Поведение девушек, которое больше всего привлекает мужчин

Психологически прокачанные барышни всегда окружены толпой поклонников. И дело, как ни странно, не в модельной внешности. А знаете, в чём именно? Объясняем: они используют особые приёмчики, и это не жеманство. Секреты поведения девушек, которое больше всего привлекает мужчин, относительно просты. Главное – пользоваться ими максимально естественно. Хорошо бы потренироваться, довести до автоматизма. Кстати, отдельным счастливицам и меняться нет особой нужды, у них эти качества врождённые.

С чего начинать?

Давайте честно, как ни крути, первый шаг – критическая самооценка внешнего вида. Кратко перечисляем пункты, на которые сильный пол реагирует в первую очередь.

Общая ухоженность девушки.

Фигура «песочные часы».

Распущенные здоровые волосы.

Эти аспекты символизируют женственность. Мужчины реагируют на них бессознательно. Поэтому смотрим в зеркало, выявляем, над чем необходимо поработать.

8 акцентов поведения девушек, которое больше всего привлекает мужчин

1. Смиренный характер.

Не спешите высказывать автору «фи» и закрывать вкладку. Речь не о покорности, а о доброжелательности, вежливости, умении сочувствовать другим, внутренней уверенности в себе. Привлекательная женщина не воюет, не конкурирует, не пытается что-либо доказать. Это – леди, которая ко всем окружающим относится с миром.

2. Чувство юмора.

Точнее: понимание его шуток. Да, мужчин и женщин часто веселят абсолютно разные вещи, но для «рыбалки» это не важно. Хотите поднять самооценку партнёру и запасть в душу – смейтесь от души или хотя бы улыбайтесь. Сыграйте, наконец. Вам нетрудно, а ему очень приятно.

3. Позитивное отношение к миру.

На начальных этапах отношений настроение только со знаком «+». Девушки, этакие озорницы, привлекают и вдохновляют сильный пол, тогда как злые, унылые, недалёкие тёти Моти – отпугивают. Если не справляетесь с ПМС, придумайте веский предлог и откажитесь от свидания. Поверьте, обоим пойдёт только в пользу.

4. Бескорыстие.

Хотите быстро отвадить ухажёра? Расскажите ему, что хотите последнюю модель iPhone, соболиную шубку и оригинальную сумочку от Gucci. Можно сразу в процессе знакомства. Нормальный мужик сбежит сразу. Любитель интима за деньги или балабол призадумается, но, скорее всего, на горизонте больше не объявится. Девочки, скромнее нужно быть, если хотите долгосрочных отношений.

5. Интерес к его персоне.

Запоминайте 3 способа проявления неравнодушия. Первый – вопросы, можно даже банальные, не путать с допросом. Второй – лёгкие ненавязчивые прикосновения. Третий – зрительный контакт. Чередуйте или используйте всё сразу, и будет вам счастье.

6. Отзеркаливайте.

Простая психологическая техника срабатывает не только в делах любовных, но и в служебных. Аккуратно копируйте позу, жесты, манеру поведения мужчины. Добавьте в лексикон и используйте любимые словечки партнёра. Если он не в настроении, можно даже злиться вместе. Важно: постарайтесь, чтобы вас не рассекретили. Запомните самые важные нюансы, тщательно отрепетируйте их перед зеркалом.

7. Не навязывайтесь.

Ох, как часто под влиянием гормонов мы забываем об этом важном правиле. Звонить первой и писать первой допустимо, но без фанатизма. Если мужчинка вдруг потерялся, отпустите его. Чем настырнее попытаетесь добиться внимания, тем дальше он будет отдаляться.

8. Подружитесь с его окружением.

Родители, друзья, коллеги: эти люди - ваши потенциальные союзники. Общение с ними исключительно в режиме «очаровашки», без подобострастия, но с максимально искренним позитивом. Окучивая этот огородик, вы превращаете узкую тропку к сердцу возлюбленного в настоящее шоссе.

Мы намеренно не лезли в психологические дебри, объясняли кратко и по сути. Стоит ли использовать приёмы поведения девушек, которое действительно привлекает мужчин, решайте сами. И не путайте маленькие хитрости с гадким лицемерием. Психологи плохого не советуют.