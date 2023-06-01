Египетский гороскоп по дате рождения для женщин: Узнайте свой знак и бога покровителя!

Египетский гороскоп очень похож на восточный, так как в нём также 12 знаков, символизирующих божество. Только начинается он с 16 января и заканчивается 15 января следующего года. К тому же, он отличается своими описаниями, поэтому он так и интересен для раскрытия нашего прекрасного пола. Итак, если вы хотите узнать египетский гороскоп по дате рождения женщин, какие боги ими управляют, внимательно изучите его описание.

Египетский гороскоп: боги-покровители женщин

Нил (1-7 января, 19-28 июня, 1-7 сентября, 18-26 ноября). Женщины этого знака - обладательницы огромной внутренней силы. Они страстные и импульсинвные, но при всей природной «горячности» с ними всегда спокойно и умиротворённо. Нильская девушка с трепетностью относится к своей семье: для неё важно мнение её партнёра. Вокруг девушек Нил обычно много воздыхателей, мечтающих искупаться в лучах их славы. Благодаря своей коммуникабельности они решают все проблемы, что часто является причиной зависти окружающих. Поэтому им не рекомендуется откровенничать с коллегами: личная информация может быть использована против девушки-Нила. Амон-Ра (8-21 января, 1-11 февраля). Женщина этого знака – великий манипулятор. Ради своей цели она готова пойти по головам, используя природную хитрость и часто действуя исподтишка. Так что мужчинам с ней лучше всегда быть начеку, потому что она может высосать из партнёра всё ей необходимое – деньги, власть или же нужные знакомства, а потом оставить бывшего ни с чем. В принципе, с друзьями она также ведёт себя, поэтому неудивительно, что часто по жизни она идёт одна. Её правило – не пускать в свою жизнь ненужных людей. Она привыкла действовать чётко и никогда не рассказывать окружающим о своих планах. Залог её успеха - собранность, уверенность и спокойствие. Мут (22-31 января, 8-22 сентября). Эти женщины наделены отменным здоровьем, выносливостью, устойчивостью к болезням и ударам судьбы. Их проницательность позволяет им предвидеть опасности за версту и избегать их. Их можно назвать перестраховщицами, но с ними любой будет чувствовать себя как за каменной стеной. Однако для них характерна меланхолия или резкие перепады настроения от грусти к радости. Любовь занимает в жизни женщины Мута самое важное место. Она старается сделать всё возможное, чтобы произвести впечатление на своего избранника. Она страдает неуверенностью в себе, видит в людях только хорошее, но постоянно разочаровывается. В порыве гнева может совершить импульсивный поступок, о котором потом будет долго сожалеть. Геб (12-29 февраля, 20-31 августа). Эти девушки полагаются только на себя. Они нежные и мягкие, очень ранимые личности. С ними очень приятно проводить время. Женщину-Геб всегда окружают поклонники, потому что она обладает очень привлекательной внешностью, но она не торопится делать свой выбор. Самое главное для неё – это найти того мужчину, который наполнит её душу энергией. Она будет хорошей женой и идеальной матерью, но при условии, что рядом с ней идеальный партнёр, который должен обладать такими качествами, как энергичность и чуткость. У неё не всегда хватает смелости сделать первый шаг к своему счастью; обычно она ожидает, что парень первым проявит инициативу. Но ей нужно учиться этому, потому что из-за своей нерешительности она может так и не найти настоящую любовь. Осирис (1-10 марта, 27 ноября - 18 декабря). Девушки этого знака часто сомневаются в себе, поэтому они обычно с лёгкостью дают прекрасные советы окружающим, а себе никак не могут помочь. В Осирис сочетается страстность и хрупкость, эгоизм и внимательность. Она никогда не бывает довольна тем, что имеет. Поэтому всегда ставит перед собой высокие цели, прикладывая усилия для их достижения. Правда, сталкиваясь с преградами, может впасть в депрессию или же начать вести себя агрессивно. Чтобы этого не происходило, нужно научиться отдыхать и восстанавливаться. Но удача всегда на их стороне, часто приходит в последний момент, когда, казалось бы, всё потеряно, давая лазейку или же запасной вариант. Исида (11-31 марта, 18-29 октября, 19-31 декабря). Всегда протянет руку тому, кто просит её о помощи. Коммуникабельная особа, обладательница природного обаяния, она способна решить любую проблему. Долго ищет себе мужчину для построения серьёзных отношений. Идеалистка от природы, она часто разочаровывается в людях, так как они не оправдывают её доверия. Но ей нужно запомнить, что идеальных людей не существует, и если вовремя не сделать выбор партнёра, то можно навсегда остаться одной. Открытая и душевная Исида в отношениях ведёт себя самоотверженно, ради своего любимого готова на всё. Она будет дарить ему любовь и нежность, но и в ответ хочет получать те же чувства. С ней не придётся скучать, потому что она непоседа – её семья будет прыгать с парашютом, окунаться в прорубь и плавать