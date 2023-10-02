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Чего следует избегать при попытке познакомиться с мужчинами разных знаков Зодиака

Мир флирта – сложен и уникален, поэтому и существуют миллионы способов, как завоевать сердце понравившейся особы, которые работают с одними представителями сильного пола, но «не берут» других. Объяснить это можно тем, что каждый человек уникален – имеет свой характер, темперамент и знак Зодиака. Кстати, от последнего немало зависит, привлечёт ли женщина мужчину или же допустит ошибки, которые оттолкнут его. Если хотите узнать худший способ флирта с каждым зодиакальным созвездием, тогда читайте дальше.

 

Чего следует избегать при попытке познакомиться с мужчинами разных знаков Зодиака

 

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Ошибки при знакомстве с мужчинами разных знаков Зодиака

  1. Овен. Этот знак прямолинеен, того же он ждёт и от своей второй половинки. Вести она должна себя спокойно, не используя критику. Он обожает, когда женщина открыта в своих интимных желаниях, поэтому с ним нужно первой начинать игру по соблазнению. Стеснительные особы ему не по душе, также как и обидчивые. Не нужно обращать внимание на его едкие замечания, но и полностью пропускать их не стоит. Надо найти золотую середину. Есть у Овнов и запретные темы – бывшие и несправедливость в мире. Его это злит.
  2. Телец. У Тельца всегда чёткие идеи, он ответственный и логичный человек. Ему нравится твёрдо стоять на ногах. У него отличное чувство юмора, но когда дело доходит до флирта, оно пропадает. Он становится застенчивым. Если же ему действительно кто-то нравится, он делает решительный шаг и никогда не оглядывается назад. В целом, с ним легко при общении, только не стоит для флирта использовать саркастические шутки и шутки, не имеющие смысла. Телец ненавидит такие вещи. Это испортит ему настроение, а этого он больше всего не любит.
  3. Близнецы. Этот мужчина, когда ему действительно интересно, любит слушать то, что рассказывает ему девушка (ему нравятся рассказы о забавных случаях из жизни, но он ненавидит беседы о политике), поэтому худший способ флиртовать с ним — игнорировать и обращать внимание на других мужчин с намерением вызвать ревность. Близнец просто подумает, что женщина им не интересуется, а значит у него нет шансов. Эти парни не теряют времени зря, и если они видят, что кто-то не уделяет им внимания, то они тут же пойдут дальше.
  4. Рак. Эти знаки - сверхчувствительные, внимательные к деталям и любящие люди, но они также могут стать параноиками. Вот почему худший способ флиртовать с ним — пристально смотреть на мужчину через всю комнату, потому что он никогда не уловит намёков. Единственное, что ему придёт на ум, что у него что-то застряло между зубами или что он выглядит ужасно. Одним словом, у него будет куча негативных мыслей, но только не о флирте. Во время беседы с Раком его нельзя ничему учить. Он может закрыться.
  5. Лев. Он всегда в центре внимания, поэтому он привык, что все хотят быть рядом с ним. Поэтому худший способ флиртовать с ним — это быть сдержанной в своих эмоциях. Он не поймёт этого и пройдёт мимо, к той, которая будет более активно флиртовать. При завязывании беседы лучше расспросить его о достижениях, он с удовольствием ими поделится. Самой же хвастаться не стоит. Это может ударить по его самооценке. Также стоит избегать тем о его бывших, ну и, конечно, не сравнивать его со своими прошлыми парнями.
  6. Дева. Эти мужчины – консервативны по своей природе, поэтому в женщинах уважают в первую очередь интеллект. Не нужно с ними разыгрывать глупышку. Также не рекомендуется вести себя с Девой так, словно вы давние друзья. Их расположение нужно заслужить – интересоваться, как у него здоровье, как дела у него на работе или как поживает его семья. Но когда он рассказывает, ни в коем случае нельзя его перебивать. Особенно, когда он говорит о личном или о заслугах на работе. Перечить, не разбираясь в теме, также не рекомендуется, так как для Девы это сравнимо с оскорблением.
  7. Весы. У Весов особый характер: они застенчивы, но в то же время общительны, и это сочетание делает их личность особенной. Если кто-то попытается с ним флиртовать, трогая волосы или смеясь над всем, что он говорит, Весы просто подумают, что эта женщина нервничает, потому что с ним, когда он находится в таком состоянии, обычно именно так и происходит. Мужчина не поймёт, что это способ флирта, и единственное, что он попытается сделать, это успокоить девушку, которая просто хочет таким образом завоевать его сердце.
  8. Скорпион. Он умный, зрелый и сильный человек. Вот почему худший способ соблазнить Скорпиона — это дразнить его, шутить, насмехаться и заставлять чувствовать себя не в своей тарелке: так он никогда не уловит сигналы флирта. Лучше говорить с ним расслабленным тоном, не затрагивая тем, связанных с предыдущими отношениями. Желательно выбрать разговор о магии, снах и о тайнах мира. Ему это придётся по вкусу – девушка, заговорившая на такие темы, обязательно его заинтересует.
  9. Стрелец. Стрелец всегда был очень прямолинеен в соблазнении: он не любит ходить вокруг да около. Ему нравится, когда женщина сразу всё объясняет. Если кто-то попытается флиртовать со Стрельцом, жалуясь на то, что она одинока и мечтает об отношениях, он вообще пропустит эти сигналы. Вместо этого он просто подумает, что этому человеку нужно с кем-то поговорить и выговориться. Лучше внести ясность и не затягивать со своим желаниями и целями. Начать разговор желательно с рассказа о своих приключениях, он это обожает, поэтому тут же подхватит тему. Главное – не молчать, скучные дамы ему не интересны.
  10. Козерог. Козерог – очень преданный  человек. Когда ему кто-то нравится, он с головой бросается в игру соблазнения. Вот почему худший способ флиртовать с Козерогом — игнорировать его сообщения ради привлечения его внимания. Единственное, что он подумает, это то, что игнорирующая его женщина не хочет ничего о нём знать, и тут же закончит отношения. Козерог не привык терять время. Также стоит запомнить, что во время разговора с ним не стоит затрагивать темы, касающиеся предыдущих отношений. Это для него табу.
  11. Водолей. Это мужчина, разум которого должен находиться в постоянном движении. Ему нравится окружать себя творческими людьми, которые готовы на всё, если захотят его соблазнить. Вот почему худший способ флиртовать с Водолеем — это хвастаться материальными вещами. Водолей – это нечто большее: можно произвести на него определённое впечатление, но полностью завоевать его сердце богатством никогда и никому не удастся. Лучше рассказать ему о проблемах в обществе, о литературе и фильмах. Но при этом избегать трагических тем – он плохо переносит негатив.
  12. Рыбы. Они любят флиртовать, используя своё лучшее оружие – чувственность. Очень внимательны к деталям и ничего не упускают. Рыбы любят, когда их покоряют сердцем, а не прибегая к соцсетям. Вот почему худший способ завоевать расположение мужчины этого знака Зодиака — поставить лайк всем его постам: единственное, о чём он подумает, — это то, что женщине хотелось бы, чтобы он сделал то же самое. Рыбы непрерывно нуждаются в ласке, поэтому грубые и скандальные женщины их отталкивают.

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Эти небольшие подсказки для флирта с мужчинами разных знаков Зодиака помогут женщинам избежать ошибок и тем самым быстрее завоевать сердце понравившегося парня.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
2 октября 2023

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