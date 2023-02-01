6 странных мужских поступков, которые говорят, что мужчина влюбляется в вас

Не всегда девушка может понять мужское поведение, часто путая заигрывание с воспитанностью. Ведь сегодня уже не принято петь серенады под балконом, дарить миллионы алых роз или же осыпать возлюбленную комплиментами – есть риск быть неверно истолкованным. Поэтому прекрасный пол и мучается вопросом, как понять, что мужчина влюбляется, а не просто действует по плану, чтобы, например, затащить очередную пассию в постель. На самом деле выяснить это несложно: как бы парни ни скрывали свои эмоции, их поступки полностью их выдают.

6 странных поступков влюблённого мужчины

Влюблённый мужчина пишет вам на работе. Вы уже провели ночь любви и, возможно, не одну, но он всё равно не потерял к вам интерес. Учитывая тот факт, что мужчины не привыкли выражать свои эмоции, то это показатель, что вы для него небезразличны. Однако стоит заметить, при каких условиях он пишет. Если будучи пьяным с просьбой об интимной встрече, то тут о влюблённости не стоит говорить. Но если он присылает сообщения в рабочее время, то это совсем другое дело, значит, думает о вас. Вы не представляете, какие чудовищные усилия требуются сильному полу, чтобы печатать в телефоне. Больше трёх слов для него - каторга. Ведь если он делает ошибку, нажимая клавишу на этих маленьких сенсорных экранах, при одной мысли о стирании и перезаписи он истерически плачет. Так что если парень пишет тексты длиннее 10 слов, используя заглавные буквы и знаки препинания, то у него однозначно к вам большое чувство. Шлёт миллион смайлов и картинок. Парень штурмует вас шутками третьего класса, приправленными смайликами, фотографиями с чашками кофе или чая, моря или океана. А после шлёт стихи, афоризмы, видео котят, которые вы уже видели в ВК, значит, он думает о вас. Кибер-безумие обычно сопровождается часовыми разговорами по телефону перед сном, чтобы рассказать вам подробности своей авантюрной жизни. Все эти небылицы и откровения он придумывает для того, чтобы вы поняли, насколько он лучше остальных парней. Знакомит вас со своими друзьями. Ещё одна важная деталь — представил ли он вас своей компании или нет. Пока он скрывает вас от своего общества, то вы официально не существуете. Но если он хвастается вами перед друзьями, значит, ему не стыдно за вас. И это большой шаг вперёд. Его цель – получить их одобрение. Друзья, наконец-то, узнают, какую женщину он способен заполучить. Теперь компания и круг общения у вас станут общими. Просит у вас совета, как одеться. Когда он спрашивает о ваших вкусах и просит вас помочь ему выбрать новые вещи, то это означает, что он хочет показать свою заинтересованность вами. Это волшебный момент. Воспользуйтесь этим! Если вы хотите заставить его надеть рубашку и галстук, сделайте это сейчас или никогда. Этап желания понравиться вам и прислушаться к вашим советам при выборе гардероба сойдёт очень быстро на нет, и вам потребуются годы, чтобы добиться того же результата. Приглашает на ужин к себе домой. Испытание его чувств огнём приходит, когда он приглашает вас к себе домой и собственноручно готовит. Помните: ни один мужчина не пускает женщину в свою пещеру на беззаботную трапезу. Если он идёт на этот риск, значит, он готов пожертвовать своим пространством ради вас.

На самом деле понять, что мужчина влюбляется, не сложно. Нужно просто быть внимательнее к его поведению. И если вдруг вами будут замечены странные поступки с его стороны, то существует большая вероятность, что вы покорили его сердце и захватили его душу.