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10 фраз, которые злят женщин
Есть масса слов, которые первоначально кажутся безобидными, но на поверку они ранят и злят девушек, выбивая почву из-под ног. Поэтому их нужно обязательно избегать в общении с прекрасным полом. Конечно, если в планах есть желание построить стабильные и крепкие отношения. Психологи выделили некоторые фразы, которые бесят женщин, но у каждой из них есть ещё и индивидуальные триггеры, их тоже желательно знать любящему мужчине.
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Топ-10 фраз, раздражающих женщин
- Сколько тебе лет? Спрашивать женщину о её возрасте напрямую некорректно: ведь иногда это больше похоже на попытку оценить "срок годности", чем на интерес. Прежде всего, самый неприятный и раздражающий факт случается, если вопрос становится настойчивым. Выходит, что возраст действительно имеет значение?
- Вы, женщины, этого не знаете. Обобщения всегда неприятны, но для женщин они могут быть ещё более неприятны после многих лет борьбы за эмансипацию и за получение равных прав. Такая фраза раздражает прекрасный пол, потому что заставляет чувствовать себя человеком низшего сорта. Как будто мало что изменилось со времён Средневековья, когда к женщинам относились с пренебрежением, всего лишь видя в ней продолжательницу рода, без которой не обойтись.
- Дорогая, ты выглядишь странно, что случилось? Если мужчина это замечает, то почти очевидно, что что-то не так. Поэтому вместо того, чтобы задавать вопросы, исследовать и, возможно, тем самым усугубить ситуацию, ему нужно проявить инициативу и сделать что-нибудь, что порадует женщину или поднимет ей настроение. Например, расслабляющий массаж.
- Решай сама. Женщинам нужен мужчина, который найдёт выход из любой ситуации, потому что у него всегда есть чёткие идеи. Он не делегирует принятие решений другим. Дамы эту фразу часто воспринимают как признак безразличия и отсутствия энтузиазма к её интересам. Это варьируется от выбора места для отпуска до вечернего ресторана. Поэтому мужчинам лучше высказать своё мнение.
- Что ты хочешь получить на Новый год (день рождения и т.п.)? Не спрашивайте об этом женщину. Немного изобретательности, немного творчества – и подарок найден! Тем более, если парень знает свою вторую половинку, то ему не составит труда отыскать идеальный презент. Кроме того, девушки любят сюрпризы. И кстати, бытовая техника – не лучший вариант, потому что такой подарок навевает на мысли, что любимая для мужчины всего лишь хозяйка и мать, а не любовница и лучшая женщина в мире.
- Что это? Странно выглядит. И другие комментарии по поводу приготовленной еды. Минимум благодарности полагается хотя бы в награду за время, проведённое у плиты. Главное, никогда не сравнивать блюда любимой с мамиными. Ссоры не избежать. Скорее всего, девушка посоветует тут же переехать к маме, чтобы есть её вкусную еду.
- Я вижу, ты толстеешь. И тому подобное, например: «ты знаешь, что тебе стоит заняться гимнастикой?» Каждая девушка хочет быть совершенной, поэтому блондинки перекрашиваются в тёмный, а брюнетки осветляют волосы. Обладательницы длинных и прямых волос стригутся и делают завивку, кудрявые же, наоборот, выпрямляют кудри утюжком. Но если всё это возможно исправить, то фигура – это самое сложное для исправления. Поэтому вышеприведённую фразу прекрасный пол воспринимает, как критику, на которую можно реагировать только истериками и обидами.
- Расслабься / не парься. Если девушка уже напряжена или разозлена, худшее, что может сказать мужчина, так только эту фразу, которая аннулирует ценность её переживаний. В такой момент её нужно обнять, принести горячего шоколада и ласково назвать «моя глупая девчушка» или что-то в таком роде.
- Ничего такая… Возможно, мужчина даже промолчит, но при этом проведёт красивую девушку взглядом. Этого достаточно, чтобы породить страшную месть. Ведь каждая женщина хочет быть для своей второй половинки любимой, неповторимой и единственной. Сравнения её с кем-либо – актрисой, коллегой или просто мимо проходящей женщиной, приведёт к агрессии в его адрес.
- Знаешь, она была такая... Сравнения с бывшей запрещены. Потому что это, во-первых, означает, что парень до сих пор думает о ней, а во-вторых, она в сопоставлении с нынешней была лучше, иначе зачем о ней вспоминать?
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Каждому мужчине следует запомнить фразы, которые злят женщин, чтобы их никогда и ни в коем случае не употреблять. Иначе в отношениях так и не воцарится мир и гармония, о которой, кстати, мечтают оба.
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