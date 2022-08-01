7 способов, которыми мужчина говорит «Я люблю тебя», не произнося ни слова

Женщины привыкли выражать свои чувства влюблённости словами, парням же проще вместо произнесения клише «Я тебя люблю» сделать подарок или широкий жест. Возможно, девушкам это покажется тривиальным, но на самом деле такое мужское поведение является доказательством сильных и глубоких эмоций.

7 мужских способов сказать о любви без слов

Страстный поцелуй. Если в начале романа страстные поцелуи являются неотъемлемой частью отношений, то со временем они бывают всё реже и реже или же вовсе уходят из жизни пары. Однако мужчина, который вдруг без всякой причины решает страстно поцеловать свою вторую половинку, таким образом точно говорит о своей любви. Слова-заменители. В фильме «Привидение» главный герой в исполнении Патрика Суэзи отвечает на слова любимой, признающейся в любви, фразой «То же самое!» Очень часто мужчинам сложно выговорить эти три слова, поэтому они и придумывают всякие забавные словесные выражения, которые чётко указывают на их горячие чувства. Улыбки и пристальные взгляды. Если после занятий любовью или во время ужина, прогулки с друзьями, в магазине он вдруг начинает улыбаться и пристально смотреть, то можно с уверенностью сказать, что таким образом мужчина говорит о любви без слов. Готовит ужин. Мужчина знает, что сегодня у его женщины был тяжёлый и напряжённый день, поэтому он и встречает её готовым ужином и горячей ванной. Хотя вторая половинка даже не просила его об этом. Это ли не забота? Это ли не любовь? Неожиданные подарки. Драгоценное украшение, которое так понравилось девушке, или бижутерия, сводящая её с ума, букет цветов или просто ромашка, сорванная на лужайке под домом: финансовая ценность подарка не имеет значения. Важнее, что он преподнесён неожиданно, что определённо является мужским способом сказать, что он любит свою вторую половинку. Смотрит её любимый сериал. Девушка без ума от определённого сериала, который явно не очень нравится парню, но он всё равно его смотрит, чтобы быть рядом с ней. Он может сидеть просто на диване и держать её за руку, а может обнять или же вместе есть чипсы с пивом. Главное, что мужчина не отходит от любимой, тем самым выражая ей свою любовь. Внезапно берёт любимую за руку. Пара идёт вместе по улице или же просто ужинает, а может быть, прогуливается с друзьями, и вдруг мужчина берёт руку своей второй половинки и скрещивает свои пальцы с её. Он хочет сказать «Я люблю тебя», но делает это жестом!

Сильный пол такой стеснительный, что вынужден придумывать варианты признания в любви, только чтобы не произносить банальную, но такую желанную девушками фразу: "Я люблю тебя". Возможно, не все женщины это понимают, но всё-таки не стоит смущать вторую половинку, а лучше просто приглядеться, прислушаться к нему и понять его чувства, ответив взаимностью.