Самый неудачный месяц 2023 года для каждого знака Зодиака

В каждом году все люди, независимо от зодиакального созвездия, под которым родился человек, претерпевают как жизненные взлёты, так и падения. Но бывают такие периоды, когда кажется, что неприятности словно идут по пятам. И в 2023 году они также будут. Астрологи рассказали, какой будет самый неудачный месяц для каждого знака Зодиака.

Месяц неудач 2023 для каждого знака Зодиака

Овен. В октябре Овнов ждут неприятные новости, которые временно разрушат их планы, как личного характера, так и касающиеся работы и бизнеса. Нестабильная денежная ситуация негативно скажется на общем эмоциональном состоянии этого знака Зодиака – появится неконтролируемый гнев, агрессия, а после и вовсе полная апатия. Чтобы не загнать себя в угол, нужно посмотреть на данные обстоятельства с положительной стороны – значит, пришло время перемен.

Телец. В целом год будет спокойным и ровным, но в апреле возможны проблемы в общении с друзьями и родными. Этому знаку нужно поработать над своими страхами, стать более решительным и где-то категоричным, потому что прежние схемы общения в 2023 году перестанут работать. Надо хотя бы иногда показывать своё недовольство, иначе так и придётся решать чужие проблемы, игнорируя собственные.

Близнецы. В ноябре этот знак настигнет эмоциональное выгорание, что заставит Близнецов столкнуться с проблемами личного характера. Возможно, придётся даже взять паузу в отношениях с любимым человеком. Главное, чтобы она не была длительной, иначе она может привести к полному разрыву. С друзьями возникнут разногласия, притом во многих вопросах. Близнецы не будут молчать, чем сильно обидят приятелей.

Рак. 2023 год для этого знака Зодиака будет одним из самых счастливых по всем направлениям. Но в декабре, когда они достигнут пика своей удачливости, возникнут непредвиденные события, которые сильно огорчат Раков. Связаны они будут с деньгами, карьерой или бизнесом. И только поддержка любимых и близких людей не даст этому знаку впасть в отчаяние, поэтому в 2024 год они вступят в окрылённом и влюблённом состоянии.

Лев. Февраль – месяц любовных разочарований. Появится бывший партнёр, который разожжёт прежний пыл в отношениях, а потом снова исчезнет из жизни Льва, чем доведёт этот знак до депрессии. Выйти из этого состояния поможет работа, в которую этот знак окунётся с головой. По итогу он разбогатеет и сможет позволить себе долгожданную поездку в другую страну, о которой так давно мечтал.

Дева. Девам не стоит игнорировать влияние ретроградного Меркурия на их жизнь в августе – за что бы они ни взялись, всё из-за этой планеты будет валиться из рук. Поэтому последний летний месяц лучше провести в отпуске среди знакомых людей и в знакомой обстановке. Только так можно будет избежать последствий неконтролируемых действий Дев. Иначе неприятностей на работе и в личной жизни не избежать.

Весы. Баланс для этого знака превыше всего, но в сентябре он будет нарушен из-за непредвиденных финансовых трат. Нужно рационально подходить к покупкам и денежным делам, а также присмотреться к своему окружению, среди друзей затесался меркантильный человек. Его желание воспользоваться связями Весов может негативно сказаться на их будущей карьере – возможно сильное падение с вершины достигнутого.

Скорпион. Май для этого знака будет довольно хаотичным в плане общения. Появятся новые знакомые, которые внесут в стабильную и размеренную жизнь Скорпионов смуту, а также возникнет недопонимание со старыми друзьями. Эмоции и драматизм будут зашкаливать, что по итогу отсеет от этого знака Зодиака не его людей. Представители этого созвездия узнают об обмане близкого человека. Это особенно их ранит.

Стрелец. Если в начале года Стрелец будет чувствовать огромный прилив энергии, то с началом жары в его жизни начнутся небольшие проблемы, пик которых придётся на июль. Именно в этом месяце этот знак столкнётся с трудностями в общении с любимым человеком, а также возникнут непредвиденные расходы, которые станут причиной появления долгов. Придётся сильно экономить. Но с окончанием июля жизнь снова наполнится яркими красками.

Козерог. В 2023 году этому знаку придётся решать массу дел, от которых будет зависеть будущее. Особенно много их будет в феврале. Но именно в этот период звёзды рекомендуют отказаться от важных решений, потому что фортуна будет не на стороне Козерога. Нужно взять паузу и двигаться просто по течению. Оно вынесет в правильном направлении. Буквально с середины месяца появится ощущение, что все проблемы постепенно отходят. Так оно и есть, но расслабляться не стоит.

Водолей. В июне этот знак ожидают проблемы на любовном фронте. Те, кто ещё не состоит в отношениях, весь месяц проведут в одиночестве, даже ведя активную общественную жизнь. А несвободные Водолеи рассорятся со своими партнёрами, поэтому будут грустить и заниматься самокопанием. В таком состоянии они будут до конца лета, после в их жизни снова появится любовь и вера в светлое чувство.

Рыбы. Начало года будет непростым – проблемы в личной жизни, на работе и в бизнесе. Но если любовные отношения постепенно придут в норму, то финансовые трудности будут только усугубляться. В марте этому знаку придётся много и тяжело работать, чтобы свести концы с концами, а также отдать свои долги. Такое положение дел продлится до середины апреля, а потом всё нормализуется благодаря верным друзьям и родным.

Не стоит забывать, что наша жизнь – это своеобразные качели, а значит, после падения всегда будет взлёт. Поэтому нужно постараться не сильно падать духом в период неприятностей, помня, что всё хорошее – впереди!