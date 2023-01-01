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11 вещей, которые действительно привлекают мужчин в женщинах
Яркая внешность или же чистая душа? Стройность или же приятные округлости? Большая грудь или широкие бёдра? Вопрос, что привлекает мужчин в женщинах, интересовал последних всегда, и не даёт покоя и сегодня. На самом деле, разные научные исследования доказали, что бывает достаточно одного только аромата девушки, чтобы вызвать влечение. Однако есть и другие женские прелести, от которых парни в восторге.
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Топ-11 вещей, привлекающих парней в девушках
- Грудь. Это первое, на что обращают внимание мужчины, глядя на женщину. Но не стоит думать, что в предпочтении большая грудь. На самом деле, у каждого парня свои приоритеты. Например, согласно психологии, маленькую предпочитают ревнивцы и те, кому надоела родительская опека, большую – нуждающиеся в любви и защите.
- Уверенность. Казалось бы, мужчина должен показывать себя, как сильная личность, как человек, готовый решить все проблемы, в том числе и своей второй половинки. Но, всё же, в большинстве своём парни ищут уверенных, независимых, как в финансовом, так и эмоциональном плане женщин, с которыми им будет спокойно и комфортно.
- Глаза. Длинные ресницы и глубокий взгляд смогут соблазнить любого парня. Но нужно помнить, что всё-таки для них предпочтителен нюдовый макияж, а не толстый слой тонального крема, румян, теней и туши. Поэтому очень важно сохранить естественность.
- Бёдра. Это ещё одна важная женская деталь для мужчин. Главное, чтобы бёдра были мягкие и плавные. На такие недостатки, как целлюлит и отсутствие упругости, с которыми так тщательно борются девушки с помощью кремов, массажей и гелей, они не обращают внимания.
- Стиль. Походка, движения, одежда — это элементы, которые привлекают внимание и очаровывают с первого взгляда. Дело даже не в элегантности, моде и дороговизне, а в индивидуальности: удобная обувь придаст уверенность походке, собственный стиль – изюминку, что в целом сделает образ очень привлекательным.
- Духи. Притяжение также передаётся через запах. Вот почему мужчин привлекает аромат, который носят женщины. Они вольны менять его каждый день, но спрятать свой естественный запах девушка всё-таки не сможет. И именно он усиливает ароматы духов, которые привлекают парней: кто-то ценит цитрусовые, а кто-то - древесные, одни - мускусные, другие - цветочные.
- Улыбка. Весёлая и непритворная улыбка всегда дарит положительные эмоции. Она является не только признаком чувственности, но и открытости по отношению друг к другу и готовности к диалогу. И не беда, что улыбка не идеальна: радость и искренность - на первом месте!
- Руки и ноги. Именно по ним парни могут судить об аккуратности и опрятности женщины. Шершавость, трещины, заусеницы и облупившийся лак отталкивают. На такое смотреть не очень приятно, не говоря уже о том, чтобы к ним прикасаться.
- Ягодицы. Мужчины всегда ценили эту часть женского тела. И если в груди есть разные предпочтения, то ягодицы обязательно должны быть выдающиеся, чтобы невозможно было взгляд отвести.
- Живот. Он привлекает всех мужчин. Но хотелось бы развеять миф, что парням по вкусу только подтянутый и плоский живот. Скорее, наоборот, как показал опрос одного исследовательского института, большинство в восторге от мягкого и выдающегося животика.
- Волосы. Известно, что многие мужчины предпочитают длинные, мягкие, с ниспадающими волнами женские волосы, считая их признаком большой женственности и чувственности. Волосы, на их взгляд, - один из самых лучших способов соблазнить сильный пол. Но это не значит, что короткая стрижка несоблазнительна. Просто длинные волосы больше нравятся парням.
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Есть действительно много очень разных вещей, которые могут нас поразить и привлечь в человеке. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам: химия между двумя людьми, которые нравятся друг другу, часто является чем-то загадочным, что мы вряд ли можем свести к какой-либо форме обобщения.
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