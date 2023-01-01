Эти пять женских знаков более успешны в одиночестве

Существует легенда, что у каждого человека есть вторая половинка, предназначенная ему судьбой. Главное, отыскать её и жить с ней в любви и счастье. Но не у всех получается её найти, поэтому многие девушки соглашаются на то, что дал им случай, обстоятельства или же банально друзья, родственники или сайты знакомств, так как не представляют своей жизни без пары. Однако есть и такие, кто очень хорошо переносит одиночество, если не сказать, что им даже комфортнее без любовных отношений. К таким любительницам одиночества относятся 5 знаков Зодиака.

Топ-5 женских знаков-одиночек

Овен. Женщины, рождённые под этим знаком Зодиака, будут одержимы новыми увлечениями, но они, как быстро загораются, так же быстро и тухнут, когда доходят до финала. Она не может допустить, чтобы объект обожания не стал её, но как только получает его, он становится ей неинтересным. Именно поэтому Овны довольно часто меняют мужчин. К тому же, эти женщины нуждаются в сильном партнёре, терпеливо относящемся к их постоянным вспышкам гнева, а также умеющем поддержать и направить её в нужный момент к развитию. Но так как найти такого парня довольно тяжело, то девушка этого зодиакального созвездия в итоге остаётся одна, потому что понимает, что только она «один в поле воин». Но, что примечательно, эти упрямые эгоистки, ведь именно из-за этих качеств они остаются в одиночестве, прекрасно себя чувствуют сам на сам, так как убеждены, что всегда справятся со всем сами. И у них это обычно хорошо получается.

Близнецы. Эти девушки очень коммуникабельны и открыты, с ними интересно разговаривать, делиться своими мыслями и планами. Они всегда поддержат и дадут полезный совет. У них много друзей, с которыми они обожают проводить свободное время, но что касается личных отношений, то к выбору партнёра они подходят очень тщательно, потому что их мужчина должен быть честным, умным и общительным. Казалось бы, не так много критериев для идеального партнёра Близнецов, но, увы, найти его очень сложно. Поэтому пока в их жизни не появится такой парень, они будут продолжать сосредотачиваться на своих целях и способах их достижения, так как эти женщины настолько самодостаточны, что лучше проведут время за книгой, общением с интересными людьми, хобби или же занимаясь работой, чем потратят его на непонятные и бесполезные любовные отношения.

Дева. Дева – перфекционистка во всём, и личные отношения – не исключение. Если она понимает, что партнёр не настолько сильно любит её, как она, то ей тут же становится с ним скучно и утомительно. К тому же, представительницы этого знака привыкли всё структурировать в своей жизни, действуя по своему плану, поэтому они ищут такого мужчину, который их не подведёт и которому можно безоговорочно доверять. Если же такой не нашёлся, то Дева тут же направляет свою энергию на работу или хобби, тем самым извлекая из своего одиночества большую пользу, в том числе и финансовую. Находясь наедине с собой, она даже заряжается энергией, которую потом сможет потратить на общение с окружающими, так как ей комфортнее только с близкими людьми, с которыми она на одной волне. В шумной и незнакомой атмосфере она начинает нервничать и волноваться. Ей лучше плыть по спокойному течению в одиночестве, чем постоянно находиться в стрессе не со своим мужчиной.

Козерог. Эти женщины очень много работают, поэтому им некогда думать о любовных отношениях. Конечно, им приятно, когда на них обращает внимание противоположный пол, но они никогда не променяют карьерный рост на семью. К тому же, у Козерогов очень высокие стандарты, их мужчина должен быть самым-самым как в профессии, так и в семейных отношениях. Однако не факт, что найдя такого парня, они смогут сохранить надолго их союз, потому что дома эти женщины привыкли быть начальником, которому все должны подчиняться и беспрекословно выполнять все его требования. Именно поэтому среди представительниц этого созвездия столько одиноких дам, которым очень комфортно быть таковыми. Ведь только так они могут прогрессировать и совершенствоваться в работе, которая для них всегда на первом месте. А с единомышленниками противоположного пола можно обсудить интересные темы за чашкой кофе или же во время выходных.

Водолей. Не секрет, что женщины этого знака довольно оригинальны в своих действиях и суждениях, поэтому и не удивительно, что они по жизни одиночки. Но это их ни в коем случае не напрягает, потому что им очень комфортно наедине с собой. Хотя не стоит отрицать, что у них немало друзей, которые тянутся к Водолею, потому что многим нравится её характер, общительность. Однако справедливости ради надо сказать, что самим этим женщинам мало кто приходится по душе, потому что всем окружающим намного больше повезло в жизни, чем Водолею. Этому знаку всегда кажется, что где-то лучше, больше и радостнее. И они этого не скрывают, выбирая скорее одиночество, чем общение с мужчиной не её уровня, образа жизни и т.п. Причин, почему он не настолько хорош, масса. В итоге партнёр начинает искать ту, которая будет его ценить и уважать. А Водолей продолжает жить одинокой, но зато независимой и самостоятельной женщиной, реализуя все свои мечты и задумки.

Эти пять женских знаков всегда более успешны в одиночестве, поэтому они часто и выбирают жизнь наедине с собой, чтобы чувствовать себя комфортно и счастливо.