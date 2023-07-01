Женские привычки, которые точно нравятся парням

Ни для кого не секрет, что мужчины считают девушек забавными и милыми созданиями. Ведь она может быть сейчас капризулей, а через пару минут великой королевой, к которой простому «холопу» не подойти, что очень веселит сильный пол. Но не только смена настроения у женщин наполняет мужчин нежными чувствами, некоторые женские привычки просто сводят их с ума.

Женские привычки, сводящие парней с ума

Надевание колготок или чулок. Парни в восторге, когда любимая долго и медленно натягивает на ноги этот предмет женского гардероба. Это так интригующе. А потом наступает момент умиления – девушка начинает прыгать, чтобы надеть их как можно выше. К тому же, мужчины обожают, когда вторая половинка начинает менять наряды в поисках идеального, крутясь возле зеркала. Правда, есть один момент: главное, чтобы она это не делала перед выходом на важное мероприятие. Ношение мужской рубашки. Парни считают, что женщина в их рубашке – сногсшибательная. Но это не значит, что нужно забрать у любимого его рубаху и ходить в ней на работу. Мужчинам приятно, когда любимая надевает её на голое тело и дефилирует в ней мимо него дома. Такой домашний образ выглядит очень соблазнительным! Длительные телефонные разговоры. Есть парни, которые с восхищением смотрят на девушку, которая может часами говорить ни о чём по телефону. Они потом с восторгом рассказывают и своим друзьям об этом явлении – словесного потока. Правда, не все разделяют их мнение: для многих это каторга, когда любимую не оторвать от бесполезного разговора. Девушка-балерина. Мужчины для того, чтобы достать находящийся слишком высоко предмет, привыкли пользоваться стулом, табуреткой или стремянкой. Женщины же обычно считают, что если они встанут на носочки, то тут же станут на десяток сантиметров выше и смогут достать что угодно. Парни с восторгом наблюдают за стараниями любимой, ведь в этот момент всё её тело вытягивается, и очертания фигуры становятся очень соблазнительными. Засыпание во время просмотра фильма. Вид спящей девушки такой милый, особенно когда она уснула во время просмотра фильма, а проснулась после того, как он окончился, с ворчливым видом и с возмущением, что она же смотрит кино. Мужчине хочется зацеловать свою сонную капризульку. Спрашивать о чувствах. Мужчинам нравится, когда девушка переспрашивает, действительно ли он её любит. Всё начинается с банального вопроса: «Ты меня любишь?» и продолжается: «А как сильно?», «Честное слово, любишь?», «Так сильно любишь, как от земли до неба?» Не все, конечно, но очень много парней в восторге от таких «вопросиков». Внимание, когда мужчина занят. Сразу хотелось бы заметить, что далеко не все парни в восторге, когда их отвлекают от важных дел, но есть такие, которые удивляются по-доброму, почему именно в тот момент, когда он безумно занят, любимая хочет ему рассказать о своей покупке или приключениях подруги, а некоторые и вовсе начинают целоваться и обниматься. И отказать девушке во внимании согласны не все – обязательно проведут хотя бы немного времени со своей второй половинкой, несмотря на занятость. Танцующие едоки. Мало кто из девушек замечает за собой привычку пританцовывать, когда она ест гамбургер или картофель фри. Парни же давно заметили такую женскую привычку, за которой так приятно наблюдать. Ас вождения. Большинство мужчин находят в этом что-то сверхсоблазнительное. Поэтому, если девушка знает, что она водит божественно, то нужно обязательно прокатить своего парня. Он увидит её совсем с другой стороны – техника вождения на высоте, лицо серьёзное, взгляд сосредоточенный. Это так круто! Любительница спорта. Девушки, которые уделяют время спорту, очень привлекательны для парней. Ведь спортивная вторая половинка с отличной фигурой – мечта любого мужчины. А как она занимается… Это же просто шедевр соблазнения. Поэтому сильному полу специально даже стоит пригласить свою любимую спортсменку в спортзал, чтобы увидеть её милую сосредоточенность во время занятий на тренажёрах или беговой дорожке.

Вот так многие женщины даже не догадывались, насколько их привычки соблазнительны для парней. Так что нужно пользоваться этим.