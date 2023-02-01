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8 признаков того, что из секса на одну ночь могут родиться серьёзные отношения (и 4 совета, как не торопиться)
Многие считают, что после одной страстной ночи не может быть серьёзных отношений, однако это ошибочное мнение. Бывают случаи, что после первого тесного ночного общения может начаться настоящий роман, перетекающий в большую и долгую любовь. Главное, не торопить события и обратить внимание на знаки, чтобы понять, что ждёт впереди людей, встретившихся одной прекрасной ночью.
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4 рекомендации, чтобы не торопиться
- Вы понимаете, что хотите. Не всем нужны серьёзные отношения, поэтому спросите себя, чего вы действительно хотите в данный момент, и не обязательно от этого человека. Если нет взаимности, интим может только навредить.
- Наслаждайтесь моментом. Мы знаем, что ожидания — самые разрушительные триггеры в отношениях. И самое неприятное, что их невозможно «отключить», заставив себя не волноваться и не переживать, но надо научиться управлять ими. Итак, вернёмся к шагу 1: чего вы хотите? Если это просто интимные отношения, то наслаждайтесь ими. Остальное придёт само собой.
- Дайте себе максимум времени. Вы переспали и поняли, что это была не просто близость на одну ночь. Для вас это было нечто большее. И если ваши интимные отношения после этого ещё продолжаются, однако вы не можете понять, что чувствует партнёр, то просто дайте время. Например, если нет никакого развития событий после ночного «приключения» в течение трёх месяцев, то следует поставить точку. Но только не из чувства мести или назло, а ради защиты своих душевных сил: нет смысла вкладываться в односторонние отношения.
- Вносите свой вклад. Если хотите взаимности, то вносите свой вклад в отношения. Это не значит, что вы должны вести себя, как человек, потерявший своё чувство достоинства. Но и принцессой, за которой должны бегать, тоже не стоит становиться. Если цель не интим, а любовь, то не стоит скрывать своих чувств.
8 признаков того, что серьёзные отношения могут родиться из связи на одну ночь
- Он заботится и балует вас. Он приходит к вам с бутылкой вашего любимого вина или же с букетом цветов, а в следующий раз может принести вкуснейшие конфеты, о которых вы как-то заикнулись. Одним словом, он балует вас, удовлетворяя ваши желания. Он заботится о том, чтобы сделать вас счастливой. Это знак, что ваши отношения для него имеют значение.
- Он интересуется вами. Он спрашивает у вас о вашей жизни, о ваших интересах и жизненных целях не для того, чтобы затащить в постель: ведь многие парни проявляют интерес только с одной целью. Его вы интересуете и после того, как провели вместе страстную ночь. А это звоночек, что он относится к вам серьёзно.
- Он запоминает важные для вас встречи. Он помнит, когда у вас будет университетский экзамен, собеседование, визит к врачу или другая встреча. Обязательно спрашивает, как они прошли. Может быть, не каждый день, но периодически всё же он проявляет интерес.
- Дело не только в интиме. Когда вы видитесь с ним, то не кидаетесь тут же в постель. Сначала можете вместе поужинать, погулять или же поговорить. Ну а потом уже переходите к интиму.
- Он планирует вашу встречу. Если парень появляется в 9 вечера и спрашивает, свободны ли вы, чтобы увидеться, то есть вероятность, что у него выдалось свободное время, чтобы провести с вами интимную встречу. Когда же он о свидании договаривается заранее, указывая дату и время, то есть вероятность, что он вами заинтересован не только, как объектом приятного времяпрепровождения в постели.
- Вы становитесь частью его жизни. Хороший знак, если парень знакомит вас со своими друзьями или коллегами, а также знакомится с вашими. Он хочет быть рядом и знать, кто вас окружает, и чтобы вы знали о его окружении.
- Регулярность. Даже если ваши отношения строятся строго на интиме, но при этом они регулярны, то это означает, что ему с вами хорошо.
- Нежность во время близости. Если парень нежен в кровати и старается максимально доставить удовольствием вам, а не думает только о себе, то это тоже знак, что между вами больше чем химия в постели.
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Если вы нашли все вышеуказанные признаки, то можете не сомневаться, ваша ночь любви может перерасти в нечто большее. Главное, не стройте сразу же больших планов и не давите на мужчину. Иначе можно всё разрушить вмиг.
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