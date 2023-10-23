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Трое самых невезучих мужчин Зодиака: вот кто они
Кому-то подфартило «родиться под счастливой звездой» - ему во всём везёт, всё задуманное тут же воплощается в жизнь, а кому-то, увы, постоянно приходится тяжело бороться. И, что интересно, звёзды совсем по-разному влияют на парней и девушек. Как выяснили астрологи, есть три неудачника среди мужчин Зодиака, хотя женщины, рождённые под этим же созвездием, живут даже очень счастливо.
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Три знака Зодиака неудачливых мужчин
- Водолей. Обычно невезучесть этого знака Зодиака проявляется в профессиональной деятельности, его обходят в разных ситуациях менее талантливые коллеги и товарищи. Причина неудачливости таится в неумении Водолеев решать собственные проблемы. Хотя с чужими они справляются быстро и легко. К тому же, эти мужчины настолько щепетильны в вопросах работы – обязательно несколько раз проверят и перепроверят, прежде чем покажут итог своего труда окружающим, но всё равно обязательно что-то упустят. Их жизнь состоит из исправлений ошибок, и мужчины данного созвездия задаются вопросом, что делают не так, что у них такая непростая судьба. Не стоит расстраиваться. Свет клином на работе не сошёлся. Зато в любви у Водолеев всё идеально!
- Лев. Этот знак привык, чтобы все к нему относились справедливо и с большой любовью. Однако жизнь такая штука, что обязательно находится тот, кто не оценивает по достоинству Льва. Именно это его и злит, а в порыве злости он может наговорить или сделать много лишнего, за что потом ему становится очень стыдно. У мужчин этого знака, в отличие от дам, часто возникают вопросы к себе, зачем они так поступили и можно ли было сделать по-другому. В таком самокопании они и начинают видеть в себе неудачника, которому совсем не повезло в жизни. К тому же, эти короли жизни не могут принять своё старение, считая, что это одна из главных несправедливостей в их жизни. Львам нужно перестать себя жалеть, ведь на самом деле они до преклонных лет остаются презентабельными и любимыми всеми.
- Близнецы. К сожалению, эти мужчины стали жертвой собственной непоследовательности. Они презирают планирование, но при этом постоянно ловят себя на мысли, что так проще жить и действовать. Близнецы и хотели бы научиться этому «волшебству» - жить по чёткому плану, но от природы им сложно учиться у других. Этот знак должен делать собственные ошибки, и притом повторяя их несколько раз, чтобы сделать правильный вывод. Ещё одно «несчастье» этого знака – они не умеют выбирать объекты симпатии, действуя в этом вопросе безрассудно. Именно поэтому Близнецы и сталкиваются с разочарованиями в отношениях, воспринимая себя, как человека, которому никогда не везёт в любви. Как только мужчины этого созвездия перестанут действовать спонтанно, так сразу их жизнь станет намного счастливее и удачливее. Но захотят ли Близнецы делать это, учась у других?
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На самом деле, трое самых невезучих мужчин Зодиака таковыми не являются. Причина их неудачливости в них самих. Как только они посмотрят на себя со стороны, «волшебные чары» тут же растворятся. Жизнь станет счастливой и радостной.
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