6 предсказаний Ванги на 2024 год

Уже много лет люди обращаются к предсказаниям пророчицы Ванги, так как они всегда сбываются. Поэтому всех интересует, какие же события ждут нас в 2024 году, чего стоит опасаться, а чему радоваться.

6 прогнозов на 2024 от Ванги

Власть «дракона». Пророчица предсказала, что в 2024 году к власти придёт «могучий дракон», которого, кстати, обычно ассоциируют с Китаем. Ведь эта страна часто соотносится в разных культурах с этим сильным и влиятельным существом. Ненасильственное инопланетное вторжение. Ванга предрекла, что в 2024 году высокоразвитая инопланетная раса установит контакт с землянами. Инопланетяне прибудут на нашу планету сугубо с мирными целями, принеся с собой революционные технологии и передовые ноу-хау, которые и помогут в решении мировых проблем. Люди станут разговаривать с животными. Произойдёт поразительное открытие в области межвидовой коммуникации – люди на телепатическом уровне станут разговаривать с животными, понимать их потребности и эмоции. Это в разы усилит связь между человеческим и животным миром, тем самым создавая дополнительные возможности для защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения. Отказ от наличных. В 2024 году свершится чудо – люди перестанут использовать физические деньги. Их заменят цифровые, которые основаны на технологии блокчейна и криптовалют, что приведёт к повышению прозрачности и доступности транзакций. Энергия из Пустоты. В 2024 году человечество совершит замечательное открытие в области энергетики. Благодаря новой технологии станет возможным собирать и использовать энергию космического вакуума, обеспечивая практически неограниченный и экологически чистый запас энергии для всей планеты. Расцвет искусственного интеллекта. В пророчествах Ванги говорится о восхождении искусственного интеллекта. Она предполагала, что продвинутые роботы обретут самосознание, и это вызовет бурную и противоречивую дискуссию о генетических, этических последствиях и возможных рисках сверхинтеллектуальных устройств.

Одни учёные считают, что предсказания Ванги – это миф, поэтому и подвергают сомнению каждое её слово. Другие же придерживаются мнения, что они точны и верны. Каждому решать самому, верить им или нет. Точно одно, если люди во всём мире не перестанут ссориться, воевать и загрязнять Землю, то планета, согласно пророчествам Ванги, взбунтуется. Начнутся пожары, цунами и землетрясения, которые могут смести всё на своём пути. Только одумавшись, можно сделать наш мир счастливее и честнее. Пусть каждый научится беречь нашу Землю.