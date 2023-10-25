6 знаков зодиака, которые никогда не будут дружить со своими бывшими

Астрология – наука, которая раскрывает истинные личности каждого знака Зодиака, объясняя, почему люди ведут себя определённым образом в отношениях и после их окончания. Почему одни с лёгкостью продолжают общение с бывшими, а другие – рвут раз и навсегда. Именно о последних и пойдёт разговор.

Топ-6 зодиакальных созвездий, не умеющих дружить с бывшими

Овен. Этот знак не может дружить с тем, с кем его не связывает любовь, потому что бывший партнёр тут же превращается в конкурента, которому нужно показать, кого он упустил. Овен не станет блокировать бывшую вторую половинку в социальных сетях, так как ему необходимо, чтобы она видела его успехи и что у него всё превосходно. Притом немаловажно для этого зодиакального созвездия показать, что он очень счастлив и в личной жизни, поэтому его страницы в соцсетях будут пестреть картинками с цветами, поцелуями, объятиями, которые он соответственно подпишет. В дружеских отношениях соперничество недопустимо, поэтому с бывшим приятельства не получится. Лев. Этому знаку нужно, чтобы его любили и боготворили в отношениях, по-другому он не представляет. И тем более Лев не захочет быть свидетелем, когда у его бывшей второй половинки начнётся новый роман. Его это будет безумно злить и выводить из себя, ведь тогда бывший перестанет боготворить Льва – завоевателя сердца, как это было прежде. Именно по этой причине представители данного созвездия рвут любовные отношения навсегда. Часто используя крики и скандалы, чтобы партнёр даже не посмел думать о дружбе между ними. Хотя в глубине души каждый Лев мечтает, чтобы все его бывшие только и думали о нём и не впускали никого в свою душу. Это так тешит львиное самолюбие. Рак. Для этого знака Зодиака самое важное в жизни – это семья, поэтому, когда Рак строит с кем-то отношения, то тут же представляет себя уже под венцом, в своём доме с любимыми детьми и второй половинкой, с которой умрёт в один день, держась за руки. Поэтому, как только романтические отношения заканчиваются, то в сердце этого чувствительного и уязвимого зодиакального созвездия остаётся огромная дыра, которую никому не залатать полностью, даже следующему партнёру. Раки из тех знаков Зодиака, которые всегда помнят свою первую любовь всю свою жизнь и, конечно же, они не смогут простить того, кто их посмел предать. Между ними просто невозможна дружба. Скорпион. Он никогда не прощает, особенно если разрыв произошёл из-за ревности или лжи. В таком случае этот знак постарается навсегда вычеркнуть этого человека из своей жизни – удалит из социальных сетей, альбомов, уничтожит все подарки и любые предметы, напоминающие о бывшем. И, конечно же, говорить о дружбе с ним точно не приходится. К тому же, Скорпионы, если влюбляются по-настоящему, то начинают жить и дышать одним воздухом с этим человеком, поэтому исчезновение его из жизни этого знака сравнимо с окончанием жизни, после которого придётся долго восстанавливаться, ища новый источник воздуха. И тем более невозможно представить, что Скорпион будет поддерживать своего бывшего в делах любовных. Это просто невозможно. Козерог. Он никогда не заканчивает отношения без серьёзной причины. Обиженный Козерог никогда не простит и не забудет этого. Поэтому ни о какой дружбе с обидчиком точно не стоит говорить. Тут, скорее всего, возникнет ненависть к бывшему партнёру. К тому же, этот знак очень злопамятный, их эмоции никогда не утихнут, чтобы после снова начать общение и поддерживать дружбу. Такого не стоит ждать от Козерога. Наоборот, как только этому знаку представится случай как можно больнее обидеть бывшего, он обязательно это сделает. Притом так, чтобы запомнилось надолго. Водолей. Этот знак очень легко расстаётся с людьми, так как никогда и ни к кому не привязывается. И, конечно же, он не видит смысла поддерживать дружеские отношения после окончания романа. Водолей пойдёт дальше, не держа обиду на партнёра, но и не питая трепетных чувств. Для него прежняя любовная связь – пройденный этап, а бывший партнёр – это чужой человек, с которым его когда-то на время свела судьба. Есть даже вероятность, что при встрече он не обратит внимания на знакомое лицо, не из-за обиды, а из-за своего природного дара – не иметь ни с кем душевную связь, а плыть по течению самому по себе.

Зная, какие из знаков Зодиака не станут поддерживать дружбу после романтических отношений, можно спрогнозировать, что ждать после окончания любовной связи. Кто сможет сохранить дружеские отношения, а кто – порвёт раз и навсегда.