Он недоволен вами! 5 признаков, которые на это указывают в социальных сетях

Социальные сети изменили то, как мы общаемся, увлекаемся и влюбляемся. Тридцать лет назад не было необходимости заключать договор с парнем, пригласившим вас на ужин, чтобы телефоны были выключены и не попадались на глаза на время свидания. Пары разговаривали лицом к лицу, встречались взглядами, и никто не думал о том, чтобы сделать фуд-фотографию, если только не был ресторанным критиком или фуд-фотографом для гурманов. Никто не пытался пойти в туалет под предлогом, просто чтобы сообщить своим подписчикам, как проходит встреча. Но сегодня мы живём в другом мире. И оказывается, то, как мы используем социальные сети, может нанести серьёзный ущерб нашим отношениям. Но это также может помочь понять, доволен ли партнёр вами или нет.

5 знаков, указывающих на недовольство партнёра вами

Слишком много времени проводит в социальной сети. Если парень очень много времени сидит в социальных сетях, то это может указывать на неудовлетворённость отношениями, а также усилить конфликт в паре. Постоянное столкновение с «идеальной жизнью» других может привести либо к зависти к чужому счастью, либо к чувству, что партнёр недостаточно хорош. Может, мужчина ревнует из-за того, что вы слишком много времени проводите в Интернете, поэтому старается вас наказать тем, что сам сидит в социальных сетях с утра до вечера. Запомните, если хотя бы один из партнёров проводит слишком много времени в социальных сетях, любовные отношения могут оказаться под угрозой. Смотрит страницу своей бывшей. Открытие страницы бывшей в социальных сетях после расставания может замедлить процесс восстановления после него и затруднить дальнейшее развитие. Только из-за любопытства невозможно задаться вопросом, где находится бывший партнёр и чем он занимается. Мысль о том, что кто-то, кого вы когда-то любили и кто когда-то любил вас, может быть счастлив без вас, может показаться невыносимой. И это чувство может привести к слежке в интернете, преследованию, желанию следить за жизнью вашего бывшего. Она встречается с кем-нибудь? Он всё ещё дружит с нашими общими друзьями? Он выглядит счастливым? Куда он идёт, когда не работает? Что её друзья говорят обо мне и о нашем разрыве? Это может привести к ещё большему стрессу, негативным чувствам и даже к желанию снова сойтись со своим бывшим. Если ваш партнёр продолжает проверять страницу своей бывшей в социальных сетях, это означает, что ещё не совсем покончено с предыдущими отношениями. И между вами ничего не получится, он «застрял в прошлом», и вы не можете его вытащить оттуда, потому что он не удовлетворён вами и вашими отношениями. Держит свою бывшую в друзьях. Возможно, он хочет ей показать, насколько счастлив без неё, чтобы она завидовала и страдала, что потеряла такого мужчину. Если такое происходит, то можно с уверенностью сказать, что ваши отношения «трёхсторонние». А это однозначно указывает на то, что ваша вторая половинка вами недовольна. Всё о вас рассказывает в соцсетях. Сделать отношения длительными непросто. Если ваш партнёр делится всем вашим «грязным бельём» в Интернете, ваши отношения пострадают от этого вторжения в частную жизнь. Вы будете меньше доверять ему, почувствуете себя более уязвимой, и у вас обоих будет меньше мотивации пережить трудные времена. Личная информация и болезненные вопросы заслуживают конфиденциальности. Проблемы в отношениях относятся к частной сфере, а не к публичному форуму. Делиться слишком многими положительными вещами может также быть отрицательным. Может быть, это способ вашего парня скрыть неуверенность в ваших отношениях. Ищет своих бывших в социальной сети. Было время, когда для того, чтобы увидеть бывших одноклассников, приходилось ждать встречи годами. Сегодня достаточно быстрого поиска имени в поисковике или любой социальной сети. Если в момент вашего поиска рядом находится ваш любимый, который решает провести «прогулку по переулку воспоминаний бывших», то это повод для беспокойства. Мужчина, удовлетворённый настоящими любовными отношениями, не захочет ворошить прошлое, которое было не настолько счастливое, как сегодняшние дни. Игра со спичками небезопасна ни для детей, ни для отношений взрослых. Это может стать началом конца.

Как видите, понять, что мужчина недоволен вами, не сложно. Просто нужно быть внимательнее к тому, что происходит на его страницах в социальных сетях. Вовремя увиденные знаки не дадут разрушить настоящие любовные отношения!