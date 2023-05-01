Самый безэмоциональный знак зодиака по мнению астрологов

Есть люди, которые могут заплакать во время просмотра мелодрамы, опечалиться, услышав грустные новости, или же расстроиться на пустом месте, а есть и такие, которые ведут себя, как будто у них вместо сердца льдина. Оказывается, умение контролировать свои эмоциональные переживания зависит от зодиакального созвездия, под которым родился человек.

Самый уравновешенный знак Зодиака по мнению астрологов. Топ-6

Скорпион. Этот знак Зодиака уж точно не впустит никого в свой внутренний мир. Он предпочитает держать свои эмоции при себе, ему требуется много времени, чтобы доверять другим настолько, чтобы показать свои истинные чувства. С людьми, которые не входят в его ближний круг, он, скорее всего, будет казаться отстранённым. К тому же, ему даже не нужно для этого стараться, потому что эмоциональная пустота – это естественное состояние Скорпиона. Он может в течение дня несколько раз отключить свои чувства, поэтому и считается самым ледяным зодиакальным созвездием. Близнецы. Представители этого созвездия внутри очень эмоциональны, но они привыкли никогда и никому не показывать своих глубоких чувств. Поэтому многие их воспринимают совсем другими людьми, чем они являются на самом деле. Близнецы умеют адаптироваться под любые обстоятельства, часто используя сарказм, особенно, когда им становится дискомфортно в этом мире. Делают они это для того, чтобы избежать душевной боли. А их дружелюбие и общительность – маска, которой они прикрывают свою абсолютную пустоту, царящую внутри них. Телец. Он так занят работой и озабочен зарабатыванием денег, что часто не способен показать свои искренние чувства. Поэтому вместо того, чтобы задавать вопросы об увлечениях и отношениях своих коллег, Телец, скорее всего, будет болтать о том, какие курсы они посещают, чтобы освежить свои навыки. Но не только на работе представители этого знака холодны, но и в целом они довольно закрыты. Если внутри кипят эмоции, тут же происходит абстрагирование и замыкание в себе. Телец как будто покидает сцену и равнодушно на всё смотрит со стороны. Достучаться до него в этот момент невозможно. Овен. Этот знак - эмоционально нестабилен. Может взорваться или же, наоборот, сдерживаться настолько, что создаётся впечатление полного безразличия ко всем. На самом деле, так и есть – ему всё равно, что о нём думают окружающие. Главное – добиться поставленной цели, а каким путём, не важно. Он может вредить даже близким и родным, не говоря уже о незнакомых людях, но сделает так, чтобы получить желаемое. Его жизненная позиция: «Я всегда во всём прав!» А для этого надо выглядеть практичным и холодным. Ведь так проще выводить окружающих из равновесия, чтобы без помех продвигаться к вершине славы и успеха. Водолей. Представители этого знака, как правило, отчуждённы и не обращают внимания на эмоции окружающих, предпочитая проводить время, погружаясь в свои собственные мысли и дела. Они редко допускают чрезмерно эмоциональных людей в свой ближний круг и предпочитают оставаться чем-то вроде одинокого волка. Дело в том, что Водолей прошёл через многое в своей жизни – боль, расставания, разочарования и обиды, поэтому ради собственной защиты и решил закрыться от окружающих, создавая впечатление бесчувственного и капризного меланхолика. Козерог. Он очень логичный и стратегический знак, больше заботящийся о фактах и решениях, чем об эмоциональных сторонах жизни. Ему трудно участвовать в задушевных и душевных беседах. Более того, это самый эгоистичный зодиакальный знак, поэтому он и пренебрегает чужими чувствами. Когда же он понимает, что его эмоционально атакуют, то очень за короткий срок закрывается, чтобы никто не смог увидеть его реальных чувств. Козерог не терпит страданий, поэтому, чтобы поскорее от них избавиться, включает режим безразличия и пустоты.

На самом деле, часто эти якобы безразличные знаки Зодиака прикрываются своей холодностью, но в душе они такие же ранимые и чувственные люди, как и другие. Только нужно к ним найти ключик, тогда они смогут раскрыться.