6 признаков, что вы в депрессии, но игнорируете это

Многие, находящиеся в депрессивном состоянии, даже не осознают этого, потому что в их понимании депрессия должна иметь яркие и понятные признаки – грусть, печаль, нежелание общаться и т.п. Но, по мнению психологов, это большое заблуждение, так как человеческий ум «сбивает с пути», вводя в заблуждение и запуская механизмы, мешающие по-настоящему решить эту проблему. Понять, есть ли у вас признаки депрессии, поможет внимательное отношение к себе и к своему поведению.

6 сигналов, что у вас депрессия

Чувство оторванности от того, что важно для вас. Повседневная жизнь часто заставляет людей отдаляться от своих реальных потребностей и желаний. Однако, когда вы упускаете из виду свои ценности, свою цель и направление, в котором хотите двигаться, то начинаете чувствовать боль и дискомфорт. Такое состояние приводит к концентрации вашего внимания на испытываемом беспокойстве до такой степени, что вы больше не можете сосредоточиться на том, что действительно имеет значение и является важным. Восприятие разрыва между тем, что вы хотите, и тем, что у вас есть, или между тем, кто вы есть и кем вы хотите быть. Нет ничего плохого в восприятии такого типа разрыва, поскольку теоретически он может быть стимулом, побуждающим расти и меняться. Однако этот разрыв также может вызвать беспокойство: это происходит, особенно, когда разум посылает вводящие в заблуждение сообщения, заставляя вас поверить, что вы застряли, что жизнь не изменится и что все препятствия, с которыми вы сталкиваетесь, - это ваша вина. Рассматриваете мысли, чувства и физические ощущения как истинные, действительные и важные. Когда вы расстроены, ваш разум всегда пытается объяснить, что происходит. Однако постоянное выслушивание того, что он предлагает, не подвергая сомнению его выводы, может вызвать дискомфорт. Например, разум может говорить вам, что жизнь должна относиться к нам справедливо, а поскольку это не так, вы должны чувствовать себя несчастными. Хотя это может показаться рациональным объяснением того, почему вы злитесь, оно определённо бесполезно или нефункционально. Стараетесь избегать или контролировать тревогу. Когда вы испытываете беспокойство и дистресс, то, как правило, пытаетесь не обращать внимания на данный дискомфорт. Каждый человек может найти разные стратегии избегания или контроля над тревожностью, но наиболее типичными, по мнению психологов, являются попытки убедить себя, прибегая к позитивному мышлению или же отвлекая себя такими действиями, как шопинг, азартные игры. Также вы можете начать пытаться найти успокоение в избыточном употреблении пищи, алкоголя, наркотиков или лекарств. Даже членовредительство является частью негативного поведения, которое реализуется, чтобы попытаться успокоить боль, и которое может служить сигналом наступившей депрессии. Нахождение краткосрочного облегчения только для того, чтобы чувствовать себя хуже, как только облегчение прошло. Однако реализация этих стратегий избегания и контроля над тревогой имеет краткосрочный положительный эффект. Вот ещё один тревожный звоночек, который не следует недооценивать: как только положительное влияние стратегий контроля ослабевает, на самом деле типично снова возвращаться к чувству несчастья и чувствовать себя даже хуже, чем раньше. Способы, используемые для избегания страданий и контроля их, в конечном итоге ухудшают жизнь. Они стоят времени, денег и здоровья. Думать, что вы должны отпустить свою тревогу, прежде чем снова двигаться вперёд. Другой психический механизм, типичный для депрессивно больных и способный породить порочный круг психологического недомогания, состоит в том, что они думают, что счастье — это нормальное и продолжительное состояние жизни и что, если человек несчастлив, то, очевидно, потому, что у него не всё хорошо на личном фронте. Типичным механизмом также является вера в то, что нужно уметь контролировать свои мысли и чувства, избавляясь от самых «неудобных», чтобы иметь возможность двигаться вперёд. Но в конечном итоге это только ухудшает ситуацию.

Узнавание себя в этих механизмах может быть сигналом к пониманию того, что у вас депрессия: признаки все налицо. И хотя это может показаться слишком простым, первое, что нужно сделать, это попытаться проявить сострадание к себе. Второй же шаг на пути к излечению – это обращение к психологу или психотерапевту. Вместе вы сможете справиться с этим состоянием и вернуть себе радость жизни.