10 фраз, которые мужчина никогда не должен говорить женщине

Мужчины и женщины — буквально два противоположных мира и, как бы мы ни старались, никто из нас никогда не сможет до конца понять отношение противоположного пола. Мужчины иногда кажутся девушкам неуместными, поверхностными, бесчувственными, но правда в том, что у них всегда есть свои логические причины такого странного, с точки зрения женщины, поведения. Их проблема в том, что, возможно, они не знают, как лучше выразить чувства, и поэтому прекрасный пол часто сталкивается с грубыми ошибками и бессмысленными фразами, которые их буквально лишают дара речи.

10 худших мужских фраз, которые нельзя говорить женщине

«Ты лучшая девушка, которую я когда-либо встречал, но я понял, что мы – не пара». Это самый худший способ расстаться с женщиной. Все девушки спрашивают себя после такой фразы: почему парень решил расстаться с той, которую считает лучшей женщиной. Как он говорит, таких он ещё не встречал. Именно поэтому за такой фразой женский пол всегда видит глупый предлог, чтобы скрыть что-то ещё. «Ты решай». Женщинам нравятся мужчины с чёткими идеями, способные всё взять под контроль, в том числе и простое свидание. Когда вечер начинается с фразы «Я позволю тебе решать, что делать», значит, по женскому мнению, это полный провал. Возможно, потом она и будет рада взять бразды правления в свои руки, но не в начале отношений, когда каждая хочет показать себя хрупкой, беззащитной и наивной, готовой на всё с любимым мужчиной. «Мне не нравятся твои друзья». Чтобы ладить с женщиной, лучше никогда не трогать её друзей. Они важны для неё, они поддержали её в трудную минуту, и если они не нравятся мужчине, значит, он не будет даже достоин общества той, кому он сказал такие обидные слова. «Я такой». Самый простой способ для мужчины закончить спор, чтобы девушка больше не доставала его своими упрёками и обвинениями. Но эта фраза безумно злит прекрасный пол. Конечно, у каждого свой характер, но разве парочка не должна пытаться найти компромисс? А значит, парень должен найти выход из сложившейся ситуации, а не ставить точку на ней такой фразой. «Я не скучал по тебе». Конечно, когда встреча была недавно, и парень проводил время со своими друзьями, это естественно - не скучать по своему партнёру. Но зачем об этом говорить женщине. Это очень унизительно и подло. Лучше промолчать. «Ты, конечно, мне нужна, но не сейчас». Когда мужчинам приходится бросать женщину, они всегда выдумывают очень глубокие экзистенциальные фразы. Типа, им грустно и печально, что так сложились обстоятельства, но на самом деле каждая женщина понимает, что с ней пытаются расстаться, а значит, делают из неё глупышку. Не легче сказать правду? Да, горькую, но правду. «Ты, что, поправилась?» Нет худшей фразы для женщины, тем более от любимого мужчины. После неё она способна развязывать бесконечные споры и настоящие войны. Поэтому, даже если она прибавила в весе несколько килограммов, рекомендуется ни по какой причине не говорить ей об этом. «У тебя критические дни?» По мнению мужчин, когда женщина нервничает, это всегда должно быть потому, что у неё критические дни. Однако во многих случаях мужской пол оказывается гораздо более непостоянным и капризным, чем представительницы прекрасного пола, поэтому лучше не шутить с ними на эту тему. "Мне было хорошо с тобой, но я люблю другую". Любовь – странное чувство, конечно, но как провести месяцы с человеком, делясь разговорами и переживаниями, а потом вдруг сказать, что всё время он был влюблён в кого-то другого? Это же унижение. «Не знаю, поняла ли ты, но я помолвлен». Это классическая фраза, которая звучит в конце вечера, проведённого в компании закоренелого предателя. За ней обычно следует ещё и «Я дам о себе знать, как только смогу». Что должна чувствовать женщина, сталкиваясь с такими словами? Только ненависть, разочарование во всём мужском поле и депрессию.

Эти 10 фраз мужчина ни в коем случае не должен говорить женщине, иначе скандала ему не избежать. К тому же, не стоит потом удивляться, когда следующая девушка поступит с ним таким же образом – прекрасный пол инстинктивно чувствует, когда обидели их подруг.