5 причин, почему он только пишет
Мужчина вам не звонит, а только пишет сообщения, притом не только приветственные, типа «Доброе утро!», «Спокойной ночи!» и т.п., но и с их помощью приглашает на свидание. Но это не только привычка вашего мужчины, так делают многие – они даже романтический ужин назначают через мессенджер. Что безумно злит. Ведь с помощью телефонного звонка можно лучше узнать человека, послушать его голос, «поймать» его эмоции и чувства, когда он говорит, настроиться на одну волну. Так почему же твой мужчина только пишет? На этот вопрос есть несколько ответов.
Причины, почему он пишет, но не звонит
- Отправляет сообщения, потому что это быстро и легко. Когда мужчина хочет передать простую информацию, например, время или место встречи для обеда, текстовое сообщение требует намного меньше времени и усилий, чем телефонный разговор. Месседж отправляется меньше минуты. К тому же, это избавляет от необходимости придумывать ответы на непростые вопросы (такие могут возникнуть в разговоре) очень быстро. Ведь при обмене сообщениями есть время подумать и напечатать ответ, вместо того, чтобы неловко молчать, находясь в замешательстве, по телефону.
- Он пишет потому, что ты ему пишешь. Часто мужчины пишут, так как первоначально такой стиль общения задала женщина. Поэтому не стоит удивляться его постоянным сообщениям, если ты ему пишешь, а не звонишь. К тому же, есть вероятность, что в его прошлых отношениях было так принято. Может быть, парень думает, что на сегодняшний день текстовые сообщения – это норма, потому что никто не хочет разговаривать по телефону. Итак, если вы с ним постоянно общаетесь через Телеграм, Вайбер или ВК, а также другие сети с помощью текстовых сообщений, то просто сейчас же позвони своему мужчине и обязательно начни отвечать на его звонки, делай это хотя бы время от времени.
- Он боится отказа. Как женщины боятся быть отвергнутыми, так и парни тоже этого страшатся. Что может быть более неловким, чем взять телефон и позвонить девушке, чтобы от неё получить отказ? Многие женщины забывают, как трудно для парня пригласить на любовное свидание ту, о которой он постоянно думает, поэтому он и выбирает вариант спрятаться за экраном мобильного телефона. Когда пишешь кому-то, есть время подумать, что и как сказать. Кроме того, есть дополнительное преимущество — возможность проверить сообщение перед отправкой, чтобы убедиться, что всё звучит правильно. Нет никакого сравнения с телефонным звонком, когда не можешь знать, что ответить на вопрос, сказать что-то не то, говорить слишком быстро или медленно, или любой другой вариант, который может выставить в плохом свете. Поэтому парень только пишет, а не звонит.
- Он не знает, что тебя это беспокоит. Если ты позволяешь мужчине продолжать писать сообщения и ничего об этом не говоришь, то почему он должен предполагать, что что-то не так? Есть простые способы сообщить парню, что ты предпочитаешь телефонный звонок, не будучи слишком прямолинейной. Например, ты можешь ответить на его сообщение чем-то милым, например: «Привет, я хотела бы услышать твой голос, позвони мне». Это придаст ему уверенности, чтобы совершить звонок.
- Возможно, он – интроверт. Если твой парень относится к интровертам, то ему удобнее общаться, переписываясь, ведь тогда его никто не сможет прервать, перекричать или же пытаться манипулировать. В его понимании, во время общения сообщениями все находятся в равных условиях.
Не надо спешить с выводами. Если парень не звонит, но активно пишет, то нужно разобраться в причинах его поведения. Когда устанешь от него ждать звонка, просто возьми телефон и позвони ему сама. Он поймёт, что ты не против такого общения, и будет не только писать, но и перезванивать, ведь ему так приятно слышать твой голос.
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