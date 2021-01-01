Почему парень то исчезает, то возвращается? Секреты мужской психологии

Психология мужчин напоминает женскую логику. Это огромный сундук с секретами, постичь которые без подробных инструкций противоположному полу не дано. Например, не стоит гадать, почему парень то исчезает, то возвращается. Синдром Карлсона хорошо известен дамам постарше и поопытнее. А тем, кто не понимает, что происходит, пригодится наше внятное объяснение.

Куда и почему исчезает любимый?

Потеряться на денёк-другой – привычное для парней дело. Они, как правило, просто не задумываются, что это напрягает вторую половинку. Пропажа на более долгий срок – повод для тревоги.

Нет, его не украли инопланетяне или коллекторы. А оправдание, мол, не было связи – так себе алиби.

Девочки, поймите простую истину: мужчина исчез потому, что сам так захотел.

Если копнёте глубже, обнаружите подоплёку некрасивого поступка. Скорее всего, он либо испугался доверия и ответственности, либо разочаровался. Объясняться не стал, чтобы поберечь нервы. Заметьте, свои, а не ваши.

По этой же причине парень включает «художественный мороз»: не отвечает на звонки и сообщения.

Может быть, потом он соизволит озвучить мотивы странного поведения. Это будет что-нибудь из серии: срочные дела, особенное настроение. Банальное враньё!

Настоящая причина – равнодушие. Когда не всё равно, человек находит время и способы связи, справляется с настроением.

Зачем парень возвращается?

Надеетесь, он одумался, потому что понял, насколько вы хороши? Допустим. Один раз сомнительное оправдание работает. А как быть с регулярным «туда-сюда-обратно»?! Зачем возвращаться, если нет интереса? Причин много.

Например, парни с темпераментом нарцисса манипулируют классическим поводком, собирая коллекцию. Им наплевать на чувства и эмоции девушек.

У энергетических вампиров похожая мотивация. Но для таких типов, чем больше переживаний, гнева, обид, тем лучше. Это - подпитка их драгоценного эго.

Возвращение – типичное поведение мужчин-потребителей. Они не заморачиваются с ответственностью и обязательствами, а используют удобных людей в подходящих ситуациях.

Как себя вести, если парень, то исчезает, то возвращается

Любовь к такому Карлсону сродни психозу. Предугадать, когда он в очередной раз потеряется или появится, невозможно. Объяснять свои обиды и чувства каждый раз – бессмысленно. Осознайте проблему и решите её.

Прекращайте токсичные отношения. Переболейте раз, чтобы сберечь много нервов потом. Парень, который то исчезает, то возвращается, - не ваш герой. Не тратьте время на ожидания. Берегите эмоции. Вскоре рядом обязательно появится адекватная вторая половинка.