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Влияние Меркурия на каждый знак Зодиака

Если ваша дата рождения выпадает на 5, 14, 15, 23 и 25-е число любого месяца, то вашей главной планетой является Меркурий, который влияет на ваше зодиакальное созвездие и, соответственно, на характер, темперамент и каждый жизненный аспект, начиная от работы и заканчивая личной жизнью.

 

Влияние Меркурия на каждый знак Зодиака

 

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Как Меркурий влияет на знаки Зодиака

1. Знак Меркурия в Овне. Этот человек наделён аналитическими способностями. Легко и быстро находит решение поставленной задачи. Честный, прямолинейный и не терпит обмана и лицемерия. Без проблем перерабатывает огромное количество информации за короткое время. Речь – громкая и выразительная, привлекающая окружающих. Его тяжело перебить, пока не выговорится, не остановится. Уверен в своих мыслях. Учится всегда на «отлично». Весёлый и с прекрасным чувством юмора.

 

Мужчина: сварлив, импульсивен, проницателен.

 

Женщина: раздражительна, проницательна благодаря своему аналитическому уму.

 

2. Знак Меркурия в Тельце. Этот человек всегда говорит по делу, притом может поддержать любую беседу. Приступая к работе, долго раскачивается, но потом работает так, что невозможно сдвинуть с места. Притом чётко по плану, любое отклонение от него сбивает с пути. Ненавидит споры, поэтому избегает их любой ценой, предпочитая общение с единомышленниками. Обладает прекрасной памятью, если что-то выучил, то навсегда. Разбирается в финансах, поэтому ему подходит профессия, связанная с деньгами: финансист, бухгалтер или экономист.

 

Мужчина: постоянен и предсказуем в общении, высокомерен, нетерпим к мнению других.

 

Женщина: практичная, разумная, не терпит давления, может сильно разозлиться из-за этого.

 

3. Знак Меркурия в Близнецах. Эти люди несут юношескую энергию и постоянное любопытство. Это означает, что они, по своей сути, хамелеоны, способные адаптироваться, меняться и идти навстречу всему, что подкидывает им жизнь. Обожают общаться, у них много знакомых и друзей, с которыми могут общаться одновременно и при этом не потерять нить разговора. С ними приятно разговаривать, потому что они умеют подстраиваться под настроение собеседника. Хотя часто они общаются для того, чтобы быть в курсе всех событий.

 

Мужчина: легкомыслен, доброжелателен, склонен к резким переменам настроения.

 

Женщина: энергичная, любительница сплетен, их же сама и разносит, смелая в принятии решений.

 

4. Знак Меркурия в Раке. Активный эмоциональный взгляд на жизнь. Эти люди - прирождённые лидеры и воспитатели, всегда ищут возможности накормить и позаботиться о дорогих им людях. Часто меняют свою точку зрения, подстраиваясь под каждого, ведь для них главное – это избежать конфликта, потому что они не переносят критику. Она их ранит и выводит из душевного равновесия. Очень много времени тратят на самокопание, но в итоге всегда находят оправдание своих недостатков. Не выдерживают сильных нагрузок – отражается на ЖКТ.

 

Мужчина: хитёр, обязателен и педантичен, аккуратен.

 

Женщина: требовательна и придирчива к близким, зависима от настроения.

 

5. Знак Меркурия во Льве. Желают править королевством, созданным по собственному образу. Чтобы осуществить эту большую мечту, не позволяют себе даже ненадолго отступить от неё. И только получив задуманное, могут расслабиться и устроить по этому поводу пир, о котором только можно мечтать. Для этих людей важна как карьера, так и семья, поэтому они выкладываются в полную силу. Правда, делают они это ради того, чтобы потешить своё самолюбие, ведь все вокруг об этом только и станут говорить с восхищением.

 

Мужчина: самостоятелен, смел, эгоистичен.

 

Женщина: не умеет прощать ошибки, завистливая, настойчивая и целеустремлённая.

 

6. Знак Меркурия в Деве. Эти люди от природы наделены практичностью, внимательностью к деталям и деловым мышлением. Они понимают ценность природной чистоты и обладают врождённой способностью возвращать вещи в более простое органическое состояние. Не ставят себе цели сделать головокружительную карьеру, но при этом они всегда на самой высокой ступени служебной лестницы. Аккуратны и терпеливы в достижении поставленной цели. Умеют ждать долго, пропуская других вперёд, на интуитивном уровне понимая, что пока не пришло их время.

 

Мужчина: ответственен, правдив, упрям.

