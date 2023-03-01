50 вредных женских привычек, из-за которых их бросают мужчины

У некоторых представительниц прекрасного пола может возникнуть вопрос, почему мужчины бросают женщин, которых любят. Как выяснили психологи, во многом виновато женское поведение и отношение девушек к своим вторым половинкам. Оказывается, у них есть 50 раздражающих привычек, которые могут подорвать даже крепкую любовную связь. Поэтому для сохранения отношений желательно от них избавиться, иначе в перспективе придётся искать себе нового партнёра.

Топ-50 вредных привычек женщин, которые могут привести к расставанию

Постоянные жалобы на свои недостатки. В понедельник женщина плачет оттого, что вскочил на лбу прыщ, во вторник она впадает в депрессию из-за двух лишних килограммов, набранных с прошлых выходных, в среду у неё истерика на фоне вдруг замеченной морщинки и так целую неделю. Не проходит и дня, чтобы парень не утешал огорчившуюся любимую, повторяя, что всё это не правда и он вовсе не замечает упомянутых изъянов. В итоге ему всё-таки надоест этим заниматься и он решит уйти от такой меланхоличной особы. Подруги и родные в курсе всего происходящего в паре. Девушка привыкла делиться всем со своими подружками и мамой, ну а парень хочет хотя бы немного конфиденциальности. Особенно, когда дело касается интима. Да и неудавшиеся его подвиги на кухне тоже он хотел бы сохранить в семье. Удовольствия, раскрытые благодаря книге или кино. Если девушка рассказывает, что она для себя открыла много интересного в постели, когда посмотрела фильм «Пятьдесят оттенков серого» или после прочтения определённой книги, то парень, конечно, рад. Но всё же глубоко внутри он мечтал стать вдохновителем её желания поэкспериментировать, а не чтобы это был актёр или книжный герой. Фото в социальных сетях. Парню не очень нравится, когда в социальных сетях девушка размещает все фотографии с отдыха, в том числе и те, где она в умопомрачительном бикини, а он с похмельным лицом. Безусловно, девушке приятно получать тысячи комментариев под своим фото в купальнике и смеяться над подписями под его фото. Но для него важно не подорвать свою репутацию и лично восхищаться своей любимой. Холодные ноги под простынями. Девушки обожают греть ноги об тело парня, когда они находятся в постели. Он понимает, что это его любимая, ради которой он готов на многое, но только не делиться своим теплом, полученным не так легко. Перебивание. Девушка не делает это специально, просто она уже знает, что он хочет сказать. Причина данной проблемы в разном устройстве мужского и женского мозга: у прекрасного пола в вопросах коммуникации он работает намного быстрее, чем у сильного. Но перебивать ни в коем случае нельзя, потому что тут возникает вопрос уважения к любимому, из-за которого он может сильно разозлиться. Независимость. Если дело доходит до настройки велосипеда, сборки мебели или вкручивания сгоревшей лампочки, то лучше не показывать мужчине, что женщина способна всё сделать самостоятельно. Его такая независимость сильно обижает. Пусть он даже сделает хуже, но мужскую работу должен выполнять мужчина. Носильщик. Ходить с мужчиной по магазинам очень удобно, ведь можно использовать его силу для ношения большого количества сумок. Однако парню не очень приятно осознавать, что на шопинг он приглашён в качестве носильщика. Украсть внимание его друзей. Безусловно, это не вина девушки, что она настолько милая, что с ней стремятся общаться все друзья её парня. Но его сильно злит, когда они интересуются, будет ли его любимая во время, например, морской прогулки или же в ночном клубе, ведь с ней так весело и приятно проводить время. Слишком много макияжа. Все мужчины любят ухоженных женщин, особенно их возбуждают губы, накрашенные красной помадой, и кошачьи глаза. Но такой макияж должен быть применим по особым случаям, а не в повседневной жизни: в обычные