5 знаков зодиака, которым не хватает уважения к другим

Всем нравится, когда к ним относятся с уважением, но не все могут уважать окружающих. Притом это не зависит от воспитания, наверняка, родители учили своего ребёнка быть уважительным; от образа жизни, даже среди низших слоёв населения множество обладателей хороших манер; от характера и темперамента. Во всём «виноваты» звёзды: это они одних одаривают внимательностью к окружающим, а других – непочтительностью. Кто же самый неуважительный знак Зодиака?

5 зодиакальных созвездий, неуважительно относящихся к другим

Овны. Они редко когда думают, как их действия повлияют на окружающих, поэтому они всегда делают то, что им заблагорассудится – не выполняют обещания, не слушают, если им неинтересно, грубят и проявляют агрессию, когда можно решить всё мирным путём. Овны не слишком заботятся о том, что их поведение может противоречить моральному кодексу или же нарушать чужие границы. Особенно это заметно, когда их поглощают отрицательные эмоции – в такой ситуации они готовы оскорблять всех и вся, как по-настоящему виновных, так и мимо проходящих. Да и в целом этот знак не отличается хорошими манерами, так как в нём нет ни капли терпимости, но зато зашкаливает высокомерие – они могут начать спор лишь для того, чтобы доказать всем своё превосходство. Водолей. Этот знак настолько занят своим собственным «я», что ему недосуг обращать внимание на проблемы и опасения окружающих. Желающим поделиться с Водолеем сокровенным не нужно ожидать какой-либо резкой реакции. Безусловно, он сделает вид, что слушает, но вникать в суть разговора даже не попробует. Поэтому и не стоит переживать, если представители этого созвездия резко прекратят излияния собеседника и начнут рассказывать о чём-то своём или вовсе на нейтральную тему. Дело в том, что Водолеи привыкли требовать уважения от окружающих, но не желают уважать чувства других. Однако, если этому знаку что-то нужно, он может создать видимость уважения, но получив желаемое, он тут же станет собой – безразличным и непочтительным, думающим только о себе. Козерог. Представители этого знака готовы уважать и ценить до тех пор, пока заинтересованы в ком-то, но потом тут же становятся холодными или же дерзкими, поэтому Козерогов не любят в коллективе, да и дома у них не всегда складываются тёплые отношения с родными. С близкими этот знак груб и неуважителен, а на работе постоянно гнёт свою линию, не слушая советов опытных коллег. Когда же ему кто-то перечит или же требует выполнить обещанное, сильно обижается. Поэтому с представителями этого созвездия желательно вести себя отстранённо, не делясь сокровенным. Козерог может при необходимости использовать информацию против рассказавшего. И тем более не надо верить в его доброту и отзывчивость - это лицемерие ради собственной выгоды. Дева. Этот знак кажется очень милым и добродушным, но в душе Девы всегда ждут подвоха, обмана и предательства, поэтому никому не доверяют и не прощают промахов. И если кто-то допустил его, то обязательно будет наказан Девой, ведь ей чужды любовь и сострадание. Получить её расположение смогут только единицы. Хотя они к себе и располагают – готовы выслушать, помочь и поддержать, но при случае обязательно высмеют и укажут на недостатки довершившемуся Деве. Представители этого созвездия не считают, что обязаны кого-то уважать, ведь сегодня они могут хвалить человека, ставя его в пример, а завтра критиковать, притом даже за то, что вчера им очень нравилось. Оправдать надежды этого знака невозможно, не говоря уже об уважении и доверии. Скорпион. Расстроенный или рассерженный представитель этого созвездия не станет себя контролировать – будет говорить то, что думает, часто используя обидные слова, и действовать, не задумываясь о последствиях. Когда Скорпион зол, то обязательно даст об этом знать – будет кричать в общественном месте, не обращая внимания на окружающих, заставляя их чувствовать себя неловко, бросаться вещами или же вовсе может заняться рукоприкладством. Это происходит потому, что в эмоциональном состоянии этот знак не может думать о других. Есть только он, его обида или злость, и больше никого и ничего. Кстати, в спокойном состоянии он тоже часто неуважителен к окружающим – может задать некорректный вопрос, «случайно» рассказать чью-то тайну или же нарушить личные границы.

Эти 5 знаков зодиака, которым не хватает уважения к другим, часто ведут себя бестактно и даже где-то неадекватно. Но ведь каждый может научиться терпению, сдержанности. Главное – захотеть.