11 моментов, когда мужчина не хочет говорить

У парней бывают моменты, когда им хочется побыть в одиночестве, чтобы их никто и ничто не беспокоил. Однако девушек не остановить, им хочется поделиться информацией, как прошёл день, поэтому они не понимают, почему мужчина не хочет говорить, и сильно обижаются. Давайте будем честны, у прекрасного пола тоже, конечно, не так часто, как у сильного, возникает желание помолчать, поэтому не стоит ругаться, а надо просто разобраться, когда лучше не трогать парня.

11 моментов, когда мужчин лучше не беспокоить

Он вернулся домой с работы. Мужчина очень тяжело работает физически, например, в шахте, поэтому единственное желание его – это, вернувшись домой, помолчать хотя бы немного. Не надо на него набрасываться с рассказами, пока он не разденется и не сядет в удобное кресло. Он проголодался и только сел обедать. Да, принятие пищи — хорошее время для разговора, но также и время, когда мужчине хочется насладиться вкусом стейка или же тарелкой вкуснейшей солянки. Пусть поест, а потом он обязательно всё внимательно выслушает. Он в постели. Кровать – это место для сна, а не для серьёзных разговоров, после которых невозможно долго уснуть, переваривая полученную информацию. Поэтому нужно взять за правило, что все разглагольствования нужно оставить за пределами кровати. Он смотрит фильм или телешоу. Конечно, во время телевизионных реклам можно перекинуться парой фраз, но когда идёт интересная передача, не надо отвлекать мужчину, потому что он может потерять нить происходящих на экране событий, что очень сильно злит. Он слышит фразу: «Я думала, что ты…» обвинительным тоном. Ясно, что сейчас начнётся серьёзная дискуссия, к которой женщина уже подготовилась, поэтому она априори займёт другую позицию. А значит, лучше помолчать. Он понимает, что разговор пойдёт о незнакомых ему людях. После 10 секунд историй о бывшей однокласснице, коллегах или подруге мамы, которых он никогда не видел, мужчина теряет интерес к главным героям рассказа и решает помолчать. Он в наушниках. Если парень надел наушники, то наверняка на это есть причины. Поэтому не стоит его отвлекать. Пусть помолчит и послушает, например, музыку. Он в ванной. Не важно, что мужчина делает в тишине в ванной, не стоит с ним болтать в этот момент, даже если у вас совместный санузел. Он только проснулся. После сна он сосредоточен на завтраке, а не на разговорах, поэтому нет смысла ему что-то говорить и что-то спрашивать – диалога не получится. Он ходит по магазину. Женщины обожают общаться и делать покупки одновременно. Мужчины просто хотят спокойно посмотреть, что купить. Он расстроен. Прекрасный пол спасается от стресса разговорами, а мужчинам нужно поразмыслить и построить план, что делать дальше. И желательно думать в тишине, поэтому не стоит ему мешать потоком советов. Он сам обратиться за ними, если будет в этом нуждаться.

Уяснив, почему мужчина не хочет говорить, можно избежать скандалов, обид и недомолвок, тогда отношения будут спокойными и гармоничными.