дни женщина должна выглядеть естественно. Постоянные обиды. Больше всего мужчина не понимает, почему он, вернувшись домой после работы, видит недовольное и обиженное лицо своей любимой, которая не объясняет причину своего недовольства. Ревность. Он обнялся при прощании с подругой детства своей сестры, а девушка уже устроила сцену ревности со всеми вытекающими. Для него такие объятия ничего не значат – лишь дружеское прощание. Никакой ревности. В спортзале все девушки касаются его бицепсов, а девушка даже не реагирует на это. Такое ощущение, что она ничего не видит, кроме пройденных километров на беговой дорожке. Меряться количеством заработанных денег. Девушка постоянно хвастается, что зарабатывает больше, чем её парень. Конечно, это хорошо, что её работа хорошо оплачивается, но тыкать мужчине этим в лицо не стоит. Разговоры со старым другом. Девушка каждую ночь болтает со своим лучшим другом из Нью-Йорка, которого её мужчина не знает, но слышал от любимой о нём замечательные вещи. Это легендарный друг, с которым она через многое прошла, от первого похмелья до первых поездок. Когда он слышит, как вторая половинка с большим энтузиазмом говорит о другом мужчине, то немного нервничает. Домашняя одежда. Девушка постоянно дома носит затоптанные тапки и халат. Такой образ просто убивает её парня. Хотя бы иногда нужно надевать что-то красивое, например, завести стильный домашний костюм. Постоянные опоздания. Мужчина не выносит, когда женщина постоянно опаздывает на встречи. Он считает, что нет никакого оправдания, чтобы так поступать. Флирт с друзьями. Для девушки это лишь игра, ведь по сути с другом они обменялись лишь двусмысленными шутками и не более, но для её парня – это вопрос доминирования между двумя альфа-самцами. Прятки. Если девушка спрятала, например, банку его любимого пива, то сразу это смешно. Но если шутка длится долго и поиск банки превратился в охоту за сокровищами, то парень может перевоплотиться в грозного пирата. «Ты меня не понимаешь!» Он не выдерживает этой женской фразы. Особенно, если на самом деле он реально девушку не понял. «Я же говорила». Девушка постоянно повторяла, чтобы парень не доверял этому другу, а вместо этого он всё-таки попался на его удочку, или же она рекомендовала поговорить с начальством о повышении, что привело в итоге к тому, что его получил другой человек. Мужчина уже понял, что был не прав, делая по-своему, поэтому не стоит его злить своей любимой фразочкой: «Я же говорила!» Критика его друзей. Они его друзья. Точка. Носки на день рождения. Его носки словно засасывает в чёрную дыру, поэтому он вынужден их постоянно искать. Именно по этой причине девушка и решает сделать ему приятный подарок – вечно теряющиеся носочки. Такой презент точно не придётся ему по вкусу. Пылесосить в воскресное утро. Девушка купила мощный робот-пылесос, который прекрасно убирает, но для парня в это время он похож на астероид, врезавшийся в его мозг и угрожающий его психическому здоровью. «Ты не прав». Такая фраза, сказанная без объяснения, может сильно разозлить мужчину. «Как тебе это платье?» Он искренне отвечает, что оно шикарное, и девушка в нём выглядит великолепно. После чего она переодевается в другое. У парня тут же возникает вопрос, зачем нужно было интересоваться его мнением, если оно не важно. Постоянное напоминание. Девушка несколько раз повторяет парню, например, о том, что он до сих пор не починил дверной звонок. И делает это до тех пор, пока он не примется за работу. На самом деле, мужчина давно взял на заметку, что ему нужно сделать, только в данный момент не было возможности этим заняться. Заказ вина. Девушка постоянно сама заказывает себе в ресторане вино, а мужчине это неприятно. Ведь ему хотя бы иногда хочется принять за неё решение в данном вопросе и тем самым почувствовать себя главой семейства. Суетливость. Девушка постоянно корит парня, что он много суетится, когда болеет, намекая, что сама никогда не обращает