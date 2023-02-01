7 причин, по которым секс спасает вашу жизнь

Как доказали множественные исследования, интим не только важная составляющая стабильных и гармоничных отношений, но и лекарь от многих болезней. Он активирует множество нейромедиаторов, оказывающих огромное влияние как на мозг, так и на другие органы тела. Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что секс спасает жизнь, так как он нормализует давление, улучшает работу иммунной системы и сердца, а также снижает беспокойство, увеличивает либидо.

Топ-7, как интимные радости спасают жизнь

Снижает уровень стресса. Израильские исследователи нашли связь между стрессом и половой активностью. Так они выявили, что в наиболее напряжённые дни люди предпочитают заниматься любовью, как в день, наполненный проблемами и хлопотами, так и в следующий. На интуитивном уровне человек понимает, что потом наступит спокойствие и удовлетворение – физическое и моральное. Притом такой способ сбросить стресс идеально подходит обоим полам. Объясняется такой результат тем, что кожа соприкасается с кожей, тем самым делясь своим теплом и энергией. Снижает риск рака простаты. Исследование показало, что частота эякуляции может быть обратно пропорциональна риску рака простаты. Мужчины, которые эякулируют семь раз в неделю, более чем на треть реже болеют этой болезнью. Помогает бороться с болью. Интим помогает высвобождать эндорфины - естественные обезболивающие. Поэтому этим способом можно излечиться от мигрени или кластерной головной боли. Опрошенные люди заявили, что занимались любовью во время болезненного приступа, и к ним приходило облегчение или же боль исчезала полностью. Также этот способ поможет избавиться от менструальных, артритных и спинных болей. Помогает сохранить молодость. Сохранение сексуальной и физической активности в пожилом возрасте может улучшить как психическое, так и общее самочувствие. Как показали исследования учёных, зрелые мужчины и женщины с активной любовной жизнью выглядят на 5-7 лет моложе своего фактического возраста. Тайна их молодости в высвобождении во время занятий любовью эндорфинов - естественных химических веществ для хорошего самочувствия. Поднятие иммунитета. Занятия любовью два раза в неделю повышают уровень иммуноглобулина А, защищающего от простуды и других инфекций. То есть, чем чаще партнёры оказываются в постели, тем крепче их иммунная система. Снижает сердечные боли. Изучая данные людей от 40 до 70 лет в течение 16-летнего периода, учёные обнаружили, что низкая частота половой активности (раз в месяц или реже) была связана с повышенным риском сердечных заболеваний. У тех, кто занимался любовью два раза в неделю, риск сердечного приступа снижался на 50%. Избавляет от бессонницы. Во время полового акта мозгом вырабатываются такие гормоны, как окситоцин, норадреналин, вазопрессин, серотонин и другие, благодаря которым возникает желание прижаться или обнять партнёра, что само собой приводит к быстрому засыпанию. Поэтому можно с уверенностью сказать, что те, кто перед сном занимается любовью, бессонницей точно страдать не будут.

Теперь мужчины могут на отказ женщин заняться любовью из-за головной боли ответить, что секс спасает жизнь, не говоря уже о мигренях, от которых он точно избавит и ещё добавит удовольствия и радости.