Гороскоп 2023: Идеальная стрижка по знаку Зодиака для каждой женщины

Согласно легенде, волосы впитывают энергетику космоса, поэтому от них часто зависит, как будет складываться будущее человека. Астрологи тоже поддерживают эту теорию. Они считают, что у каждого знака Зодиака есть идеальная стрижка, благодаря которой можно улучшить самочувствие, повысить приток сил и энергии, избавиться от проблем и притянуть к себе удачу и счастье. Они создали гороскоп стрижек, с которыми каждая женщина в 2023 году станет намного успешнее и счастливее.

Идеальная стрижка-2023 согласно вашего знака Зодиака

Овен. Девушки этого знака привыкли вести активный образ жизни, добиваться своей цели, поэтому им подходят удобные и простые в укладке причёски, но при этом притягательные, ведь Овен всегда и во всём должен быть лучше всех. Классический волнистый и небрежный боб – идеальный вариант для той, кто хочет выглядеть непринуждённо, весело и обворожительно. С такими причёсками женщина этого знака будет в 2023 году всегда в тонусе и динамике.

Телец. Это чувственный и очень женственный знак Зодиака, поэтому женщина-Телец предпочитает естественность и кокетливость в своей причёске. Длинные волнистые волосы – то, что нужно, чтобы сделать свой образ совершенным. Также можно заплести мягкую косу или воспользоваться средствами для укладки, которые придадут некую небрежность и свободу падения прядей. Выбрав такой стиль, Телец сможет улучшить своё финансовое положение в 2023 году в несколько раз.

Близнецы. Эти девушки ценят лёгкость в жизни и любят флирт. Именно поэтому их идеальная стрижка – многослойные длинные волосы с макси-чёлкой. Хотя не факт, что с такой причёской Близнецы проходят долго, так как постоянство – не их конёк, но всё же в 2023 году желательно подольше сохранить такой стиль, потому что именно он поможет наладить сферы общения, притянет удачу в поездках.

Рак. Девушки этого знака олицетворяют материнство и романтизм. Поэтому им не стоит носить короткие стрижки, иначе они потеряют свою природную женственность. Лучше всего в 2023 году им выбрать длину волос до плеч, и ежедневно укладывать волосы феном в крупные букле. Это поможет им наладить отношения в семье, как со старшим поколением, так и со своим партнёром. А тем Ракам, которые не нашли свою вторую половинку, с такой стрижкой получится это сделать в кратчайшие сроки.

Лев. Гордый, тщеславный и царственный знак Зодиака, часто обладатель пышных, крепких, длинных и густых волос, которые в 2023 году рекомендуется окрасить в тёплые светлые тона и сделать завивку, чтобы носить кудрявые или очень волнистые причёски. Так они смогут настроиться на доброжелательный и романтичный лад и повысят уверенность в себе, которая Львицам просто необходима как воздух.

Дева. Эти женщины не любят привлекать к себе внимание, поэтому они выбирают простые и сдержанные причёски, такие как аккуратный графический боб, пикси или же простой хвост. С ними они чувствуют себя безупречно, а в 2023 году такие стрижки помогут Девам справиться с рутинной и кропотливой работой, поспособствуют продвижению по карьерной лестнице, а также привлекут успех у противоположного пола.

Весы. Женщина этого знака Зодиака всегда внимательна к своему образу – он утончённый, не вульгарный и тщательно продуманный. Пышный боб с выбритым затылком позволит подчеркнуть загадочность и придаст немного неприступности. Это идеальная стрижка для налаживания отношений в 2023 году, а также для принятия верных решений без колебаний и сомнений, часто присущих девушкам-Весам.

Скорпион. Этот знак обладает страстным темпераментом, он магнетический, чувственный и очень умный. Женщины-Скорпионы предпочитают длинные причёски с искусственно взлохмаченными волосами ярких оттенков – начиная от красного дерева и заканчивая тёмным шоколадом. Однако в 2023 году гороскоп рекомендует придерживаться стиля «вамп» - прямые и гладкие волосы, чтобы притянуть к себе как можно больше мужских взглядов и инициировать с ними знакомство.

Стрелец. Огненный знак с импульсивным, авантюрным, довольно эгоцентричным характером, он любит играть с грубыми и рок-н-ролльными причёсками. В 2023 году идеальным вариантом для Стрельцов станет подстриженная чёлка и длинный хвост сзади. Такая стрижка наделит девушек этого зодиакального созвездия самоуважением, а также поспособствует успеху в карьере и политике. Немаловажен и цвет – желательны тёмные оттенки.

Козерог. Эти женщины любят стабильность, длительные отношения. Они ставят перед собой амбициозные цели, которые нужно достигать с упорством. Образ эталонной причёски - женственный. Волосы доходят до ключиц. Они предпочитают оставаться верными своему природному цвету всю жизнь: их тяжело переубедить. В 2023 году астрологи рекомендуют носить волосы в хвосте, чтобы привлечь энергию для реализации амбиций в карьере и достичь желаемого финансового положения.

Водолей. Этот знак Зодиака очень заботится о своей внешности, поэтому выбирает многослойные стрижки, которые идеально укладываются и всегда выглядят великолепно. В 2023 году стоит рискнуть и радикально укоротить волосы. Это поможет в налаживании связей как личных, так и деловых, и в создании прибыльных коммерческих проектов. Есть вероятность, что со сменой причёски жизнь Водолеев кардинально изменится в лучшую сторону.

Рыбы. Этот знак сочетает в себе мистику и романтизм. Женщина-Рыбы – милая красавица с большими глазами Бэмби и ухоженными волосами, но с намеренно страстным взглядом. Она предпочитает длинные волосы, которым уделяет много внимания. Она также любит подростковые причёски, которые напоминают невинность Лолиты, такие как двойные косы и низкие хвостики. Именно они и помогут воплотить все их творческие идеи в 2023 году, а также помогут в реализации задуманного.

Этот гороскоп поможет понять, какова идеальная стрижка для каждого знака Зодиака на 2023 год, благодаря которой каждая женщина будет счастливой, любимой и удачливой.