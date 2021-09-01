Вы расстались, но до сих пор любите друг друга? Или же на ваших отношениях поставлена финальная точка, однако вы хотите его заставить ревновать или же напомнить о себе и проведённых вместе романтических днях? Без разницы. Главное, запомнить 8 вещей, которые нельзя делать с бывшими в социальных сетях, если вы только что расстались, потому что мирного сосуществования не получится. Ведь так важно эмоционально не задавить друг друга, строя дальнейшие отношения на уважении и взаимопонимании.

8 «не» в общении с бывшим

Не блокируйте его. Если у вас нет веских причин исключить его из всех аспектов жизни, то не нужно включать в социальных сетях фильтр конфиденциальности для него, из-за которого могут стать невидимыми некоторые новости и фото, которые при этом доступны другим друзьям. При желании он может обратиться к ним и узнать то, что вы желаете от него скрыть. Если вы не хотите, чтобы он о чём-то знал, не стоит это выкладывать в сеть. Поделитесь данной информацией с приятелями по телефону или при встрече. Не игнорируйте комментарии друзей, которые ещё не знают о том, что вы расстались. Многие любят приветствовать, комментировать фото или посты одного из партнёров, отмечая второго. Не стоит злиться, удалять ссылку или же отвечать в негативном ключе на данные комменты. Лучше расскажите комментатору лично, что вы уже не пара, например, встретив его на улице. Не провоцируйте контентом. Социальные сети не должны использоваться для того, чтобы дать понять бывшему, что вы думаете о нём и ваших отношениях. Гифки, песни с намёком, например, проклинающие бывшего парня, или же другие закодированные сообщения представят вас только с невыгодной стороны. В данной ситуации лучше дать себе успокоиться, а потом уже решать, стоит ли слать в его адрес негатив. Не переусердствуйте с лайками. Вы его любите и вам очень нравятся его фото или статьи, которыми он делится, но если расставание произошло недавно, притом инициатором его стали вы, то такой шквал лайков только во вред. Каждый лайк – маленькая и хрупкая надежда, что всё можно исправить и начать сначала. Конечно, очень приятно осознавать, что к тебе могут прибежать по первому зову. Но, с другой стороны, подумайте, понравилось бы вам, если бы парень вёл себя таким образом. Не разрешайте личному выходить в соцсети. Сами не публикуйте фотографии, где вы в нижнем белье, откровенном наряде или же в выпившем состоянии, а также не разрешайте это делать подругам. Личные фотографии могут разбередить сердечную рану бывшего, если вы решили расстаться с ним, или же посмешить парня, который сам предложил поставить точку в отношениях. Но вы же не хотите стать посмешищем в его глазах? Не публикуйте «вашу» песню. Наверняка у вас была песня вашей пары, которую ни под каким предлогом не рекомендуется публиковать, например, в качестве поздравления для двоюродного брата, пометив ещё и друзей, или же в честь первого дня весны. «Ваша» песня должна остаться только «вашей». Не публикуйте старые фото. Возможно, на них даже нет бывшего, но вы запечатлены в платье, в котором впервые пришли к нему на свидание. На него могут нахлынуть воспоминания, да и вы тоже обязательно вернётесь в прошлое, где были счастливы именно с ним. Пусть прошлое останется в прошлом. Не выставляйте фото с новым парнем. По крайней мере, сразу же после разрыва не стоит показывать бывшему, как вы счастливы и любимы. Фото закатов из окна вашей комнаты, где вы провели немало счастливых моментов с бывшим, тоже не нужно показывать. Даже если очень хочется ему насолить.

Жизнь после расставания продолжается, поэтому на вашей странице в соцсетях могут появляться фото с дружескими посиделками, ресторанными вечеринками с противоположным полом или же романтических ужинов с новым возлюбленным, однако прежде чем это всё выкладывать, стоит поставить себя на место парня. Вам было бы приятно лицезреть, как развиваются у него отношения с новой пассией модельного вида? Поэтому запомните эти 8 вещей, которые нельзя делать с бывшими в социальных сетях, если вы только что расстались. Будьте лояльны друг к другу.