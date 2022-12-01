Эти 5 знаков зодиака похудеют больше всех в 2023 году

Потеря веса никогда не была лёгким делом, но при этом избавиться от лишних килограммов – цель, которую ставят перед собой практически все женщины, поэтому у многих это является главным новогодним желанием. Но исполнится оно в 2023 году не у всех, а только у 5 знаков Зодиака. Они могут рассчитывать на то, что не только похудеют, но и станут более горячей версией самих себя.

Какие знаки Зодиака смогут похудеть больше всех?

Близнецы. Желание быть лучшей версией себя – совершенно естественно, поэтому и не стоит удивляться, что оно стало навязчивой идеей этого знака Зодиака. Тем более в начале 2023 года появится мотивация для этого – симпатичный сосед, который постоянно оказывает знаки внимания. Мотивированных Близнецов не остановить – они готовы жить в тренажёрном зале, чтобы тело стало подтянутым и стройным. Лев. У этого знака в 2023 году начинается новая жизнь, поэтому войти в неё нужно обновлённой: с новой причёской, гардеробом и, конечно же, новым телом без лишних килограммов. Что интересно, в гонке за идеальной фигурой Львы обретут новую страсть к спорту, а спорт в ответ поспособствует нахождению своей настоящей любви. Как предсказывают звёзды, вторую половинку Львицы встретят как раз в тренажёрном зале или в бассейне. Дева. Именно 7 марта, когда Сатурн войдёт в знак Рыб и будет напротив Солнца в Деве, представительницы этого зодиакального созвездия поставят перед собой цель урегулировать свой аппетит и начать следить за своим весом. Ведь в последнее время они набрали несколько лишних килограммов, которые сильно повлияли на их самооценку, что негативно отразилось на личной жизни. Пришла пора всё исправлять, и 2023 год в этом поможет! Стрелец. Первые несколько месяцев 2023 года могут подарить этому знаку лишние килограммы, набранные из-за стресса, работы или же безответной любви. Неважно, какая причина набора веса, главное, что Стрелец ближе к маю возьмёт себя в руки и в короткий срок избавится от ненужного, чтобы иметь идеальную фигуру. У него это получится без большого труда, но результат будет ошеломительный как для самих представителей этого зодиакального созвездия, так и для окружающих. Рыбы. Этот знак поставит перед собой цель – стать другой не только внутренне, но и внешне. И у Рыб это получится, если они возьмут свою волю в кулак и будут супер дисциплинированными, не позволяя себе никаких послаблений. Только так у них появится огромный шанс похудеть в 2023 году. Обновлённые Рыбы начнут себя чувствовать настолько хорошо и гармонично, что решатся на большие перемены как в личной, так и в деловой жизни.

Эти пять знаков Зодиака больше всего похудеют в 2023 году, отчего будут чувствовать себя здоровыми, крепкими и счастливыми. У них всё получится легко и просто!