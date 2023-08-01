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Зодиакальный гороскоп на 2024 год для Тельца

Гороскоп на 2024 год для женщины-Тельца

Если заглянуть в гороскоп на 2024 год для женщины-Тельца, то можно узнать, что им в этом году необходимо много времени посвятить себе и своим родным, а также саморазвитию. Ожидаются перемены к лучшему в романтической сфере жизни и в профессии. Во второй половине года Тельцов ждут разъезды, как делового характера, так и личного, которые подарят много приятных знакомств. Финансы тоже порадуют – особенно в летний период.

 

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Любовь и личная жизнь для женщины-Тельца в 2024 году

Личная жизнь у девушек, рождённых под этим знаком, будет спокойной и тихой. Не рекомендуется обременять себя домашней работой. Можно ею поделиться с другими членами семьи. Надо не забывать о родных и близких, проводя с ними максимальное количество времени. Они будут счастливы. Есть вероятность небольших разногласий с дальними родственниками. Необходимо обязательно жить в мире и согласии, Тельцы это умеют. Им и в этот раз желательно снова не показывать свой характер.

 

Ожидаются перемены в романтичной сфере жизни. Одинокие будут встречаться, влюбляться и ходить на свидания. Однако завести серьёзные отношения не получится. Не стоит расстраиваться. Хотя периодов апатичности Тельцам не избежать. В такие моменты нужно сделать небольшой отдых – посвятить время сугубо себе.

 

У семейных представительниц этого знака Зодиака всё будет складываться отлично. Супруг всегда и во всём поддержит и поймёт. С приходом весны вспыхнут старые чувства с новой силой. Возможно, именно в этот период некоторые Тельцы задумаются о пополнении в семействе. Дети порадуют своими успехами. Тельцы будут счастливы и довольны.

Здоровье для женщины-Тельца в 2024 году

Тельцы будут полны сил и энергии благодаря смене питания и образа жизни. Они откажутся от жирной пищи, а также от любимых сладостей. Но самым большим шагом для них станет покупка абонемента в фитнес зал. Осенью может подвести иммунитет. Надо заранее позаботиться о здоровье – тепло одеваться, закаляться и пить витамины.

 

Рекомендуется обратить внимание на состояние зубов. Посещение стоматолога обязательно.

Финансы и карьера для женщины-Тельца в 2024 году

Для достижения успеха в карьере Тельцам надо двигаться понемногу и не спеша. Интересные проекты дадут возможности для роста по служебной лестнице. Ожидаются разъезды по делам, во время которых могут возникнуть ситуации, требующие быстрого решения. Представительницы этого знака справятся с ними легко и тем самым увеличат в несколько раз свой денежный поток. Однако это не означает, что нужно нарушать баланс между своими расходами и доходами. Поэтому не рекомендуется отказываться от дополнительной работы и финансовой помощи от близких. Тем более во второй половине года могут возникнуть некоторые события, которые пошатнут денежное положение. Финансовая подушка не даст оказаться в долговой яме.

 

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Совет для женщины-Тельца в 2024 году

Этот год будет очень хорошим, даже если и возникнут небольшие сложности в финансовой сфере. Но если Телец будет решительна, то у неё всё получится. Тем более она всегда может положиться на семью. Они будут рядом.


 (голосов: 1)
Автор: Гороскопы на Синьорина.Ру
Вчера, 11:13

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