 

Женщина: вспыльчива, нетерпима к чужим недостаткам, разумна.

 

7. Знак Меркурия в Весах. Этих людей можно назвать прекрасными слушателями и любителями привносить красоту и гармонию в окружающий мир. Все друзья их считают крёстной феей, которая словно по волшебству сглаживает все проблемы. Они легко заводят друзей и редко делают что-либо, что может нарушить баланс в отношениях, как в профессиональных, так и в личных. Доброжелательные и чувствительные, прекрасно чувствуют ложь в любовной связи, поэтому их лучше не обманывать, а сказать честно, потому что они поймут и простят.

 

Мужчина: очень расчётлив, коммуникабелен и смел.

 

Женщина: часто холодная по отношению к чужим людям, зато ради родных готова на всё, вспыльчива.

 

8. Знак Меркурия в Скорпионе. Этих людей тянет к самоанализу и глубокому мышлению. Тяжело сходятся с окружающими, потому что никому не доверяют, нередко даже самим себе. Их круг общения очень узкий, в нём сугубо близкие люди, которым они могут доверять. Они с лёгкостью справляются с большими умственными нагрузками, чего нельзя сказать о физических. Если их попросить помочь физически, найдут массу причин, чтобы это не делать. Есть у них огромный недостаток – очень злопамятны, поэтому лучше их не обижать, иначе можно получить врага на всю оставшуюся жизнь.

 

Мужчина: прямолинеен, язвителен и самонадеян.

 

Женщина: у неё развита интуиция, часто злится, у неё острый ум.

 

9. Знак Меркурия в Стрельце. Оптимисты и душа компании, любознательны, постоянно узнают что-то новое и стараются передать это окружающим. Они щедро делятся своими мыслями, которые для многих полезны. У них множество друзей, которые знают, что эти люди всегда поддержат и физически, и морально. Эти люди не всегда могут видеть средства для достижения поставленной цели, поэтому принимают решение – поменять её на более достижимую. В такие моменты они могут совершить необдуманные и импульсивные поступки, о которых после жалеют.

 

Мужчина: дружелюбен, категоричен, оптимистичен.

 

Женщина: контактная, любознательная, вспыльчивая.

 

10. Знак Меркурия в Козероге. Имея деловой склад ума, они тратят много   умственной энергии на постановку целей, организацию ресурсов и систематические шаги для их достижения. Готовы пойти на жертвы ради достижения своих амбиций. Обладают отличной памятью, что положительно влияет на их работу. Говорят чётко и по делу, всегда сосредоточены на чём-то одном, не привыкли распыляться на всё и сразу. Любят общаться с людьми постарше, чтобы набираться от них жизненного опыта. Консервативны и часто занудны, поэтому у них мало друзей.

 

Мужчина: сложен в общении, пессимистичен и критичен.

 

Женщина: чрезмерно уверена в себе и своей правоте, обязательна и упряма.

 

11. Знак Меркурия в Водолее. Придерживаются непредвзятого и философского подхода к жизни. У них большой круг знакомых, но все они единомышленники, с теми, кто не поддерживает их взгляды, тут же прекращают общение. Если же приходится вести беседу с человеком на неинтересную тему, могут потерять нить разговора и даже перебить. Способны усваивать огромный объём информации. Позволяют себе долго лениться, но потом одномоментно выполняют все накопившиеся дела. Притом настолько качественно, что никто не сможет придраться и найти недостатки.

 

Мужчина: оптимистичен, остроумен и склонен к дурному влиянию.

 

Женщина: смелая, эксцентричная, переменчивая в своём мнении.

 

12. Знак Меркурия в Рыбах. Они стремятся общаться с людьми на глубоком уровне, поэтому им может быть сложно вести небольшие поверхностные разговоры. Но то, что они жаждут глубоких связей, не означает, что они спешат к ним. Рады потратить время на знакомство с кем-то новым. Обладая спокойным и уравновешенным характером, прекрасно уживаются в любом окружении. Видят недостатки других, но не обращают на них внимания, понимая, что они есть у всех. Обычно никому не перечат, но если их «достанут», то могут и показать, пусть и ненадолго, своё недовольство или обиду.

 

Мужчина: точен в действиях, импульсивен, скрытен.

 

Женщина: слабовольная, её могут легко обмануть и ранить.

 

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Влияние Меркурия на каждый знак Зодиака настолько велико, что невозможно даже предположить его последствия для окружающих. Именно поэтому нужно изучить данную информацию и сделать для себя выводы.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 09:21

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