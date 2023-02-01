ТОП-12: Рейтинг от самого красивого до самого некрасивого знака зодиака

Астрология объясняет, что наш знак Зодиака влияет на личность, отношения и желания, а также на нашу внешность и имидж. Астрологи выделили самые яркие черты знаков зодиака и на их основе распределили места от самых красивых до самых непривлекательных.

Рейтинг знаков Зодиака от самых притягательных до некрасивых

Рыбы. Рыбы с их потрясающе взъерошенными бровями и густыми локонами, безусловно, самый красивый знак. Глядя в их лучистые и глубокие глаза, можно утонуть. А нежная улыбка и мелодичный голос завораживают и притягивают противоположный пол. Лев. Их волосы являются одной из их самых выдающихся особенностей. Они напоминают гриву, обрамляющую милое личико. У Львов обычно идеальные овальные лица, тонкие губы и часто глубокие ямочки. Не заметить их практически невозможно! А если Льву покажется, что он неидеален, то он обязательно приложит все усилия, чтобы стать лучше. Весы. Идеальный овал лица и круглый лоб делают этот знак потрясающе красивым. Их бархатистые брови, яркие глаза и шелковистые волосы придают им очаровательности и привлекательности. Их обаяние совершенно заразительно! К тому же, у большинства Весов прекрасная бархатистая кожа, которую так и хочется поцеловать. Стрелец. Любовь к приключениям придаёт взгляду Стрельцов огромную энергию, которая притягивает к себе и завораживает. Их глаза, как драгоценные камни, их невозможно не заметить и не восхититься ими. Кроме того, у них красивые густые волосы, в которых постоянно играют лучи солнца. От этого знака веет загадочностью и тайной, которую всем хочется разгадать. Близнецы. С нежным кукольным лицом овальной формы этот знак выглядит как ангел. Часто волнистые волосы Близнецов добавляют нотку дикости их милому виду и хорошо сочетаются с их пронзительно яркими глазами. Они интеллектуалы, с которыми всегда есть о чём поговорить. У них очаровательная улыбка, которой они с удовольствием делятся с окружающими. Дева. У них обычно тонкие губы и очаровательный взгляд, благодаря которому они с лёгкостью разбивают сердца противоположного пола. Тонкие черты лица придают Девам мягкий и привлекательный вид, а бархатистая кожа помогает им выглядеть моложе своего возраста. Их печальные глаза часто делают их немного грустными и меланхоличными, поэтому и возникает желание их обнять и согреть своей любовью. Скорпион. У этого знака выдающиеся черты лица, чёткие густые брови и соблазнительные губы – яркие, чувственные и часто пухлые. Пронзительный взгляд излучает притягательность и загадочность, поэтому устоять перед ним невозможно. Хотя нельзя сказать, что красота Скорпиона только во внешности. Скорее, привлекательными их считают за харизму и яркость личности. Телец. Чувственность и нежность – качества, которые отражаются на милом личике Тельцов. Их пышные волосы и притягательные глаза придают им некой божественности. Они настолько красивые и замечательные, что на них все смотрят с большим очарованием. К тому же, они всегда стильно и модно одеты, а также они тщательно ухаживают за своей внешностью, что тоже делает их красивыми. Овен. У этого знака притягательные глаза, обрамлённые густыми ресницами и подчёркнутые ярко выраженными бровями, что придаёт их взгляду огромную силу. Их глаза могут многое рассказать о том, что творится на душе у Овнов. Часто у представителей этого созвездия волевой подбородок и сочные чувственные губы, глядя на которые хочется бесконечно целовать их. Светлые или рыжие густые волосы обрамляют красивое лицо. Козерог. Прямоугольное лицо и тонкие волосы традиционно не считаются красивыми, но всё же черты Козерога очень даже милы – красивый носик, слегка удлинённый, губы тонкие и бледно-розовые, за которыми скрываются белоснежные зубы. Глаза обычно светлые, с длинными ресницами. Волосы прямые, гладкие и тёмные, за ними нужен постоянный уход, чем Козероги часто пренебрегают. Водолей. Квадратное лицо и высокая линия роста волос — вот что делает Водолеев оригинальными в плане внешности. Их большие, яркие глаза и густые брови показывают, насколько они неординарные. Волосы густые, тёмные, волнистые, на них невозможно не обратить внимания. Голос необычного тембра. Рак. Он известен своим круглым лицом и внушительными щеками, которые так и хочется ущипнуть. Часто говорят, что глаза являются зеркалом души, и это относится к Раку. Они у него особенные – светлые или тёмные, узкие или выпуклые, но словно смотрящие вглубь собеседника, как говорится, в душу. Черты лица этого знака указывают на то, что он очарователен и любим людьми.

Каждый знак Зодиака по-своему прекрасен, поэтому данный рейтинг лишь показал, в ком больше внешней красоты и привлекательности, а кому природа подарила внутреннюю притягательность.