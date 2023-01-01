11 вещей, которые действительно привлекают мужчин в женщинах

Яркая внешность или же чистая душа? Стройность или же приятные округлости? Большая грудь или широкие бёдра? Вопрос, что привлекает мужчин в женщинах, интересовал последних всегда, и не даёт покоя и сегодня. На самом деле, разные научные исследования доказали, что бывает достаточно одного только аромата девушки, чтобы вызвать влечение. Однако есть и другие женские прелести, от которых парни в восторге.

Топ-11 вещей, привлекающих парней в девушках

Грудь. Это первое, на что обращают внимание мужчины, глядя на женщину. Но не стоит думать, что в предпочтении большая грудь. На самом деле, у каждого парня свои приоритеты. Например, согласно психологии, маленькую предпочитают ревнивцы и те, кому надоела родительская опека, большую – нуждающиеся в любви и защите. Уверенность. Казалось бы, мужчина должен показывать себя, как сильная личность, как человек, готовый решить все проблемы, в том числе и своей второй половинки. Но, всё же, в большинстве своём парни ищут уверенных, независимых, как в финансовом, так и эмоциональном плане женщин, с которыми им будет спокойно и комфортно. Глаза. Длинные ресницы и глубокий взгляд смогут соблазнить любого парня. Но нужно помнить, что всё-таки для них предпочтителен нюдовый макияж, а не толстый слой тонального крема, румян, теней и туши. Поэтому очень важно сохранить естественность. Бёдра. Это ещё одна важная женская деталь для мужчин. Главное, чтобы бёдра были мягкие и плавные. На такие недостатки, как целлюлит и отсутствие упругости, с которыми так тщательно борются девушки с помощью кремов, массажей и гелей, они не обращают внимания. Стиль. Походка, движения, одежда — это элементы, которые привлекают внимание и очаровывают с первого взгляда. Дело даже не в элегантности, моде и дороговизне, а в индивидуальности: удобная обувь придаст уверенность походке, собственный стиль – изюминку, что в целом сделает образ очень привлекательным. Духи. Притяжение также передаётся через запах. Вот почему мужчин привлекает аромат, который носят женщины. Они вольны менять его каждый день, но спрятать свой естественный запах девушка всё-таки не сможет. И именно он усиливает ароматы духов, которые привлекают парней: кто-то ценит цитрусовые, а кто-то - древесные, одни - мускусные, другие - цветочные. Улыбка. Весёлая и непритворная улыбка всегда дарит положительные эмоции. Она является не только признаком чувственности, но и открытости по отношению друг к другу и готовности к диалогу. И не беда, что улыбка не идеальна: радость и искренность - на первом месте! Руки и ноги. Именно по ним парни могут судить об аккуратности и опрятности женщины. Шершавость, трещины, заусеницы и облупившийся лак отталкивают. На такое смотреть не очень приятно, не говоря уже о том, чтобы к ним прикасаться. Ягодицы. Мужчины всегда ценили эту часть женского тела. И если в груди есть разные предпочтения, то ягодицы обязательно должны быть выдающиеся, чтобы невозможно было взгляд отвести. Живот. Он привлекает всех мужчин. Но хотелось бы развеять миф, что парням по вкусу только подтянутый и плоский живот. Скорее, наоборот, как показал опрос одного исследовательского института, большинство в восторге от мягкого и выдающегося животика. Волосы. Известно, что многие мужчины предпочитают длинные, мягкие, с ниспадающими волнами женские волосы, считая их признаком большой женственности и чувственности. Волосы, на их взгляд, - один из самых лучших способов соблазнить сильный пол. Но это не значит, что короткая стрижка несоблазнительна. Просто длинные волосы больше нравятся парням.

Есть действительно много очень разных вещей, которые могут нас поразить и привлечь в человеке. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам: химия между двумя людьми, которые нравятся друг другу, часто является чем-то загадочным, что мы вряд ли можем свести к какой-либо форме обобщения.