с аквалангами и всё это в один день. Тот (1-19 апреля, 8-17 ноября). Эта женщина быстро адаптируется к новому, поэтому её невозможно застать врасплох. Ориентируется даже в сложных ситуациях, давая правильные указания. Она - настоящая карьеристка, идущая даже на нелюбимую работу с удовольствием, находя в ней что-то интересное. К выбору профессии подходит согласно зову сердца. Будущему избраннику не показывает своих недостатков. Она – удивительный манипулятор, который любой ценой стремится завоевать доверие человека. У неё отличная память, с помощью которой она анализирует свои ошибки, чтобы в следующий раз уже их не допустить и получить желаемое. Вокруг Тот-девушки всегда много поклонников, но она готова дождаться того самого мужчину, который станет идеальным спутником жизни. Гор (20 апреля - 7 мая, 12-19 августа). Трудолюбивая и сильная женщина, которая всегда берёт ответственность за дом и семью только на себя. Она сможет решить любые проблемы, связанные с близкими и родными, даже если для этого придётся свернуть горы. Впрочем, она ко всем людям относится с вниманием. Умеет не только выслушать, но и помочь всем. У неё нет врагов, потому что она ладит со всеми, найдя к каждому ключик. Любит уют и чистоту в доме, следует своим привычкам, консервативна и немного деспотична. Женщины этого знака боготворят своих детей и вторых половинок, а также всех своих родных. Они необычайно жизнерадостны и способны вдохновлять окружающих на добрые дела и поступки. Друзья ценят их за оптимизм, а также за благородство и весёлый, лёгкий нрав. Никогда не уклоняются от ответственности. Анубис (8-27 мая, 29 июня - 13 июля). Под этим знаком рождаются очень вспыльчивые и импульсивные дамы. Они привыкли руководствоваться своими эмоциями и склонны к депрессии. Анубис - прекрасный психолог, она любит поговорить, чтобы потом дать совет. В своих решениях часто непредсказуема, что усложняет любовные отношения. Ей не хватает гибкости, так как она не любит менять свои решения и очень непреклонна. Обжёгшись несколько раз, она крайне тщательно подходит к выбору партнёра, несколько раз проверяя и перепроверяя его. Но если она найдёт того, кто готов её понять, она сможет подарить ему страсть и неповторимую близость в постели. В быту же отыскать с ней точки соприкосновения непросто – её второй половинке придётся проявить выдержку и терпение. Потому что она может устроить скандал на пустом месте или же начать шутить «по-чёрному». Сет (28 мая — 18 июня, 28 сентября — 2 октября). Свободолюбивая, импульсивная и ревнивая. Полностью растворяется в личной жизни и требует от партнёра самоотверженности. Эмоции всегда берут над ней верх, на подсознательном уровне она стремится найти мужчину, который психологически сможет выдержать такое давление. Им непросто создать гармоничный союз, поэтому нужен совершенно исключительный человек: легкомысленный, весёлый и открытый. Но если дома она может проявлять даже диктаторские качества, то за его пределами – это милейшая девушка, к которой все тянутся. Она с лёгкостью найдёт общий язык с любым человеком, так как она ласковая, нежная, внимательная. Всегда выслушает и поймёт. У неё могло бы быть очень много друзей, но она мало кому доверяет по-настоящему. Стараясь никого не пускать к себе в душу и сердце. Бастет (14-28 июля, 23-27 сентября, 3-17 октября). Для этой женщины очень важно, чтобы её мужчина понимал её, поэтому она может долго искать того, с кем у неё будет полная гармония и взаимопонимание. Как только такой партнёр будет найден, она в нём растворится, став лучшей хозяйкой, любовницей и женой. С ней очень интересно поговорить, так как у Бастет широкий кругозор. Она умеет дружить по-настоящему: переживёт вместе со своим другом все боли, радости и горести. Тонко чувствует состояние собеседника, на первый взгляд является экспертом в любой ситуации. Друзья ценят её интуицию и часто обращаются к ней за советом. Ей можно доверять, потому что она не предаст, но только тех, кто с ней открыт и честен. С остальными же она привыкла держать дистанцию. Сехмет (29 июля – 11 августа, 30 октября – 07 ноября). Женщины, рождённые под этим знаком, всегда держат себя в руках, чтобы никто не мог прочитать их чувства и эмоции. Они высокомерны, впечатлительны и откровенны. Они ведут себя очень осторожно и стараются выделиться из толпы. Главное - стать популярным и успешным. Настоящая перфекционистка никогда не будет удовлетворена результатом на 100%, поэтому она уверенно идёт к своей цели. Ей нужно научиться гибкости и попытаться найти способ контролировать свои эмоции, которые она не всегда умеет сдерживать. Ей трудно найти подходящего партнёра в любви, так как она слишком придирчива к любым несовершенствам и мелким слабостям. Как только она станет прощать ошибки и недостатки, личная жизнь окрасится яркими красками.

Изучив египетский гороскоп по дате рождения для женщины, можно понять, какие боги ею управляют и, исходя из этого, попробовать найти к ней ключик для создания гармоничных отношений.