Трое самых невезучих мужчин Зодиака: вот кто они

Кому-то подфартило «родиться под счастливой звездой» - ему во всём везёт, всё задуманное тут же воплощается в жизнь, а кому-то, увы, постоянно приходится тяжело бороться. И, что интересно, звёзды совсем по-разному влияют на парней и девушек. Как выяснили астрологи, есть три неудачника среди мужчин Зодиака, хотя женщины, рождённые под этим же созвездием, живут даже очень счастливо.

Три знака Зодиака неудачливых мужчин

Водолей. Обычно невезучесть этого знака Зодиака проявляется в профессиональной деятельности, его обходят в разных ситуациях менее талантливые коллеги и товарищи. Причина неудачливости таится в неумении Водолеев решать собственные проблемы. Хотя с чужими они справляются быстро и легко. К тому же, эти мужчины настолько щепетильны в вопросах работы – обязательно несколько раз проверят и перепроверят, прежде чем покажут итог своего труда окружающим, но всё равно обязательно что-то упустят. Их жизнь состоит из исправлений ошибок, и мужчины данного созвездия задаются вопросом, что делают не так, что у них такая непростая судьба. Не стоит расстраиваться. Свет клином на работе не сошёлся. Зато в любви у Водолеев всё идеально! Лев. Этот знак привык, чтобы все к нему относились справедливо и с большой любовью. Однако жизнь такая штука, что обязательно находится тот, кто не оценивает по достоинству Льва. Именно это его и злит, а в порыве злости он может наговорить или сделать много лишнего, за что потом ему становится очень стыдно. У мужчин этого знака, в отличие от дам, часто возникают вопросы к себе, зачем они так поступили и можно ли было сделать по-другому. В таком самокопании они и начинают видеть в себе неудачника, которому совсем не повезло в жизни. К тому же, эти короли жизни не могут принять своё старение, считая, что это одна из главных несправедливостей в их жизни. Львам нужно перестать себя жалеть, ведь на самом деле они до преклонных лет остаются презентабельными и любимыми всеми. Близнецы. К сожалению, эти мужчины стали жертвой собственной непоследовательности. Они презирают планирование, но при этом постоянно ловят себя на мысли, что так проще жить и действовать. Близнецы и хотели бы научиться этому «волшебству» - жить по чёткому плану, но от природы им сложно учиться у других. Этот знак должен делать собственные ошибки, и притом повторяя их несколько раз, чтобы сделать правильный вывод. Ещё одно «несчастье» этого знака – они не умеют выбирать объекты симпатии, действуя в этом вопросе безрассудно. Именно поэтому Близнецы и сталкиваются с разочарованиями в отношениях, воспринимая себя, как человека, которому никогда не везёт в любви. Как только мужчины этого созвездия перестанут действовать спонтанно, так сразу их жизнь станет намного счастливее и удачливее. Но захотят ли Близнецы делать это, учась у других?

На самом деле, трое самых невезучих мужчин Зодиака таковыми не являются. Причина их неудачливости в них самих. Как только они посмотрят на себя со стороны, «волшебные чары» тут же растворятся. Жизнь станет счастливой и радостной.