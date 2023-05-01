Каждый по-своему выражает свои чувства: кто-то скрывает, а кто-то не может сдерживать собственных эмоций. И часто поведение влюблённых зависит от зодиакального созвездия, под которым они родились. Как понять, что ты нравишься мужчине, по знаку Зодиака, расскажут астрологи.

Как выражают свои чувства мужчины разных знаков Зодиака

Овен. Этот мужчина привык побеждать и чтобы о его победах все знали, поэтому своей возлюбленной он будет добиваться страстно и откровенно. Однако следует помнить, что Овен – знак влюбчивый, поэтому вы можете стать жертвой его молниеносного влечения, которое исчезнет буквально через пару недель. Именно поэтому не стоит быстро сдаваться и падать в его объятия. Насладитесь флиртом с Овном.

Поведение влюблённого Овна: он вторгается в пространство возлюбленной, одевается ярко и модно, чтобы впечатлить её. Для него важна тактильность, поэтому он будет стараться невзначай касаться её. Глаза горят и смотрят глубоко, чтобы увидеть ответные искорки влюблённости и тут же схватить и подарить любимой крепкий поцелуй.

Телец. Романтик, привыкший строить стабильные отношения. Он не любит показывать свои чувства, поэтому понять, что они есть, поможет терпение и наблюдательность. Телец возле девушки, которая ему нравится, постарается всегда быть рядом, чтобы помочь донести тяжёлую сумку, встретить и проводить в тёмное время суток. Одним словом, быть полезным своему объекту воздыхания.

Поведение влюблённого Тельца: он держит за руку, всё время сидит рядом, старается быть всегда ухоженным и подтянутым, притом, что он всегда следит за собой. Одаривает свою любимую нужными подарками, например, миксер, блендер, сковорода. Этот мужчина не станет заваливать цветами и конфетами, так как они, на его взгляд, бесполезны. Он может глупо шутить, чтобы не показать своих чувств, но при этом сдаёт себя.

Близнецы. Влюблённый мужчина этого знака игрив, весел и болтлив, особенно он любит говорить о себе, поэтому расшифровать его намерения сложно. От него не стоит ждать романтики. Скорее, наоборот, с той, кто ему нравится, он грубоват и хамоват. Но это защитная реакция.

Поведение влюблённого Близнеца: смотрит в глаза, как сумасшедший, всегда обнимает при встрече. Выглядит ярко, стильно и просто потрясающе. Обожает готовить и танцевать со своей любимой. Ради неё может устроить вечеринку века, на которой будет вести себя нервно и суматошно, так как станет переживать, чтобы всё прошло идеально.

Рак. Он милый романтик, ранимый и очень открытый со своей возлюбленной, поэтому не затягивает со знакомством её с родными и близкими. Это занимает буквально пару недель, и возлюбленная станет полноправным членом его семьи. Поэтому, чтобы не оказаться в сложной ситуации, важно сразу же определиться, нравится ли вам Рак.

Поведение влюблённого Рака: он смотрит в глаза и смеётся над всеми шутками любимой. Обожает касаться девушки, чтобы изучить её с ног до головы. Внимательно слушает, не перебивая и давая выговориться, а после обязательно задаст вопросы, чтобы узнать объект своей симпатии получше. Готов долго и преданно ждать её возвращения.

Лев. Верный, честный, щедрый и царственный, но и очень эгоистичный и ленивый мужчина. Поэтому не очень активно ухаживает, но обязательно привлекает внимание своим поведением, хвастовством или же манерой одеваться. Если он говорлив, то это тоже указывает на его симпатию.

Поведение влюблённого Льва: он обожает целоваться, поэтому не стоит удивляться его постоянным объятиям и поцелуям на людях, а также игрой с волосами любимой – они его безумно привлекают. Ведёт он себя иногда странно, делает широкие жесты. Может устроить спор или другой вид соперничества, чтобы выйти победителем в глазах девушки. Осыпает подарками.

