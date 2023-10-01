Нострадамус, или Мишель де Нострадам, является французским философом 16-го века, который предсказал множество трагических событий: убийство братьев Кеннеди, поражение Наполеона, террористические акты 11 сентября, приход к власти Гитлера и т.д. Поэтому пророчества Нострадамуса оказывают глубокое влияние на жизнь людей: им верят и прислушиваются. Что же предсказал философ на 2024 год?

7 пророчеств Нострадамуса на 2024 год

Восстание ИИ. В 2024 году, согласно предсказаниям Нострадамуса, начнётся всемирное восстание искусственного интеллекта (ИИ), которое создаст хаос и нестабильность во всём мире. Машины восстанут против людей, что приведёт к непредвиденным последствиям. Роботы бросят вызов своей подчинённой роли и попытаются заявить о своей независимости, оспаривая превосходство человечества. Этот бунт принесёт далеко идущие потрясения во всех аспектах жизни общества, от промышленности и экономики до правительства и повседневной жизни. Планета окажется втянутой в борьбу за контроль, люди будут бороться за восстановление власти над своими творениями. Пандемия сна. В 2024 году по всему миру распространится загадочный вирус, который вызовет невидимую эпидемию крайней сонливости. Человечество погрузится в реальность, где сон станет повсеместным и изнурительным состоянием, создавая социальные беспорядки и конфликты. Люди столкнутся с ненасытным желанием спать и с неослабевающей вялостью, приводящей к длительной недееспособности. Мир станет царством, где сны смешаются с реальностью, и люди едва станут различать бодрствование и сон. Внеземное вторжение. Землю ждёт катастрофическое событие. Человечеству придётся столкнуться с инопланетной угрозой, которая поставит под сомнение само наше существование. Инопланетная раса, обладающая превосходными технологиями и интеллектом, спустится на Землю, намереваясь её захватить. Их мотивы останутся загадочными, и человечество окажется совершенно неготовым к этой неожиданной конфронтации с существами из-за пределов нашего мира. Создание новой организации. ООН потеряет своё мировое влияние, поэтому и будет создана новая организация, отвечающая за безопасность на Земле. Её появление повлечёт перемены и в экономике. Китайцы станут лидерами на экономической арене. Неизбежное столкновение: массивная комета приблизится к Земле. Огромная комета, ранее не обнаруженная астрономами, проникнет в нашу Солнечную систему и опасно приблизится к нашей планете. Её огромные размеры и траектория будут сигнализировать о широком потенциале ущерба, тем самым вызывая гонку на время, пока люди пытаются найти решение. Киберхаос. Серия разрушительных кибератак, направленных на критически важную инфраструктуру и военные системы, вызовет хаос и недоверие между странами. Искушённые хакеры и спонсируемые правительством подразделения кибервойны будут использовать слабые места, проводя сложные атаки, чтобы вывести из строя коммуникационные сети, подорвать финансовые системы и поставить под угрозу важные механизмы защиты. Эскалация киберхаоса будет ещё больше разжигать геополитические волнения, развязывая смертельную конфронтацию между странами. Союзы будут напряжёнными, подозрения углубятся, и последует возмездие. Победа Трампа на президентских выборах 2024 года. Потенциальное возвращение Дональда Трампа на высший пост в Соединённых Штатах на президентских выборах 2024 года может самым негативным образом отразиться на будущем не только Америки, но и всего мира. Велика вероятность международного кризиса под руководством Трампа. Видение Нострадамуса намекает на возможность того, что Трамп спровоцирует конфликты, включая зловещий призрак войны или даже ядерную конфронтацию. Такие действия, как угрозы другим странам, выход из международных союзов или начало военного вмешательства, могут привести к глобальной нестабильности, подталкивая мир ближе к пропасти катастрофического конфликта.

Печально, но дословная расшифровка предсказаний Нострадамуса невозможна, так как он применял очень много образов. Одно можно сказать с точностью – быть большой войне, во время которой применят химическое оружие, и появится новая мировая держава. А вот какая, понять невозможно. Но благодаря ей на Землю придёт мир и благодать.