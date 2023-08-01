Зодиакальный гороскоп на 2024 год для Девы

Заглянув в гороскоп на 2024 год для женщины-Девы, можно узнать, что наступает время «чистки» от негатива во всех сферах жизни. Такая чистка пройдёт тяжело и сложно, но зато даст отличные результаты. Девушки даже первоначально начнут сопротивляться – нервничать, спорить и грустить. Но как только отпустят ситуацию, поймут, что именно это и было самым правильным их решением.

Любовь и личная жизнь для женщины-Девы в 2024 году

Одинокие представительницы этого знака Зодиака проживут год весело и приятно – их ждёт множество романтических встреч. Будет даже два-три бурных романа, которые оставят о себе чувственные воспоминания, греющие душу Дев. В мае произойдёт одно неожиданное событие, которое подтолкнёт девушку к смене имиджа. Окружающие будут удивлены, а противоположный пол – покорён и восхищён. Есть вероятность, что именно тогда Деву и заметит её будущий супруг. Но пока он никаких шагов к сближению не сделает. Займёт выжидательную позицию.

Женщин, состоящих в отношениях, ждёт небольшой кризис в весенние месяцы. Рутина нанесёт немалый ущерб брачному союзу. Чтобы этого не допустить, надо постоянно разговаривать со своим партнёром, рассказывать ему о своих недовольствах и обидах, а также выслушивать его замечания. Если же всё пустить на самотёк, то это может привести к расставанию.

В середине лета в семье Дев произойдёт важное событие, которое заметно улучшит отношения с одним из родственников. Поэтому с ним нужно обязательно держать связь, даже если на работе аврал, нехватка денег или же проблемы другого характера.

Здоровье для женщины-Девы в 2024 году

В этом году серьёзных проблем со здоровьем не предвидится, однако от стресса избавиться не получится. Именно это и повлечёт разные психосоматические заболевания, справиться с которыми получится только с помощью психолога. Необязательно идти к нему на приём. На сегодняшний день хорошо развиты онлайн-консультации. Пара сеансов поможет решить эту проблему.

Также Девам надо обратить внимание на работу ЖКТ. Любые симптомы – боли в животе, диарея или же запор, надо обсудить со специалистом. Иначе заболевание может приобрести хронический характер.

Финансы и карьера для женщины-Девы в 2024 году

Звёзды рекомендуют Девам в этом году открыть свой бизнес. Хорошо бы семейный. Чтобы можно было доверять партнёрам. При выборе бизнес-направления надо ориентироваться на своё образование, знания и опыт. Строить его только на основе получения больших денег - не резонно. Первая прибыль придёт нескоро.

Те же, кто не решится на открытие своего дела, могут показать себя как профессионалы в работе. Начальство заметит старания Девы и обязательно посодействует продвижению по службе.

В коллективе может возникнуть небольшой конфликт. Представительницам этого знака лучше не принимать чью-либо сторону. Нейтралитет поможет сохранить хорошие отношения со всеми и тем самым в случае необходимости получить поддержку.

Касаемо финансов, в этом году деньги будут сами идти в руки и также быстро оттуда уходить из-за большого количества расходов на себя, дом и близких. К тому же, Девы именно сейчас решат сменить свой гардероб, который потребует немалых затрат.

Совет для женщины-Девы в 2024 году

Надо проявить силу, чтобы решить все проблемы, которые довольно часто будут возникать на пути у Дев в 2024 году. Не забывать о здоровье, иначе можно заполучить целый букет болезней. Не волноваться о своём финансовом положении – оно будет стабильным. Одним словом, не паниковать, помня, что всё проходит, как плохое, так и хорошее, поэтому нужно жить здесь и сейчас.