ТОП-12: Рейтинг от самого хорошего до самого плохого знака Зодиака

Знак Зодиака может много рассказать о человеке – его предпочтениях, склонностях и предрасположенностях к хорошему или плохому. Сказать, что один знак «хуже» другого, невозможно. Наверняка цинизм Скорпиона, а также его склонность всегда быть сосредоточенным на себе, свойственны далеко не каждому, кто родился под этим знаком. В равной степени доброта и позитивный настрой, с которыми Водолей подходит к другим людям, не исключают, что рождённые под этим знаком могут быть довольно вспыльчивы. Однако общие негативные и позитивные черты характера у определённого знака всё-таки есть.

Оценка знаков Зодиака от хороших до плохих

Водолей. Он считается самым душевным знаком Зодиака, потому что просто не способен на плохие поступки. Добр он даже к тем людям, которые когда-то его ранили. Он избегает столкновений и ссор, пока это возможно. Однако, когда Водолей раздражён, он не позволит себя обидеть. Обязательно постарается корректно поставить человека на место. При этом специально делать кому-то плохо точно не станет. Телец — очень упрямый знак. Он не любит, когда ему противоречат. Сильно раздражается. Однако он настолько открытый и светлый, что все вокруг его воспринимают только с позитивной стороны. И часто используют его душевность в корыстных целях. Сказать же, что Телец – наивен, нельзя. У него просто большое сердце, которое и мешает здраво мыслить в некоторых ситуациях. Весы. Вдумчивый, спокойный, общительный, воспитанный и очень позитивный знак. Старается не идти на конфликт, потому что не переносит грубость и резкость. Когда представители этого знака чем-то расстроены, то склонны изолироваться, замыкаться в себе, отталкивая тех, кто причинил им боль. В остальном Весы обладают замечательной уравновешенностью характера, которую нужно ценить и брать в пример. Дева. Это уравновешенный, милый и спокойный знак, который протянет руку помощи в случае необходимости. Но он очень обидчив. Долго помнит причинённую боль и зло. Не мстит. Просто перестаёт общаться с обидчиком. Восстановить былые отношения невозможно — Дева вычёркивает людей из своей жизни, прежде взвесив все за и против, но если принимает данное решение, то уже не изменяет его. Рыбы. Этот знак может быть чрезвычайно добрым, но в следующий момент готов высвободить неконтролируемый гнев. В этом смысле непредсказуемость Рыб представляет серьёзную проблему для окружающих. Невозможно предсказать реакцию этого знака, склонного таить в себе множество обид. Они легко рвут с обидчиком. В принципе, и с остальными Рыбы без проблем прекращают отношения, потому что в глубине души безразличны к окружающим, потому что их интересует только собственная личность. Близнецы. Для Близнецов всегда характерен дуализм, в котором противоположности прекрасно сосуществуют. Они могут быть очень хорошими, щедрыми и милыми, но когда преобладает другая сторона их характера, они злы и неуравновешенны. Довольно непонятный знак в смысле доброты. Скорее его можно назвать вежливым, так как по своей сути ему безразличны проблемы окружающих. Близнецов по-настоящему интересуют только близкие люди и те, кто заслужил их доверие. Лев. Если кто-то над ним посмеялся или не согласился с его мнением, то он может сильно разозлиться, ответив очень резко, чтобы человек понял, что был не прав. Лев не любит, когда ему противоречат. И если в первый раз он даст об этом знать, вступив в дискуссию, то после просто перестанет замечать несогласного с ним. Но самое неприятное, что он обязательно упомянет при случае о нём в негативном ключе. Это его такая маленькая месть. Рак. Кажется, что такой добрый и отзывчивый Рак просто не способен на негатив. Однако в обиженном состоянии он превращается в дьявола. На самом деле этот знак постоянно скрывает свои искренние эмоции, мысли и желания. Если бы кто-то узнал его настоящее лицо, то тут же осознал, сколько плохого в голове Раков. Они способны за пять минут довести человека до истерики. Козерог. К сожалению, ошибаются те, кто считает Козерогов доброжелательными и спокойными. Козерог — знак с неоспоримой выдержкой, но когда ситуация выходит из-под контроля, он способен уничтожить морально. Помимо всего прочего, он является одним из самых гордых и обидчивых знаков, поэтому постоянно находящимся рядом с ним людям совсем не легко. Он из принципа не пойдёт на уступки, даже если поймёт, что не прав. Стрелец. Внешнее спокойствие этого знака обезоруживает. Кажется, что этого доброго и щедрого человека невозможно разозлить. Но на самом деле, сделать это легко. Он быстро выходит из себя и уже успокоить его невозможно. В таком состоянии Стрелец всё рушит на своём пути. Попадают под раздачу даже невиновные. Радует только то, что после того, как успокоится, он обязательно попросит прощения за своё горячее поведение. Овен. Упрямство Овна приводит к тому, что он время от времени теряет терпение, выказывая по-настоящему жёсткое и суровое отношение к другим. У Овна очень преувеличенная реакция, как на слова, так и на дела, совершённые окружающими. Если ему что-то не нравится, а ему обычно всё не нравится, он ведёт себя грубо и агрессивно. Однако у него нежное сердце, он сожалеет о своих резких реакциях, но природа не позволяет вести себя по-другому. Скорпион. Его определённо можно считать «худшим» знаком. Скорпион легко впадает в гнев, он циничен и эгоистичен. Его не интересует чужое мнение, потому что он сам знает, как правильно. К тому же, он часто ведёт себя высокомерно, тем самым отталкивая от себя окружающих. Многие боятся сближаться с этим знаком, потому что в своих реакциях на происходящее он обычно агрессивен и не сдержан на критику.

Безусловно, в каждом можно найти что-то хорошее и плохое, поэтому вешать ярлыки не стоит. Однако некоторые знаки Зодиака могут себя показать не с самой лучшей стороны, из-за чего и занимают в рейтинге лидирующие места среди «плохих» знаков.