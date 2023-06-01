10 фраз, которые злят женщин

Есть масса слов, которые первоначально кажутся безобидными, но на поверку они ранят и злят девушек, выбивая почву из-под ног. Поэтому их нужно обязательно избегать в общении с прекрасным полом. Конечно, если в планах есть желание построить стабильные и крепкие отношения. Психологи выделили некоторые фразы, которые бесят женщин, но у каждой из них есть ещё и индивидуальные триггеры, их тоже желательно знать любящему мужчине.

Топ-10 фраз, раздражающих женщин

Сколько тебе лет? Спрашивать женщину о её возрасте напрямую некорректно: ведь иногда это больше похоже на попытку оценить "срок годности", чем на интерес. Прежде всего, самый неприятный и раздражающий факт случается, если вопрос становится настойчивым. Выходит, что возраст действительно имеет значение? Вы, женщины, этого не знаете. Обобщения всегда неприятны, но для женщин они могут быть ещё более неприятны после многих лет борьбы за эмансипацию и за получение равных прав. Такая фраза раздражает прекрасный пол, потому что заставляет чувствовать себя человеком низшего сорта. Как будто мало что изменилось со времён Средневековья, когда к женщинам относились с пренебрежением, всего лишь видя в ней продолжательницу рода, без которой не обойтись. Дорогая, ты выглядишь странно, что случилось? Если мужчина это замечает, то почти очевидно, что что-то не так. Поэтому вместо того, чтобы задавать вопросы, исследовать и, возможно, тем самым усугубить ситуацию, ему нужно проявить инициативу и сделать что-нибудь, что порадует женщину или поднимет ей настроение. Например, расслабляющий массаж. Решай сама. Женщинам нужен мужчина, который найдёт выход из любой ситуации, потому что у него всегда есть чёткие идеи. Он не делегирует принятие решений другим. Дамы эту фразу часто воспринимают как признак безразличия и отсутствия энтузиазма к её интересам. Это варьируется от выбора места для отпуска до вечернего ресторана. Поэтому мужчинам лучше высказать своё мнение. Что ты хочешь получить на Новый год (день рождения и т.п.)? Не спрашивайте об этом женщину. Немного изобретательности, немного творчества – и подарок найден! Тем более, если парень знает свою вторую половинку, то ему не составит труда отыскать идеальный презент. Кроме того, девушки любят сюрпризы. И кстати, бытовая техника – не лучший вариант, потому что такой подарок навевает на мысли, что любимая для мужчины всего лишь хозяйка и мать, а не любовница и лучшая женщина в мире. Что это? Странно выглядит. И другие комментарии по поводу приготовленной еды. Минимум благодарности полагается хотя бы в награду за время, проведённое у плиты. Главное, никогда не сравнивать блюда любимой с мамиными. Ссоры не избежать. Скорее всего, девушка посоветует тут же переехать к маме, чтобы есть её вкусную еду. Я вижу, ты толстеешь. И тому подобное, например: «ты знаешь, что тебе стоит заняться гимнастикой?» Каждая девушка хочет быть совершенной, поэтому блондинки перекрашиваются в тёмный, а брюнетки осветляют волосы. Обладательницы длинных и прямых волос стригутся и делают завивку, кудрявые же, наоборот, выпрямляют кудри утюжком. Но если всё это возможно исправить, то фигура – это самое сложное для исправления. Поэтому вышеприведённую фразу прекрасный пол воспринимает, как критику, на которую можно реагировать только истериками и обидами. Расслабься / не парься. Если девушка уже напряжена или разозлена, худшее, что может сказать мужчина, так только эту фразу, которая аннулирует ценность её переживаний. В такой момент её нужно обнять, принести горячего шоколада и ласково назвать «моя глупая девчушка» или что-то в таком роде. Ничего такая… Возможно, мужчина даже промолчит, но при этом проведёт красивую девушку взглядом. Этого достаточно, чтобы породить страшную месть. Ведь каждая женщина хочет быть для своей второй половинки любимой, неповторимой и единственной. Сравнения её с кем-либо – актрисой, коллегой или просто мимо проходящей женщиной, приведёт к агрессии в его адрес. Знаешь, она была такая... Сравнения с бывшей запрещены. Потому что это, во-первых, означает, что парень до сих пор думает о ней, а во-вторых, она в сопоставлении с нынешней была лучше, иначе зачем о ней вспоминать?

Каждому мужчине следует запомнить фразы, которые злят женщин, чтобы их никогда и ни в коем случае не употреблять. Иначе в отношениях так и не воцарится мир и гармония, о которой, кстати, мечтают оба.