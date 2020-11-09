10 самых странных причин, почему мужчина влюбляется в женщину

Влюблённым парням тяжело объяснить, отчего у них возникли чувства к конкретной девушке. Однако психологи решили разобраться в этом вопросе, и у них даже получилось найти 10 странных причин, почему мужчина влюбляется в женщину. Возможно, кто-то, узнав их, удивится, а кто-то задумается, но факт остаётся фактом.

Удивительные причины полюбить именно вас

Вы кажетесь труднодоступной. Вследствие эксперимента было выявлено, что сильный пол привлекают девушки, которых они должны завоевать. Притом приложив немалые усилия. Но самое удивительное, что при всей привлекательности холодных дам, парням они при встрече не очень понравились. Вот такая эта штука влюблённость – непонятная и запутанная. Вы счастливая. Парней привлекают девушки, излучающие оптимизм. Этот факт доказало исследование, во время которого парням дали снимки улыбающихся девушек и без улыбок, чтобы они оценили их привлекательность. Самые высокие балы получили «лучики счастья». Те же, кто выглядел холодно и высокомерно, не понравились сильному полу. Вы любите жестикулировать. А это означает вашу открытость, что по душе парням. Кстати, даже на фото девушки, размахивающие руками, больше привлекли мужчин, чем те, на которых представительницы прекрасного пола сидели в зажатой позе. Вы похожи на его бывшую. У некоторых женщин сложился стереотип, что сильный пол выбирает девушек одного типа. Но это не так. На самом деле, они выбирают партнёрш, которые чем-то были схожи с их предыдущей пассией. Вы внимательны друг к другу. Многолетние наблюдения учёных привели их к выводу, что пары, в которых партнёры слушают и интересуются делами друг друга, могут всю жизнь прожить вместе в уважении и любви, чего нельзя сказать о тех, кто существует на своей волне, не пытаясь сблизиться со второй половинкой. Вы схожи с ним. Хотя народная мудрость и утверждает, что противоположности притягиваются, но на самом деле всё обстоит как раз наоборот. Мужчинам больше нравятся те женщины, у которых те же жизненные взгляды, что и у них. Это делает совместную жизнь проще. Вы не боитесь смотреть долго в его глаза. Доказано, что женщины, которые при первом знакомстве не отрывают своего взгляда от парня в течение двух минут, моментально становятся его фавориткой. Они, сами того не желая, разжигают в сердце мужчины страсть и желание. Вы «правильно» пахнете. Сильному полу важен аромат его женщины, особенно их привлекает её запах после принятия душа. Также можно добавить немного парфюма для дополнения натурального аромата тела. Вы чем-то схожи с его родителями. Парней привлекают обладательницы того цвета волос и глаз, как у его родителей. Возраст девушек, который притягивает к себе мужчин, тоже нередко уходит корнями в их детство. Было выяснено, что им импонируют представительницы прекрасного пола тех же лет, сколько было матери во время его рождения. Вы так же или немного менее привлекательны, чем он. В ходе эксперимента парням давали оценку их внешности, а после предлагали оценить внешние данные девушки, пришедшей к ним на встречу. После свидания у мужчин спрашивали, всё ли им понравилось. Ответы были разные. Те мужчины, чья внешность была оценена высоким баллом, считали, что девушки были не очень. Те же, кого оценили средне, были довольны своим свиданием. Что и доказывает теорию, что сильному полу нравятся женщины менее привлекательные, чем они сами.

Согласны ли вы с данными 10 странными причинами, почему мужчина влюбляется в женщину, или же готовы поспорить?