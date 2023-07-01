5 причин, почему он только пишет

Мужчина вам не звонит, а только пишет сообщения, притом не только приветственные, типа «Доброе утро!», «Спокойной ночи!» и т.п., но и с их помощью приглашает на свидание. Но это не только привычка вашего мужчины, так делают многие – они даже романтический ужин назначают через мессенджер. Что безумно злит. Ведь с помощью телефонного звонка можно лучше узнать человека, послушать его голос, «поймать» его эмоции и чувства, когда он говорит, настроиться на одну волну. Так почему же твой мужчина только пишет? На этот вопрос есть несколько ответов.

Причины, почему он пишет, но не звонит

Отправляет сообщения, потому что это быстро и легко. Когда мужчина хочет передать простую информацию, например, время или место встречи для обеда, текстовое сообщение требует намного меньше времени и усилий, чем телефонный разговор. Месседж отправляется меньше минуты. К тому же, это избавляет от необходимости придумывать ответы на непростые вопросы (такие могут возникнуть в разговоре) очень быстро. Ведь при обмене сообщениями есть время подумать и напечатать ответ, вместо того, чтобы неловко молчать, находясь в замешательстве, по телефону. Он пишет потому, что ты ему пишешь. Часто мужчины пишут, так как первоначально такой стиль общения задала женщина. Поэтому не стоит удивляться его постоянным сообщениям, если ты ему пишешь, а не звонишь. К тому же, есть вероятность, что в его прошлых отношениях было так принято. Может быть, парень думает, что на сегодняшний день текстовые сообщения – это норма, потому что никто не хочет разговаривать по телефону. Итак, если вы с ним постоянно общаетесь через Телеграм, Вайбер или ВК, а также другие сети с помощью текстовых сообщений, то просто сейчас же позвони своему мужчине и обязательно начни отвечать на его звонки, делай это хотя бы время от времени. Он боится отказа. Как женщины боятся быть отвергнутыми, так и парни тоже этого страшатся. Что может быть более неловким, чем взять телефон и позвонить девушке, чтобы от неё получить отказ? Многие женщины забывают, как трудно для парня пригласить на любовное свидание ту, о которой он постоянно думает, поэтому он и выбирает вариант спрятаться за экраном мобильного телефона. Когда пишешь кому-то, есть время подумать, что и как сказать. Кроме того, есть дополнительное преимущество — возможность проверить сообщение перед отправкой, чтобы убедиться, что всё звучит правильно. Нет никакого сравнения с телефонным звонком, когда не можешь знать, что ответить на вопрос, сказать что-то не то, говорить слишком быстро или медленно, или любой другой вариант, который может выставить в плохом свете. Поэтому парень только пишет, а не звонит. Он не знает, что тебя это беспокоит. Если ты позволяешь мужчине продолжать писать сообщения и ничего об этом не говоришь, то почему он должен предполагать, что что-то не так? Есть простые способы сообщить парню, что ты предпочитаешь телефонный звонок, не будучи слишком прямолинейной. Например, ты можешь ответить на его сообщение чем-то милым, например: «Привет, я хотела бы услышать твой голос, позвони мне». Это придаст ему уверенности, чтобы совершить звонок. Возможно, он – интроверт. Если твой парень относится к интровертам, то ему удобнее общаться, переписываясь, ведь тогда его никто не сможет прервать, перекричать или же пытаться манипулировать. В его понимании, во время общения сообщениями все находятся в равных условиях.

Не надо спешить с выводами. Если парень не звонит, но активно пишет, то нужно разобраться в причинах его поведения. Когда устанешь от него ждать звонка, просто возьми телефон и позвони ему сама. Он поймёт, что ты не против такого общения, и будет не только писать, но и перезванивать, ведь ему так приятно слышать твой голос.