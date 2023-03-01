7 жестов, которыми мужчины выражают свою любовь

Довольно часто девушки обвиняют своих вторых половинок в бесчувственности. Но на самом деле сдержанность парней в выражении чувств можно объяснить тем, что по своей природе они очень отличаются от прекрасного пола, привыкшего говорить то, что думают: для них предпочтительнее использовать жесты или же доказывать свою любовь действиями. Поэтому, чтобы не обижаться на своих любимых, женщинам нужно быть внимательнее к их поведению - оно может много рассказать о его отношении.

Мужские жесты, заменяющие слова любви

Частые и страстные поцелуи. Во многих парах принято целоваться при встрече и расставании. Такие поцелуи можно назвать дежурными. Но если мужчина страстно целует вдруг, например, сидя на диване во время просмотра фильма, или же после занятий любовью, то таким образом он хочет показать, насколько он любит свою женщину. Хотя не говорит об этом вслух. Смотрит и внимательно слушает. На самом деле мужчины, в отличие от женщин, не очень любят отвлекаться на разговоры. Но если парень действительно любит, то он будет стараться быть внимательным. Он может всё бросить и наблюдать за каждым жестом своей любимой, вслушиваясь в каждое её слово, перенимая её настроение: улыбается в ответ на её улыбку, злится, когда она в гневе и т.п. Ласка и объятия. Мужчины не любят показывать свои чувства на публике. Поэтому, если он, находясь в компании, вдруг начинает гладить, обнимать или же брать за руку, перебирать волосы своей женщины, то он таким образом хочет сказать о любви. Удивляет неожиданными сюрпризами. Если парень иногда удивляет подарками, внезапными выходными с планами провести романтический вечер или поездку вдвоём, букетами цветов, сорванными на лугу, значит, он хочет дать понять, что данная женщина в его мыслях занимает важное место. Такой жест важнее тысячи слов. Смеяться вместе и веселить. Здоровый смех является критерием для измерения близости в паре. Для влюблённого мужчины нет ничего прекраснее, чем видеть, как его партнёрша смеётся; и если он в этот момент ловит её и целует, значит, он действительно без ума от неё. Берёт любимую с собой. Почти все мужчины ревниво относятся к своей дружбе и часто предпочитают не делиться ею с партнёршей. Однако, если время от времени он предлагает провести вечер в компании его друзей, то это его способ дать понять второй половинке, что он любит и хочет, чтобы она была всегда с ним рядом. Использование альтернативных слов. Есть мужчины, которые, чтобы выразить свою любовь, но при этом не использовать слов «Я тебя люблю», выдумывают предложения и полуслова. Примером может стать фильм «Призрак», где Патрик Суэйзи предпочитал говорить «то же самое». Или есть такие, которые говорят «я хочу тебя», «мне с тобой хорошо…» и т.п.

Эти 7 жестов, которыми мужчины выражают свою любовь, могут многое рассказать о чувствах второй половинки. Поэтому не стоит обижаться, а лучше просто любить и быть любимой.