлее и радостнее.

Рыбы