10 забавных советов, как соблазнить противоположный пол

У многих были такие моменты, когда они упускали возможность превратить мимолётное мгновение с незнакомым красавцем или симпатичной девушкой в разговор, обед или поцелуй. И всё из-за того, что не были уверены в себе, были нерешительны или же озабочены своим неподходящим к данной ситуации внешним видом. Но, как считают учёные, чтобы произвести фурор, не надо иметь фотомодельную внешность. Их советы, как соблазнить противоположный пол, - это всегда быть собой и быть позитивным, даже когда на душе скребут кошки.

Топ 10 интересных советов для соблазнения противоположного пола

Чистите зубы. А вы чистите зубы перед свиданием? Вы – молодец! Согласно выводам английских учёных в области психологии, зубы у человека часто сравнимы с распущенным хвостом павлина, т.к. они - показатель физического и генетического здоровья, такого важного для продолжения пола. Одно яблоко в день. Чтобы кожа была здоровой и сияющей, надо есть больше овощей и фруктов. Их употребление оказывает благоприятное влияние на цвет кожи. К тому же, пигменты, содержащиеся в этих продуктах, обладают благотворным антиоксидантным эффектом, улучшающим тонус тканей. Не зря наши бабушки говорили, что одно съеденное яблоко в день творит чудеса – противоположный пол не сможет глаз оторвать от розовощёкой красавицы с бархатистой кожей. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Со словами великого поэта тяжело не согласиться. Обычно женщины, как утверждает исследование американских психологов, находят более привлекательными парней, которые ими не слишком интересуются. Они чаще думают о том, в чувствах которого сомневаются. Поэтому совет для сильного пола – надо быть таинственным и ни в коем случае не осаждать объект своего внимания сообщениями в социальных сетях и в телефоне, звонками и письмами. Губы, накрашенные помадой, могут стать бомбой замедленного действия. Мало кто из женщин тратит время на тщательную покраску губ. Они, скорее всего, часами будут сидеть в парикмахерской, делая стрижку, укладку, а потом нанесут лишь незаметный блеск для губ. Но учёные пришли к выводу, что чаще всего мужской взгляд останавливается на области рта: особенно если на губы нанесена красная помада (на них тратится около 7 секунд в противовес 1 секунде, потраченной на волосы, и 0,70 – на глаза). Мужская борода – покорительница женских сердец. Исходя из выводов, сделанных Дарвином, мужская борода всегда считалась более притягательной, так как ассоциировалась с силой и мужеством. Но современные исследователи после опроса прекрасного пола опровергли это утверждение – девушки предпочитают парней с чистым лицом, потому что борода придаёт агрессивности. Тут каждый сам решает, что по вкусу, но парням стоит помнить, что борода добавляет возраста и брутальности. Главное, чтобы она была ухоженная, иначе она может сделать из приличного мужчины человека, который годами не видел зеркало и бритву. Одежда, придающая мужественности. Прекрасный пол без ума от парней с мощной грудью и широкими плечами. Чтобы добиться женского идеала, можно пойти в спортивный зал или же купить футболку с большой заглавной буквой «Т». К такому выводу пришли учёные после опроса женского населения Великобритании. Так 15 процентов опрашиваемых девушек сочли парней, носивших такую футболку, очень соблазнительными. Но надо помнить, что переворачивать букву «Т» нельзя, иначе сработает обратный эффект: плечи становятся напряжёнными, а бёдра – широкими. Избегайте хриплого голоса. Кто-то когда-то сказал, что хриплый и низкий женский голос – отличное оружие для соблазнения. На самом деле это не так. Парням больше по душе высокие и звонкие голоса, так как на бессознательном уровне они вызывают ассоциацию со стройными и миниатюрными дамами. Улыбайтесь. Для привлечения парня надо улыбаться, потому что в этот момент девушка выглядит счастливой. А это самая соблазнительная женская эмоция. Как выяснили психологи, мужчинам хватает всего лишь улыбки, чтобы женщина сразу же стала более очаровательной. Не улыбайтесь. Что касается женщин, то для них соблазнительными являются серьёзные парни с суровой внешностью, так как счастье на мужском лице, согласно исследованиям психологов, как раз воспринимается наименее привлекательным эмоциональным аспектом. Именно это и объясняет, почему прекрасному полу так нравятся плохие парни. Но стоит заметить, хмурость соблазнительна в интимном плане. А счастливый и весёлый мужчина – идеальный кандидат для серьёзных и долгих отношений. Спокойствие. Женщин привлекают мужчины, которые постоянно держат себя в руках. Нервных и паникующих парней они стараются обходить стороной. Зачем портить себе и другим нервы?

Возможно, эти забавные советы, как соблазнить противоположный пол, не настолько и смешные. Ведь в каждом из них есть доля правды. Поэтому ими стоит воспользоваться при общении мужчин и женщин.