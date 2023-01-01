Почему я влюбляюсь в этого, а не в другого мужчину? 10 факторов, которые заставляют вас влюбиться

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему некоторые мужчины, независимо от их «уровня красоты», вызывают у вас немедленное влечение? Взгляд незнакомца может поразить как молния, после которой вас начинает манить друг к другу, как магнит. Это всепоглощающее чувство влечения, естественно, во многом зависит от мужской внешности и от того, насколько это отражает ваш тип «идеального парня». Но это не единственная причина. Существует масса разных факторов, которые помогут ответить на вопрос, почему я влюбляюсь в мужчину, если он несовершенен.

10 факторов, из-за которых женщина влюбляется в определённого мужчину

Близость. Хотя это может показаться невероятным, но вас скорее привлечёт тот, кто живёт в вашем районе (или с кем вы тесно сотрудничаете), чем тот, кто географически не принадлежит к вашему «ареалу». Сходство. Удивительно, но нас обычно привлекают люди, очень схожие с нами внешне. На самом деле, вас скорее привлечёт тот, кто выглядит как вы, и кого вы считаете «похожим», чем тот, кто полностью отличается от вас (или ваших близких). Физическое возбуждение. Если вы встречаете кого-то и в этот момент непреднамеренно или неосознанно испытываете физическое возбуждение (возможно, у вас учащённое сердцебиение из-за прилива адреналина на фоне стресса, опасности), ваши шансы почувствовать мгновенное влечение к человеку, с которым вы только что встретились, увеличиваются, потому что такое состояние является сближающим фактором. Нужность. Как не увлечься человеком, который заставляет вас чувствовать себя нужной и самой лучшей на свете? Может быть, даже одного его проницательного взгляда достаточно, чтобы вы сразу ощутили себя красивой и очень соблазнительной. Нехватка прекрасных людей в окружении. Это может показаться немного глупым, но когда в вашем кругу знакомых заканчиваются интересные люди, вы начинаете видеть таковых в незнакомцах. Поверьте, если бы среди вашего круга общения был тот, кто вам очень нравился, то новые парни вам не казались бы настолько привлекательными. Гормоны и нейротрансмиттеры. Естественно, феромоны также играют очень важную роль в игре влечения, поскольку более высокие уровни окситоцина и дофамина могут резко увеличить привлекательность мужчины. Вы когда-нибудь стояли рядом со знакомым парнем и вас переполняло неудержимое желание переснять с ним ремейк фильма «9 с половиной недель»? Если ответ положительный, то знайте, причина этого в гормонах. Изюминка. У мужчины есть нечто, что тянет вас к нему, как магнит. Возможно, это мушка над губой, весёлые веснушки, притягательные глаза или руки. Ведь у всех у нас есть что-то особенное, но одни этого не замечают, а другие влюбляются в эту изюминку. Время наедине. Если так сложились обстоятельства, что вы провели с мужчиной один на один какое-то время, например, застряв в лифте, то есть большая вероятность, что вы в него влюбитесь. Социальная приемлемость. У всех нас есть стандарты, к какому социальному слою общества должен относиться партнёр. Если мужчина подходит под ваши установки, например, вы мечтали о супруге-докторе, то именно среди врачей вы найдёте свою любовь. Удовлетворение каких-то потребностей. Вы можете влюбиться в мужчину, потому что он удовлетворяет ваши потребности. Например, вы искали парня с «золотыми руками», значит, вас привлечёт именно мастер на все руки. Хотели бы много времени проводить в разъездах? Наверняка, ваша судьба – это военный.

Теперь можете себя не спрашивать, почему я влюбляюсь в мужчину, который вовсе не привлекателен внешне и не очень нравится вашим подругам. Просто он вам нравится на интуитивном уровне.