5 причин, почему мужчина изменяет, но не уходит

Любой, кто ходит налево, понимает, что в случае обнаружения этого факта серьёзных последствий не избежать, поэтому и возникает вопрос, зачем это делать? Ведь можно просто поставить точку на отношениях и не обманывать свою вторую половинку. Как выяснили психологи, часто мужчина изменяет, но не уходит, потому, что ему очень удобно так жить.

5 причин мужских измен

Нерешительность. В каждой паре бывают моменты неудовлетворённости, застоя, когда рутина становится слишком навязчивой, что негативно влияет на отношения. Между партнёрами возникает некая дистанция, которая и провоцирует желание найти решение проблемы на стороне. Ведь новая женщина – это новые эмоции, новые желания и новые потребности. Такая связь затягивает, но из-за своей нерешительности, страха и неуверенности в перспективности данных отношений мужчина и не идёт на разрыв со своей партнёршей, выбирая путь измен и предательства её с той, с кем ему комфортно и уютно здесь и сейчас. Эгоизм. Есть вероятность, что мужчина даже любит свою вторую половинку, но при этом очень хочет всё-таки попробовать новизну в интимной жизни. Отношения на стороне - как будто параллельный мир, который можно посетить, а после вернуться в свой собственный, очень знакомый и предсказуемый. Он словно кот, который иногда ходит на прогулку, а потом возвращается в дом, где его любят, ценят и уважают. Здесь его всегда ждёт вкусный ужин, приятный разговор, чистая постель и понятность в интиме. Натура. Есть такие мужчины, которые просто не могут жить без измен. Изменяют они исключительно из удовольствия, поэтому их походы налево становятся постоянными и с партнёршами, которых они довольно часто меняют. Такое поведение даже можно обосновать психическими отклонениями, с которыми мужчина просто не может справиться. Есть вероятность, что обращение к психологу может исправить эту ситуацию. Он снова вернётся в семью, притом навсегда. Но часто мужская полигамность – это норма, поэтому никто и не обращает внимания на его постоянные измены. Месть. Некоторые мужчины предпочитают с помощью измен мстить своим партнёршам, притом за всё – не послушала его совета, отказала ему в близости, не похвалила за какие-то заслуги, не поблагодарила за подарок и многое другое, в том числе и её измена. Таким образом мужчина самоутверждается: он может рассказать о своих приключениях друзьям, намекнуть любимой или же хранить эту тайну, но каждый раз чувствовать себя героем, отомстившим за обиду. Прожить другую жизнь. У мужчины есть желание почувствовать себя другим человеком, где всё складывается совсем не так, как в его обыденности. Если обычно он скромный и сдержанный, то с другой женщиной может вести себя своенравно и где-то даже агрессивно. После того, как он «наиграется», он снова вернётся в свою семью и станет прежним. Главное, чтобы ему другая жизнь не понравилась больше обычной, иначе он может так увлечься, что потеряет не только семью, но и свою личность.

Однако чаще всего дело не в 5 причинах, почему мужчина изменяет, но не уходит, а в том, что он до сих пор любит свою женщину и не хочет делать ей больно своим решением окончательно расстаться. Он считает, что измена не настолько ранит, как полный разрыв крепких отношений.