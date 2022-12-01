ТОП-12: Рейтинг от самого хорошего до самого плохого знака Зодиака
Знак Зодиака может много рассказать о человеке – его предпочтениях, склонностях и предрасположенностях к хорошему или плохому. Сказать, что один знак «хуже» другого, невозможно. Наверняка цинизм Скорпиона, а также его склонность всегда быть сосредоточенным на себе, свойственны далеко не каждому, кто родился под этим знаком. В равной степени доброта и позитивный настрой, с которыми Водолей подходит к другим людям, не исключают, что рождённые под этим знаком могут быть довольно вспыльчивы. Однако общие негативные и позитивные черты характера у определённого знака всё-таки есть.
Оценка знаков Зодиака от хороших до плохих
- Водолей. Он считается самым душевным знаком Зодиака, потому что просто не способен на плохие поступки. Добр он даже к тем людям, которые когда-то его ранили. Он избегает столкновений и ссор, пока это возможно. Однако, когда Водолей раздражён, он не позволит себя обидеть. Обязательно постарается корректно поставить человека на место. При этом специально делать кому-то плохо точно не станет.
- Телец — очень упрямый знак. Он не любит, когда ему противоречат. Сильно раздражается. Однако он настолько открытый и светлый, что все вокруг его воспринимают только с позитивной стороны. И часто используют его душевность в корыстных целях. Сказать же, что Телец – наивен, нельзя. У него просто большое сердце, которое и мешает здраво мыслить в некоторых ситуациях.
- Весы. Вдумчивый, спокойный, общительный, воспитанный и очень позитивный знак. Старается не идти на конфликт, потому что не переносит грубость и резкость. Когда представители этого знака чем-то расстроены, то склонны изолироваться, замыкаться в себе, отталкивая тех, кто причинил им боль. В остальном Весы обладают замечательной уравновешенностью характера, которую нужно ценить и брать в пример.
- Дева. Это уравновешенный, милый и спокойный знак, который протянет руку помощи в случае необходимости. Но он очень обидчив. Долго помнит причинённую боль и зло. Не мстит. Просто перестаёт общаться с обидчиком. Восстановить былые отношения невозможно — Дева вычёркивает людей из своей жизни, прежде взвесив все за и против, но если принимает данное решение, то уже не изменяет его.
- Рыбы. Этот знак может быть чрезвычайно добрым, но в следующий момент готов высвободить неконтролируемый гнев. В этом смысле непредсказуемость Рыб представляет серьёзную проблему для окружающих. Невозможно предсказать реакцию этого знака, склонного таить в себе множество обид. Они легко рвут с обидчиком. В принципе, и с остальными Рыбы без проблем прекращают отношения, потому что в глубине души безразличны к окружающим, потому что их интересует только собственная личность.
- Близнецы. Для Близнецов всегда характерен дуализм, в котором противоположности прекрасно сосуществуют. Они могут быть очень хорошими, щедрыми и милыми, но когда преобладает другая сторона их характера, они злы и неуравновешенны. Довольно непонятный знак в смысле доброты. Скорее его можно назвать вежливым, так как по своей сути ему безразличны проблемы окружающих. Близнецов по-настоящему интересуют только близкие люди и те, кто заслужил их доверие.
- Лев. Если кто-то над ним посмеялся или не согласился с его мнением, то он может сильно разозлиться, ответив очень резко, чтобы человек понял, что был не прав. Лев не любит, когда ему противоречат. И если в первый раз он даст об этом знать, вступив в дискуссию, то после просто перестанет замечать несогласного с ним. Но самое неприятное, что он обязательно упомянет при случае о нём в негативном ключе. Это его такая маленькая месть.
- Рак. Кажется, что такой добрый и отзывчивый Рак просто не способен на негатив. Однако в обиженном состоянии он превращается в дьявола. На самом деле этот знак постоянно скрывает свои искренние эмоции, мысли и желания. Если бы кто-то узнал его настоящее лицо, то тут же осознал, сколько плохого в голове Раков. Они способны за пять минут довести человека до истерики.
- Козерог. К сожалению, ошибаются те, кто считает Козерогов доброжелательными и спокойными. Козерог — знак с неоспоримой выдержкой, но когда ситуация выходит из-под контроля, он способен уничтожить морально. Помимо всего прочего, он является одним из самых гордых и обидчивых знаков, поэтому постоянно находящимся рядом с ним людям совсем не легко. Он из принципа не пойдёт на уступки, даже если поймёт, что не прав.
- Стрелец. Внешнее спокойствие этого знака обезоруживает. Кажется, что этого доброго и щедрого человека невозможно разозлить. Но на самом деле, сделать это легко. Он быстро выходит из себя и уже успокоить его невозможно. В таком состоянии Стрелец всё рушит на своём пути. Попадают под раздачу даже невиновные. Радует только то, что после того, как успокоится, он обязательно попросит прощения за своё горячее поведение.
- Овен. Упрямство Овна приводит к тому, что он время от времени теряет терпение, выказывая по-настоящему жёсткое и суровое отношение к другим. У Овна очень преувеличенная реакция, как на слова, так и на дела, совершённые окружающими. Если ему что-то не нравится, а ему обычно всё не нравится, он ведёт себя грубо и агрессивно. Однако у него нежное сердце, он сожалеет о своих резких реакциях, но природа не позволяет вести себя по-другому.
- Скорпион. Его определённо можно считать «худшим» знаком. Скорпион легко впадает в гнев, он циничен и эгоистичен. Его не интересует чужое мнение, потому что он сам знает, как правильно. К тому же, он часто ведёт себя высокомерно, тем самым отталкивая от себя окружающих. Многие боятся сближаться с этим знаком, потому что в своих реакциях на происходящее он обычно агрессивен и не сдержан на критику.
Безусловно, в каждом можно найти что-то хорошее и плохое, поэтому вешать ярлыки не стоит. Однако некоторые знаки Зодиака могут себя показать не с самой лучшей стороны, из-за чего и занимают в рейтинге лидирующие места среди «плохих» знаков.
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