Ошибки в отношениях, совершаемые разными знаками Зодиака

Если подумать, то не существует идеальных отношений, потому что всегда есть какие-то разногласия у партнёров. Иногда они бывают настолько сильные, что приводят даже к расставанию. В лучшем случае это становится уроком, помогающим задуматься, что нужно изменить в себе. Но нередко человек снова совершает те же промахи, что и в прошлых отношениях, не понимая, как это могло произойти. Помочь решить эту проблему поможет астрология, которая подскажет, какие ошибки допускает каждый зодиакальный знак в отношениях.

Какие ошибки в отношениях допускают разные зодиакальные знаки

Овен. Часто очень упрямый и импульсивный. Всегда берёт на себя ответственность и обожает чувствовать себя главным в отношениях. Что и является самой большой ошибкой. Ему нужно постараться давать хотя бы иногда пространство своей второй половинке, а также прислушиваться к её потребностям.

Телец. Это самый надёжный и романтичный партнёр, известный своей практичностью. Он не любит торопиться в начале отношений, из-за чего у партнёра может сложиться впечатление, что Телец не видит в нём свою вторую половинку, а значит, в любой момент готов к разрыву. Его неспешность способна подпортить и уже стабильные отношения, партнёр может чувствовать холодность к себе, потому что этот знак не привык активно выражать свои чувства.

Близнецы. Прирождённый обаятель способен покорить любое сердце своим умением говорить нужные слова противоположному полу. Именно это качество очень раздражает партнёров, потому что Близнецы, находясь в отношениях, не прекращают кокетничать. Из-за этого создаётся впечатление, что представители данного зодиакального созвездия непостоянные и ненадёжные.

Рак. Заботливый знак Зодиака, который всегда чувствует близость со своим партнёром. Но только, чтобы это случилось, ему нужно начать ему доверять. Пока же этого не произошло, Рак может показаться слишком навязчивым, потому что он постоянно проверяет свою вторую половинку. Нужно давать ей пространство, иначе можно довести и до разрыва.

Лев. Он может быть гордым и страстным во время свиданий. Это может проявляться властностью и контролем партнёра при первой встрече, что сильно пугает. В постоянных отношениях Лев обожает перетягивать на себя внимание, поэтому его вторая половинка всегда остаётся в тени, что её очень обижает. Нужно хотя бы иногда давать любимому человеку показать себя, а не прятать его за своими лучами успеха и славы.

Дева. Этот знак точно знает, чего ждёт от отношений, поэтому не успокоится, пока не найдёт идеального партнёра. Когда это произойдёт, то Дева становится очень серьёзной и аналитической. Именно поэтому кажется, что ко второй половинке этот знак относится довольно критично и придирчиво. Ему нужно постараться не париться по мелочам, тогда всё будет прекрасно.

Весы. Это лёгкий и покладистый знак Зодиака, к которому многие тянутся. Весы кокетливы в общении и беспристрастны. Но если в начале отношений такое поведение привлекает, то впоследствии у партнёров могут возникнуть вопросы, чего можно ждать от такого нерешительного и пассивного человека. Весам надо довериться своим инстинктам и временами быть более напористыми.

Скорпион. Верные и довольно недоверчивые люди. У этого знака есть свой круг людей, которым он доверяет, и попасть в него практически невозможно. Но если в ком-то они почувствовали своего человека, то к нему будет отношение как у собственника, который может управлять своей второй половинкой. Именно это и отталкивает партнёра. Ему нужно доверять и давать свободу.

Стрелец. Когда этот знак влюблён, то ведёт себя с партнёром весело и непринуждённо, для него это очередное приключение. Поэтому второй половинке может показаться, что к ней Стрелец относится небрежно и невнимательно. В более длительных отношениях он неуступчив и упрям. Его нежелание идти на компромиссы отталкивает.

Козерог. Этот знак помешан на контроле, поэтому вторая половинка должна докладывать ему о каждом своём шаге. При этом трудоголик и помешанный на деньгах, Козерог любовные отношения ставит на последнее место, что сильно обижает партнёра. Чтобы в паре была гармония и взаимопонимание, этому знаку нужно научиться балансировать между работой и личной жизнью.

Водолей. У этого знака нетрадиционный подход к отношениям – он не терпит, когда говорят, что делать и говорить, любой контроль его раздражает. Поэтому он ищет такого партнёра, который позволит двигаться свободно по жизни. И даже если такой найдётся, он всё равно не сможет понять независимость Водолея. Её он воспримет, как отчуждённость и отстранённость. Этому знаку нужно быть более открытым и эмоциональным по отношению ко второй половинке.

Рыбы. Этот знак известен своей сострадательностью и изобретательностью, поэтому со стороны может показаться, что Рыбы слишком мечтательны или же пассивны. Именно это сильно раздражает вторую половинку в них. Поэтому нужно постараться научиться решительности, умение постоять за себя тоже приветствуется в романтических отношениях.

Все мы допускаем промахи в отношениях, но важно, чтобы они не привели к расставанию. Лучше заранее проговорить свои желания с партнёром, чтобы не было никаких проблем.