Дева. Понять, нравитесь ли вы ему, невозможно, потому что он начинает вести себя саркастично и странно – устраивает какие-то интеллектуальные споры, может поссориться из-за неправильно поставленного в слове ударения и т.п. Единственное решение, чтобы понять, что у него на сердце, - это слушать, что говорит Дева. Если ему нравится женщина, то он ей обязательно об этом скажет.

Поведение влюблённого мужчины-Девы: он будет чинить поломанные вещи, помогать стирать или же убирать, чтобы окружить любимую заботой. Также он станет делать ей небольшие сюрпризы – приготовит кекс, подарит букетик цветов или же пригласит в кино на ряд для поцелуев. Он будет рядом, если она заболеет, и не отойдёт, пока не будет уверен, что любимая пошла на поправку.

Весы. Эти мужчины не привыкли молчать о своих чувствах, поэтому честно признаются в них и начнут вести себя, как настоящие романтики – ужин, цветы, свечи, романтическая музыка. Но вот широких жестов не стоит ждать – ради любимой по лестнице на 16 этаж не полезут и серенад петь не станут.

Поведение влюблённых Весов: он зеркалит ваши жесты и мимику, смеётся и смешит. Он всегда рядом, когда это необходимо, но уходит, когда чувствует, что мешает. Старается сохранять гармонию в отношениях, поэтому может соглашаться с любимой, даже когда она не права.

Скорпион. С ним никаких тайн и интриг. Он сразу показывает свои чувства – пишет среди ночи страстные слова, а днём заваливает букетами цветов. С ним женщина ощущает себя королевой, поэтому, если вы чувствуете, что рядом с мужчиной Скорпионом вы словно с короной на голове, то можете не сомневаться – вас любят.

Поведение влюблённого Скорпиона: он часто трогает девушку, особенно лицо и волосы, заботливый и нежный во время флирта, ласковый в постели. Он может расплакаться, когда понимает, что в ваших отношениях не всё хорошо. Дело в том, что влюблённый Скорпион очень эмоциональный.

Стрелец. Общительный, спортивный и отличный друг, который через дружеские отношения показывает свои чувства – он гуляет вместе с вами, знакомит со своими друзьями, делится своими детскими впечатлениями. Таким образом, он говорит о своей любви.

Поведение влюблённого Стрельца: он соблазнительно танцует, обнимается и обязательно держит любимую за руку. Постарается научить её тому, что она хотела бы познать – катание на роликах, танцы или игра на гитаре. Он будет часами болтать по телефону, переходя от дружеских рассказов к флирту, а после позовёт на необычное свидание.

Козерог. Неожиданно, но этот неуклюжий влюблённый (Козерог в таком состоянии напоминает медведя) может удивить любовным письмом через длительное время общения. Дело в том, что Козероги в делах амурных не привыкли торопиться.

Поведение влюблённого Козерога: расслабленный и разговорчивый с объектом симпатии, он сближается только наедине – поцелуи и объятия, на людях он не привык показывать свои чувства. Флиртует тонко, чтобы выглядеть значимым в глазах любимой.

Водолей. Он непредсказуем, поэтому и непросто понять, нравитесь ли вы ему или ему нравится ситуация, в которой вы находитесь. Если вдруг вы получите от него приглашение в неожиданное место, то – факт, что он влюблён в вас.

Поведение влюблённого Водолея: он старается выглядеть с каждой встречей всё привлекательнее и привлекательнее. Будет улыбаться при встрече с любимой и хихикать. Никогда не будет навязываться, так как уважает пространство девушки. Ведёт себя совершенно неожиданно и даже странно.

Рыбы. Милый, застенчивый, чувствительный и немного жертвенный мужчина, привыкший говорить о своих чувствах через романтические жесты – взять руку во время прогулки, прислать фото заката или приготовить кофе в постель.

Поведение влюблённого мужчины-Рыбы: он всегда придёт на помощь. Улыбается, чтобы поддержать или же дать девушке почувствовать себя особенной. Общается с любимой, как с сокровищем – ласково, нежно и заботливо.

Зная, как понять, что ты нравишься мужчине, по знаку Зодиака, можно взять инициативу в свои руки, чтобы ускорить процесс признания в своих чувствах нерешительного влюблённого парня.