внимания на свою болезнь – идёт на работу, хлопочет по дому и ухаживает за членами семьи. Старые вещи. Женщина говорит, что парню нужно сменить свою выцветшую футболку на новую. Шутки? Она же у него со школы, и расставаться с нею он точно не станет. Несогласованный визит родителей. Девушка организовывает встречу с родителями, не предупреждая заранее парня. Ему нужна, как минимум, неделя, чтобы свыкнуться с этой мыслью и подготовиться к визиту старшего поколения. Брать его машину без спроса. Никакая срочность не может оправдать тот факт, что его машина была взята без его ведома. Вынос мусора. Его сильно раздражает, что его обязанностью стало выносить мусор. Покупка обуви. Девушке так срочно нужна обувь, как будто потом уже не будет возможности её купить. Ладно, когда покупка совершается за деньги женщины, но если она лезет в бюджет парня – катастрофа. Последний кусок на тарелке. Девушка съела последний кусочек с его тарелки, и парня это может расстроить. Ведь он всего лишь отвлёкся ненадолго, а там была его самая любимая еда. Разбросанные вещи. Девушка ругает его за то, что он разбросал свои вещи, но когда парень указывает на гору её одежды на стуле, то она отвечает, что, по крайней мере, всё это собрано в одном месте в доме. Повышенные тона в голосе. Он не выносит децибел выше определённого порога, если это, конечно, не техно-музыка. «Нам нужно поговорить». Дело не в том, что он не хочет общаться, он не выдерживает угрожающего тона, которым ему это говорится. Обнимания после интима. После полового акта его просят обняться. Физиологически он не предрасположен к такого рода занятиям, а это насилие над его мужской природой. Молчание. Девушка молчит, но выражает разочарование взглядом. Её глаза говорят больше, чем тысяча слов. Зачем его так мучить? Список дел. Как только девушка просыпается, тут же даёт список дел мужчине. Возможно, приятнее просыпаться от поцелуя и запаха кофе. Вам не кажется? Поцелуй в нос. После поцелуя в кончик носа у мужчины остаётся сырость, которая ему не очень приятна. Постоянные возвращения. Когда все готовы к воскресной прогулке, женщина выходит из дома и возвращается не менее двадцати раз, потому что что-то забыла. Обычно это помада того оттенка розового, который идеально подходит к её платью. «Я люблю тебя!» В мужской голове загорается несколько лампочек, и парень путается: «А теперь что мне ответить?», «Если я скажу: «Я тоже», она подумает, что я это говорю только потому, что она это сказала», «Боже мой! А теперь что она от меня хочет?» Обращение по имени. У девушки есть привычка называть парня по имени перед началом серьёзного разговора, так как обычно она к нему обращается «моё сокровище», «зайчик», «котик». Когда он слышит, как его называют тем же именем, с которого его мать начинала его ругать, он понимает, что надвигается буря, из которой ему живым не выбраться. Общение с её коллегами. Когда женщина приглашает его на аперитив со своими коллегами, то вечером неизменно наступает момент, когда он чувствует себя исключённым из ведущихся там разговоров. Хочет замуж. Девушка только и говорит о предстоящем замужестве, а парень по разным причинам пока не готов к этому, поэтому все эти разговоры его просто выводят из себя. Мужчина-кошелёк. В какой-то момент мужчина перестаёт ощущать себя любимым. Он превратился в кошелёк, с которым удобно жить и использовать его по назначению. Шутки над его питомцем. Мужчины очень трепетно относятся к своим животным, поэтому любая шутка над его любимой собакой может стать причиной разрыва. Встречи с подругами. Безусловно, у каждого должен быть свой круг общения, но когда подруг в жизни пары становится слишком много – они ночуют в семейном гнёздышке, любимая срывается с дома, чтобы помочь подружке и т.п., то это часто приводит к расставанию.

Эти 50 вредных женских привычек, из-за которых их бросают мужчины, могут каждой испортить личную жизнь, поэтому от них нужно как можно скорее избавляться.