15 причин, почему парень назвал вас «Моя любовь»

Наверное, многих девушек удивит, если вдруг парень назовёт её своей любовью, без всяких на то причин. Сразу же возникает подозрение, что за этой фразой «Моя любовь» кроется обман – он таким образом хочет что-то попросить, задобрить или же отвлечь внимание. На самом деле в этом есть доля истины, но всё же бывает и так, что он реально питает горячие чувства, поэтому говорит эти слова от чистого сердца. Поэтому, чтобы делать какие-то выводы, лучше разобраться, что скрывается за этой фразой.

15 причин, почему парень назвал девушку «Моя любовь»

Вы ему нравитесь. Одна из самых частых причин, по которой парень говорит эти слова, - вы ему искренне нравитесь. Вероятно, он понял, что вы для него самая лучшая девушка на свете, поэтому с удовольствием обращается к вам «Моя любовь». Хотя стоит обратить внимание и на то, что эти слова должны обязательно подкрепляться жестами, фразами, подарками и заботой. Ему комфортно рядом с вами. Есть такие парни, которые к любой девушке, с которой комфортно, обращаются с такой фразой. Поэтому нужно проследить за его словами при общении с другими девчонками, чтобы сделать вывод – вы одна из многих или всё-таки эти слова предназначены только для вас. Он небрежно использует слово «любовь». Встречаются такие парни, часто они привыкли общаться на позитиве и очень свободно, и ко всем друзьям так обращаются. Для такого мужчины – это норма, а не способ передачи своих трепетных чувств к вам. Примите этот факт, как данность. Он хочет быть больше, чем другом. Если парень вдруг назвал вас своей любовью, то это знак, что он хочет перейти от дружеских отношений к более близким. Этой фразой он хочет сказать, что вы для него больше, чем друг, вы для него дорогой и любимый человек. Он отвлекает вас от поставленной вами цели ради своей. Часто парни, зная, как девушки трепетно относятся к нежным признаниям, используют эти слова, чтобы достичь собственной цели в неравной борьбе с такой сильной и умной женщиной, как вы. Например, коллега хочет занять то же самое руководящее место, что и вы, но только понимает, что у вас больше шансов, чем у него. Вот он и действует хитрым образом – называет вас своей любовью, и пока вы будете думать о причинах его нежности, он уже плотно сидит в кресле начальника. Он неуважителен к вам. Если он сказал эту фразу во время обсуждения или же когда вы что-то стали предлагать, особенно если произнёс с издёвкой, то можете быть уверены, он к вам относится неуважительно. Его «Моя любовь», сопровождающаяся игнорированием вашего мнения, непринятием вас всерьёз, а также различными шуточками – указание на то, что у него явно нет к вам нежных чувств. Он ждёт вашего ответа. Когда вы привлекаете парня, но он не знает, как лучше подойти к вам, то он может сказать слова «Моя любовь» для того, чтобы понять, что вы чувствуете. Если вы ответите ласково, то это говорит о взаимности, если же покажете недовольную гримасу, то значит, лучше дальше с вами не продолжать общаться в таком русле. Это норма в его традициях. Одна из вещей, с которой вы можете столкнуться в своей жизни, — это культурный шок. Культурный шок — это чувство замешательства или неуверенности, возникающее при знакомстве с новой культурой. Поэтому, если парень вас вдруг назвал своей любовью, то подумайте, это может быть для него обычным традиционным обращением. Прислушайтесь, возможно, он ко всем так обращается. Он сказал спонтанно. Парень может сказать эти слова спонтанно, как и другие, например, «моя принцесса», «моя девочка» и т.п. Таким образом он на подсознательном уровне хочет вас заинтересовать. Или же он так может вас назвать, когда вы в плохом настроении, попали в неприятную ситуацию. Он словно подбадривает. Он считает это нормальным в отношениях. Ваш парень так называет вас, потому что хочет выразить таким образом свои чувства. Для некоторых мужчин говорить время от времени слова любви – норма для романтических отношений. Отличный знак, если кроме этой фразы, он ещё смотрит на вас по-особенному или же держит за руку. Он старше вас. Некоторые парни считают нормой называть девушек младше себя «Моя любовь». Они таким образом показывают свою нежность к молодой женщине. Опять же, такой переход в общении к нежности может быть связан с характером мужчины или же его культурой общения. Он искренне любит вас. Мужчина искал разные варианты, чтобы признаться в своих чувствах, потому что боится напрямую сказать: «Я тебя люблю», поэтому он через эту фразу пытается сказать о своей любви. Обычно это происходит в отношениях с новыми людьми, когда он не хочет казаться слишком напористым. Он ждёт вашего прощения. Когда партнёр вас обидел, то хочет как-то замолить свою вину, поэтому и говорит слова любви. Он раскаивается и не знает, что ещё сделать, чтобы вы простили его, ведь ему так страшно вас потерять. Он хочет затащить вас в постель. Его не интересует романтика или же серьёзные отношения. Его цель – интрижка и разовая встреча на ночь. Поэтому он и использует эту фразу, чтобы получить желаемое. Он случайно вас так назвал. Возможно, он так называет свою сестру или же свою девушку, а вам сказал «Моя любовь» по привычке. Потом он снова переключается на ваше имя. Не нужно строить иллюзий. Он явно не питает к вам любовь.

Чтобы понять, почему парень сказал вам «Моя любовь», нужно понаблюдать. Его поведение скажет намного больше, чем сказанная фраза. Это поможет понять, чего дальше ждать от вашего общения.