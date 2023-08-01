Зодиакальный гороскоп на 2024 год для Льва

Как сулит гороскоп на 2024 год для женщины-Льва, в начале года представительницы этого знака могут столкнуться с недоброжелателями, но они легко справятся с их проделками. Вторую половину года рекомендуется использовать для решения финансовых проблем – преград для этого не будет. Всё пройдёт гладко и спокойно.

Любовь и личная жизнь для женщины-Льва в 2024 году

Девушкам-Львам надо перестать лезть в дела своей второй половины. Это может привести к скандалам и ссорам. Надо доверять своему партнёру – не следует устраивать допросов из-за переписки с одноклассницей или бывшей коллегой. Ведь он рядом со своей любимой, а не с той, с кем решил перекинуться парой фраз в интернете или по телефону. Если же всё-таки справиться с ревностью самостоятельно не получится, можно поговорить об этом с близким человеком противоположного пола. Он точно расставит все точки над ё.

Те девушки, которые ещё не нашли вторую половинку, обязательно её встретят в летний период, если отправятся в отпуск в другую страну. Скорее всего, это будет местный житель, поэтому есть вероятность, что в 2024 году некоторые Львицы будут заняты переездом к любимому.

У Львиц в начале осени возникнут сложности в общении с родственниками из-за денежных вопросов. Их нужно решить как можно быстрее, возможно, даже переступая через своё «Я». Если же этого не сделать, то всё перерастёт в большой и длительный конфликт.

Здоровье для женщины-Льва в 2024 году

Главный совет для сохранения здоровья – это перестать пить в таком количестве кофе! Хватит всего одной чашечки с утра, чтобы чувствовать себя бодрой и активной. Если же не прислушаться к данному совету, то можно сильно навредить работе сосудистой системы. Появится учащённое сердцебиение, скачки давления и нарушится сон. Без помощи кардиолога и терапевта не обойтись. Они подберут лекарственные средства для нормализации состояния здоровья.

Со стрессом, который станет постоянным попутчиком у беспокойной Львицы, поможет справиться спорт. В частности, стоит начать посещать бассейн. К тому же, плаванье тренирует дыхательную систему и подтягивает тело.

Финансы и карьера для женщины-Льва в 2024 году

На Львах лежит вся важная работа, с которой они прекрасно справляются. Поэтому неудивительно, что многие представительницы этого созвездия не смогут сдержать свои амбиции и постараются как можно быстрее сместить начальство, чтобы занять их место. Это может получиться, если действовать осторожно и очень аккуратно. Резкие движения могут привести к обратному результату. В достижении этой цели могут помочь коллеги, расположение которых придётся заслужить честностью и порядочностью. Но как только Лев получит желаемый пост, их радости не будет предела. Ведь о таком начальнике им только приходилось мечтать.

Что касаемо финансового положения, то оно в целом будет стабильным, тем более после того, как Львица займёт руководящий пост, но ближе к концу года могут возникнуть непредвиденные расходы. Придётся достать свои запасы и жить на них. Но это временные трудности. Очень скоро снова всё нормализуется. К тому же, перед 2025 годом может поступить предложение о создании общего со знакомым бизнеса. Не стоит от него отказываться. Амбициозность и удача помогут в достижении поставленной цели. В итоге можно будет в разы увеличить свой доход, а значит, появится возможность больше путешествовать, делать дорогостоящие покупки и жить на широкую ногу, что так по душе любому Льву.

Совет для женщины-Льва в 2024 году

Самое важное, что нужно помнить в этом году, что наступил период реализации своей главной мечты. В этом помогут семья и друзья. Они всегда будут рядом, поэтому на них можно положиться в любой, даже сложной, ситуации.